Edubuntu 24.04 tiene un nuevo objetivo: la Raspberry Pi 5

En estos momentos hay varias ediciones de Ubuntu disponibles para algunas placa Raspberry Pi. Sin mirar a ninguna chuleta sé que Ubuntu, Ubuntu Budgie y Ubuntu MATE se pueden usar en estos SBC, y pronto podría sumarse a esa lista Edubuntu 24.04. Acabamos de entrar en 2024, por lo que aún tienen 4 meses para conseguir este logro. Las intenciones ya están ahí, y en parte están motivadas por un regalo hecho por la comunidad.

Hace un tiempo, una conocida en redes consultaba una buena manera de conseguir que su hijo pudiera asistir a clases remotas con un ordenador que fuera muy económico. Yo le hablé de la Raspberry Pi, en aquel momento la 4 o 400, con lo que podría tener un sistema operativo que podría resultar extraño al principio, pero con todo o casi todo lo necesario para la educación. Ella mostró interés y dio el paso, y según los líderes de Edubuntu hay mucha más gente como ella.

Thanks to an anonymous donor of this lovely Raspberry Pi 5, we are working on Raspberry Pi builds of Edubuntu!

Since reviving this project, we have received tons of interest in Raspberry Pi builds, and now, with Edubuntu 24.04 LTS, it’s likely to happen! pic.twitter.com/MEGQ3Asx9p

