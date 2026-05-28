Docker en 2026: Aprende a instalar Docker en Linux como todo un profesional

Jose AlbertActualizado el

6 minutos

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

En pleno 2026, un usuario de Linux que quiera usar aplicaciones y sistemas robustos, complejos u avanzados como todo un profesional tecnológico, sin duda debe pasar de instalar y usar las mismas pasando de formatos básicos como Deb, Rpm y Appimage, y de mediana complejidad como Flatpak y Snap; a instalar y usar otros formatos más complejos, robustos y avanzados basados en la tecnología de la virtualización de Sistemas Operativos y Aplicaciones o Sistemas, como por ejemplo Docker. Por ello, hoy te traemos este oportuno tutorial para que en pleno 2026 puedas alcanzar ese nivel técnico y profesional.

Y si como usuario básico o normal de sistemas operativos Windows, MacOS o Linux no estás muy enterado de la tecnología de virtualización, vale destacar de entrada que, esta tecnología consiste básicamente en, poder instalar y usar en un mismo Hardware, varios elementos de software, funcionando de forma totalmente independiente, unos de otros. Y que cuando se trata de virtualizar Sistemas Operativos con tecnologías gratuitas, libres y/o abiertas, lo más usado suele ser soluciones como Promox, Xen, VirtualBox, QEMU o KVM, pero que cuando se trata, de Aplicaciones o Sistemas, se suele recurrir mayoritariamente en 2026 a Kubernetes o Docker, entre muchas otras tecnologías de virtualización similares basadas en la gestión de contenedores.

Docker y Ubuntu Mínimo

Pero, antes de iniciar esta nueva y útil publicación sobre una forma actualizada y correcta de instalar «Docker» en pleno 2026 sobre tu sistema operativo Linux, les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este programa y tecnología de contenedores, al finalizar de leer esta:

Docker y Ubuntu Mínimo
Artículo relacionado:
¿Cómo instalar Docker en Ubuntu 18.10 y derivados?

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Pasos a seguir para instalar Docker en Ubuntu este año 2026

1. Configurar el repositorio oficial de Docker

# Añadir la Llave GPG del Repositorio Docker oficial:
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
# Añadir el repositorio oficial de Docker para Apt:
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update

2. Instalar Docker

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

3. Probar la instalación de Docker

sudo docker run hello-world

Otras formas de instalación sobre Ubuntu, Debian y Derivadas

Un método un poco más sencillo, directo y rápido, es sin duda, la instalación de Docker mediante la descarga de un paquete en formato Deb. Tal como se muestra a continuación:

  • Explorar la URL: https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/.
  • Seleccionar la versión de Ubuntu correspondiente y necesaria de las carpetas adecuadas.
  • Ir a la carpeta pool/stable/ y seleccionar la arquitectura aplicable a tu Distro Ubuntu (amd64, armhf, arm64, or s390x).
  • Y a continuación descarga los archivos .deb  correspondientes a los paquetes Docker Engine, CLI, Containerd, and Docker Compose:
    • containerd.io_<version>_<arch>.deb
    • docker-ce_<version>_<arch>.deb
    • docker-ce-cli_<version>_<arch>.deb
    • docker-buildx-plugin_<version>_<arch>.deb
    • docker-compose-plugin_<version>_<arch>.deb
  • Y para finalizar ejecuta la instalación de los paquetes .deb descargados, sustituyendo del ejemplo o plantilla mostrada más abajo los fragmentos de texto entrecomillados por los datos reales de tus paquetes descargados: 
     sudo dpkg -i ./containerd.io_<version>_<arch>.deb \
  ./docker-ce_<version>_<arch>.deb \
  ./docker-ce-cli_<version>_<arch>.deb \
  ./docker-buildx-plugin_<version>_<arch>.deb \
  ./docker-compose-plugin_<version>_<arch>.deb

Paso posterior a la instalación

Ya instalado Docker un paso post instalación necesario para ciertos usuarios, es sin duda, el poder ejecutarlo sin necesidad de requerir permisos de superusuario (root). Y para ello los pasos necesarios a ejecutar son:

  • Crear un grupo de usuario llamado docker 
     sudo groupadd docker
  • Añadir nuestro usuario al nuevo grupo docker 
     sudo usermod -aG docker $USER
  • Verificar que podemos ejecutar comandos de docker sin el comando sudo 
     docker run hello-world
about docker compose
Artículo relacionado:
Docker Compose, diferentes opciones de instalación en Ubuntu 20.04

Pantallazos de ejemplo de la instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) en 2026

Instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) - 2026: Pantallazo 1

Instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) - 2026: Pantallazo 2

Instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) - 2026: Pantallazo 3

Instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) - 2026: Pantallazo 4

Pantallazo 5

Pantallazo 6

Pantallazo 7

Pantallazo 8

Documentación oficial de consulta

Y para terminar, y como es lógico de hacer, no olvides que estos pasos y muchas más recomendaciones útiles y actualizadas puedes conocer a través de los siguientes enlaces:

  1. CentOS
  2. Debian
  3. Fedora
  4. Raspberry Pi OS (32-bit)
  5. RHEL
  6. Ubuntu
  7. Binaries

Hace poco Docker dio a conocer, mediante un anuncio, la formación de la versión para Linux de la aplicación «Docker Desktop», que proporciona una interfaz gráfica para crear, ejecutar y administrar contenedores. Anteriormente, la aplicación solo estaba disponible para Windows y macOS. Para quienes desconocen de Docker Desktop, deben saber que este permite crear, probar y publicar microservicios y aplicaciones que se ejecutan en sistemas de aislamiento de contenedores en su estación de trabajo a través de una interfaz gráfica simple.

Artículo relacionado:
Docker Desktop ya está disponible para Linux

Resumen 2023 - 2024

Resumen

En resumen, «Docker» en pleno año 2026, y como tecnología de virtualización de sistemas operativos y aplicaciones, es una de las mejores tecnologías disponibles, puesto que proporciona fácilmente una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de software sobre múltiples Sistemas Operativos. Así que, si como usuario básico de Linux quieres elevar tu nivel personal y profesional, de cara a manejar soluciones de software más complejas y avanzadas en tu hogar o trabajo, esperamos que este tutorial sea de mucho interés y utilidad, tanto para ti como para toda nuestra Comunidad del Linuxverso. Y en caso de que creas que algo ha faltado para mejorar esta publicación (tutorial), te invitamos a mencionarla vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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