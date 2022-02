Disroot, ¿qué es y cómo abrir una cuenta en esta plataforma?

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Disroot y cómo podemos abrir una cuenta en esta plataforma libre, privada y segura. Como hoy en día, la seguridad es algo que cada vez los usuarios de servicios en internet buscan más, no está demás conocer proyectos como este. Disroot es un proyecto radicado en Amsterdam, mantenido por voluntarios y que depende del apoyo de su comunidad.

Originalmente se creó por necesidades personales, ya que los creadores buscaban software que pudieran utilizar para comunicarse, compartir y organizar sus cosas. Esta gente estaba buscando herramientas que debían ser abiertas, descentralizadas y respetuosas de la libertad y la privacidad. Aun que la mayoría de las soluciones disponibles carecían de los elementos claves que buscaban.

Mientras buscaban las herramientas que necesitaban, encontraron algunos proyectos que les parecieron interesantes. Proyectos que pensaron que deberían estar disponibles para cualquiera que valore principios similares a los que ellos buscaban. Por lo tanto, se decidieron a reunir algunas de estas y compartirlas con otros. Así es cómo Disroot empezó.

Con el funcionamiento de Disroot, los creadores buscan cambiar la manera en que la gente habitualmente interactúa en la web. Buscan alentar a las personas a alejarse del software popular y cambiar a alternativas abiertas y éticas.

Por cómo ha nacido, queda claro que Disroot.org usa Software libre, descentralizados y sobre todo respetuoso con la libertad/privacidad. Además su servicio es “gratuito” (abierto a la donación).

¿Cómo crear una cuenta en disroot?

Para crear una cuenta en Disroot tendremos que dirigirnos a la siguiente URL.

Una vez en ella vamos a pulsar sobre el botón “Registro de usuario nuevo”. Al pulsar este botón, nos va a llevar a un formulario de registro (que está en inglés), y en el que tendremos que cubrir todos los campos.

Tras haberlos cubierto, se nos va a enviar un código al correo electrónico que utilicemos para crear la cuenta. Resulta conveniente echar un vistazo a la bandeja de spam de nuestra cuenta, pues el mensaje puede acabar ahí. Cuando lo recibamos, tendremos que copiar el código y pegarlo en la ventana que veremos tras el formulario.

El siguiente paso será aceptar los términos de uso. A continuación se va a crear nuestra cuenta.

Antes de poder utilizarla recibiremos un correo en el que nos va a indicar que van a revisar nuestra solicitud, y se pondrán en contacto con nosotros en las próximas 48 horas. Hasta entonces nuestra cuenta está pendiente de probación y no se puede utilizar.

Cuando pase el tiempo necesario y validen la cuenta, volveremos a recibir otro correo electrónico en el que nos indicarán que nuestra cuenta ya ha sido aprobada.

Cuando accedamos con nuestro usuario y contraseña, veremos un menú principal como el siguiente:

¿Y qué es lo que incluye?

De Disroot podríamos decir que es como una navaja suiza. Aún no teniendo una cuenta, los usuarios podemos utilizar esta aplicación para acceder a los servicios que no requieren una (Blocs, Subida, etc.).

Entre las cosas que nos va a ofrecer podemos encontrar:

Correo Electrónico → Nos va a permitir utilizar cuentas de correo electrónico seguras y gratuitas para el cliente IMAP de escritorio o vía web. Esto lo ofrecen a través de RainLoop, que cuenta entre otras cosas con encriptación GPG y la promesa de que no se muestran anuncios, no se rastrea la actividad web ni se leen los mensajes que almacenas en el servidor. De forma gratuita dan 1GB de espacio. Acceder.

Nube → Nos va a permitir colaborar, sincronizar y compartir archivo, calendarios, contactos y más. El servicio en la Nube de Disroot está desarrollado por Nextcloud. Frente a otras alternativas comerciales, el servicio garantiza la más absoluta confidencialidad sobre los datos almacenados, y que sólo el propietario de la cuenta tiene control sobre los mismos. Además de mantener nuestros datos encriptados, aseguran que cumplen con la GDPR (la nueva ley europea de protección de datos). Acceder.

Foro → Cuenta con foros de discusión y listas de correo para tu comunidad o grupo colectivo. El foro de Disroot está desarrollado por Discourse, una completa solución de código abierto para foros de discusión. Acceder.

Chat XMPP → Dispondremos de mensajería instantánea descentralizada. Un protocolo de chat estandarizado, abierto y federado, con la capacidad de cifrar tu comunicación con el protocolo OMEMO (basado en un método de cifrado utilizado también por servicios como Signal y Matrix) Acceder.

Blocs → Crea y edita documentos de forma colaborativa y en tiempo real directamente desde el navegador. Los blocs de Disroot están desarrollados por Etherpad. Abre un bloc.

EtherCalc → Nos va a permitir editar plantillas de forma colaborativa y en tiempo real desde el navegador. Abre una plantilla.

Private-Bin → Es un pastebin y tablero de discusión en línea, minimalista y de código abierto. Comparte un pastebin.

Subida → Un alojamiento temporal cifrado. El servicio Subida de Disroot es un software de hospedaje de archivos, desarrollado por Lufi. El tamaño máximo del archivo debe ser de 2GB, y puede estar online entre 24 horas y 30 días. Comparte un archivo.

Búsquedas → Plataforma multimotor de búsqueda anónima. Búsquedas de Disroot es un motor de búsquedas como Google, DuckDuckGo, Qwant, desarrollado por Searx. Buscar.

Encuestas → Servicio para planificar reuniones o tomar decisiones en forma rápida y sencilla. Las encuestas de Disroot están desarrolladas por Framadate, que es un servicio en línea para planificar un encuentro o tomar una decisión de manera sencilla y rápida. Iniciar una encuesta.

Tablero de proyecto → Una herramienta de gestión de proyectos. El tablero de proyectos de Disroot es una herramienta de gestión de proyectos, desarrollada por Taiga. Acceder.

Llamadas → Herramienta de videoconferencia. El servicio de Llamadas de Disroot es un software de video-conferencia, desarrollado por Jitsi-Meet. Llamar.

Git → Hospedaje de código y proyectos colaborativos. Git de Disroot está desarrollado por Gitea. Acceder.

Audio → Herramienta de audio chat. Audio de Disroot está desarrollado por Mumble. No necesitas tener cuenta para utilizar Mumble. Pero tienes mayores privilegios si registras tu nombre de usuario. Conéctate.

CryptPad → Está desarrollado por CryptPad y proporciona una suite colaborativa de ofimática totalmente cifrada de extremo-a-extremo. Acceder.

Al utilizar cualquiera de los servicios provistos por Disroot.org, los usuarios estamos aceptando las siguientes CONDICIONES DE USO.

Para obtener información acerca de todo lo que Disroot puede hacer, los desarrolladores han creado una sección de documentación completa en la que buscan cubrir todos los servicios, con todas las características provistas por Disroot. Si te interesa conocer las diferentes maneras en que puedes contribuir a este proyecto, puedes revisar la sección correspondiente en su página web.

Disroot es una plataforma en línea de gran utilidad, ya que permite usar una variada gama de aplicaciones y servicios de gran valor para la actual vida digital, siendo todas ellas libres y seguras.