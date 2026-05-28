Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

En pleno 2026, un usuario de Linux que quiera usar aplicaciones y sistemas robustos, complejos u avanzados como todo un profesional tecnológico, sin duda debe pasar de instalar y usar las mismas pasando de formatos básicos como Deb, Rpm y Appimage, y de mediana complejidad como Flatpak y Snap; a instalar y usar otros formatos más complejos, robustos y avanzados basados en la tecnología de la virtualización de Sistemas Operativos y Aplicaciones o Sistemas, como por ejemplo Docker. Por ello, hoy te traemos este oportuno tutorial para que en pleno 2026 puedas alcanzar ese nivel técnico y profesional.

Y si como usuario básico o normal de sistemas operativos Windows, MacOS o Linux no estás muy enterado de la tecnología de virtualización, vale destacar de entrada que, esta tecnología consiste básicamente en, poder instalar y usar en un mismo Hardware, varios elementos de software, funcionando de forma totalmente independiente, unos de otros. Y que cuando se trata de virtualizar Sistemas Operativos con tecnologías gratuitas, libres y/o abiertas, lo más usado suele ser soluciones como Promox, Xen, VirtualBox, QEMU o KVM, pero que cuando se trata, de Aplicaciones o Sistemas, se suele recurrir mayoritariamente en 2026 a Kubernetes o Docker, entre muchas otras tecnologías de virtualización similares basadas en la gestión de contenedores.

Pero, antes de iniciar esta nueva y útil publicación sobre una forma actualizada y correcta de instalar «Docker» en pleno 2026 sobre tu sistema operativo Linux, les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este programa y tecnología de contenedores, al finalizar de leer esta:

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Pasos a seguir para instalar Docker en Ubuntu este año 2026

1. Configurar el repositorio oficial de Docker

# Añadir la Llave GPG del Repositorio Docker oficial: sudo apt update sudo apt install ca-certificates curl sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Añadir el repositorio oficial de Docker para Apt: sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF Types: deb URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") Components: stable Architectures: $(dpkg --print-architecture) Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc EOF sudo apt update

2. Instalar Docker

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

3. Probar la instalación de Docker

sudo docker run hello-world

Otras formas de instalación sobre Ubuntu, Debian y Derivadas

Un método un poco más sencillo, directo y rápido, es sin duda, la instalación de Docker mediante la descarga de un paquete en formato Deb. Tal como se muestra a continuación:

Explorar la URL: https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/ .

. Seleccionar la versión de Ubuntu correspondiente y necesaria de las carpetas adecuadas.

Ir a la carpeta pool/stable/ y seleccionar la arquitectura aplicable a tu Distro Ubuntu ( amd64 , armhf , arm64 , or s390x ).

y seleccionar la arquitectura aplicable a tu Distro Ubuntu ( , , , or ). Y a continuación descarga los archivos .deb correspondientes a los paquetes Docker Engine, CLI, Containerd, and Docker Compose: containerd.io_<version>_<arch>.deb docker-ce_<version>_<arch>.deb docker-ce-cli_<version>_<arch>.deb docker-buildx-plugin_<version>_<arch>.deb docker-compose-plugin_<version>_<arch>.deb

correspondientes a los paquetes Docker Engine, CLI, Containerd, and Docker Compose: Y para finalizar ejecuta la instalación de los paquetes .deb descargados, sustituyendo del ejemplo o plantilla mostrada más abajo los fragmentos de texto entrecomillados por los datos reales de tus paquetes descargados: sudo dpkg -i ./containerd.io_<version>_<arch>.deb \ ./docker-ce_<version>_<arch>.deb \ ./docker-ce-cli_<version>_<arch>.deb \ ./docker-buildx-plugin_<version>_<arch>.deb \ ./docker-compose-plugin_<version>_<arch>.deb

Paso posterior a la instalación

Ya instalado Docker un paso post instalación necesario para ciertos usuarios, es sin duda, el poder ejecutarlo sin necesidad de requerir permisos de superusuario (root). Y para ello los pasos necesarios a ejecutar son:

Crear un grupo de usuario llamado docker sudo groupadd docker

Añadir nuestro usuario al nuevo grupo docker sudo usermod -aG docker $USER

Verificar que podemos ejecutar comandos de docker sin el comando sudo docker run hello-world

Pantallazos de ejemplo de la instalación de Docker sobre MX Linux (Distro base Debian) en 2026

Documentación oficial de consulta

Y para terminar, y como es lógico de hacer, no olvides que estos pasos y muchas más recomendaciones útiles y actualizadas puedes conocer a través de los siguientes enlaces:

Hace poco Docker dio a conocer, mediante un anuncio, la formación de la versión para Linux de la aplicación «Docker Desktop», que proporciona una interfaz gráfica para crear, ejecutar y administrar contenedores. Anteriormente, la aplicación solo estaba disponible para Windows y macOS. Para quienes desconocen de Docker Desktop, deben saber que este permite crear, probar y publicar microservicios y aplicaciones que se ejecutan en sistemas de aislamiento de contenedores en su estación de trabajo a través de una interfaz gráfica simple.

Resumen

En resumen, «Docker» en pleno año 2026, y como tecnología de virtualización de sistemas operativos y aplicaciones, es una de las mejores tecnologías disponibles, puesto que proporciona fácilmente una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de software sobre múltiples Sistemas Operativos. Así que, si como usuario básico de Linux quieres elevar tu nivel personal y profesional, de cara a manejar soluciones de software más complejas y avanzadas en tu hogar o trabajo, esperamos que este tutorial sea de mucho interés y utilidad, tanto para ti como para toda nuestra Comunidad del Linuxverso. Y en caso de que creas que algo ha faltado para mejorar esta publicación (tutorial), te invitamos a mencionarla vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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