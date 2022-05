DuckDuckGo cuida tu privacidad… cuando le interesa

Yo busco con DuckDuckGo, no me escondo. Para la mayoría de búsquedas, me vale, e incluso se encuentra mucha información sobre Linux mejor que en Google. Además, tiene los !bangs, por lo que para buscar en Google sólo tengo que añadir el !g delante de la búsqueda, y eso sirve para miles de sitios. Además, no me hace la radiografía que me hace Google, que termina sabiendo antes que yo hasta cuándo y cuánto tengo que ir al baño. Pero, ¿y si os dijeran que DuckDuckGo ha sido pillado haciendo eso que dice que no hace?

Por desgracia, pero no podemos decir que por completa sorpresa, eso es lo que ha pasado. En Bleeping Computer podemos leer que un investigador de seguridad llamado Zach Edwards publicó en Twitter algo que no nos esperábamos, pero, como decíamos, tampoco es que sorprenda demasiado: DuckDuckGo bloquea los trackers de Google y Facebook, pero permite los de Microsoft.

DuckDuckGo Browser sí deja que te «espíe» Microsoft

El navegador permite los trackers relacionados a Bing y LinkedIn, pero bloquea otros. El investigador llamó la atención del CEO del buscador del pato, quien dijo que esto es así porque tienen un acuerdo con la compañía propietaria del sistema operativo de escritorio más usado del mundo. Tal y como Gabriel Weinberg explica:

Cuando cargas nuestros resultados de búsqueda, eres completamente anónimo, incluidos los anuncios. En el caso de los anuncios, hemos trabajado con Microsoft para que los clics en los anuncios estén protegidos. En nuestra página de anuncios públicos, «Microsoft Advertising no asocia su comportamiento de clics en los anuncios con un perfil de usuario». Para el bloqueo de rastreadores que no son de búsqueda (por ejemplo, en nuestro navegador), bloqueamos la mayoría de los rastreadores de terceros. Lamentablemente, nuestro acuerdo de sindicación de búsquedas de Microsoft nos impide hacer más en las propiedades de Microsoft. Sin embargo, hemos estado presionando continuamente y esperamos hacer más en breve.

Sólo las apps… ¿no?

Lo peor es que la compañía ha intentado aclarar las cosas, y no sé si lo ha conseguido o lo ha complicado un poco más. Dice que nunca han prometido anonimato al navegar, ya que es imposible, que ellos hablan sobre una capa de protección extra que los navegadores no implementan por defecto, y que usar el navegador de DuckDuckGo sigue siendo más privado que usar Safari, Firefox u otros navegadores (no sé por qué me viene a la cabeza la palabra «Brave» ahora mismo…).

Lo bueno es que, por lo menos de momento y hasta que nadie diga lo contrario, o me corrija por lo publicado por lo que sé, de momento este «escándalo», entre comillas, se ha comprobado sólo usando el navegador de DuckDuckGo, es decir, de las aplicaciones que hay para Windows, macOS, Android y iOS; no se ha mencionado nada de la búsqueda desde la web. Si es así, el acuerdo que deja que Microsoft vea un poco más que el resto sólo pasa en las aplicaciones, pero esta información no beneficia al pato.

En cualquier caso, y como ellos mismos dicen, el anonimato en internet es casi imposible. Se pueden usar servicios que prometan privacidad, pero, como esta misma semana comentaba con un compañero, nuestra información siempre estará disponible para la compañía cuyo servicio usemos. Así pues, lo mejor es tener sentido común, nos prometan lo que nos prometan.