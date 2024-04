Erich y Amy han tenido el placer de anunciar el lanzamiento de Edubuntu 24.04. Esta es la primera versión LTS desde que volvieran a la vida hace ahora aproximadamente un año, coincidiendo con el lanzamiento de 23.04 Lunar Lobster. La edición de Ubuntu para la educación comparte base con la versión principal, y muchas de las novedades son exactamente iguales. No obstante, y como sucede con Ubuntu Studio, el principal atractivo de Edubuntu son los metapaquetes.

Como todo numbat con sabor oficial, este Edubuntu 24.04 estará soportado durante más tiempo, pero no durante los 5 años que soporta Ubuntu 24.04. Estará soportado hasta 2027, plazo en el que recibirá actualizaciones de software, tanto de paquetes como el snap de Firefox como parches de mantenimiento y seguridad. Lo que tenéis a continuación es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a Edubuntu 24.04 Noble Numbat.

Novedades más destacadas de Edubuntu 24.04

Soportado durante 3 años, hasta 2027.

Linux 6.8.

GNOME 46. Parte importante de las novedades de Edubuntu 24.04 guardan relación con su escritorio, y GNOME 46 incluye novedades como: Mejoras en Nautilus, como una nueva búsqueda global o mensajes de información de realización de tareas más claros. Se ha añadido un nuevo tipo de cuenta WebDAV en cuentas en línea. Nueva opción dedicada al inicio de sesión remoto. La app de ajustes ha recibido una actualización completa, con opciones reorganizadas para que sea más sencillo navegar por ellas. Mejoras en accesibilidad.

Como parte de la personalización de Canonical, el cajón de aplicaciones tiene el logotipo de Ubuntu y no los 9 cuadros de GNOME.

El color de acento ha cambiado del rojo anterior a uno morado. El del logotipo se ha mantenido en rojo de fondo.

Mejoras en el instalador. Ahora, entre otras cosas, hay disponible un apartado con ajustes de accesibilidad e incluye nueva opción de instalación mínima.

Imagen para Raspberry Pi 5. Se recomienda una SD de al menos 64GB. No se ha mencionado nada de versiones anteriores de la placa, por lo que no se garantiza el soporte.

el soporte. Nuevo metapaquete, instalable desde el instalador de Edubuntu, para herramientas de enseñanza.

Nuevo metapaquete para la educación musical, también disponible en Ubuntu Studio.

Nuevas aplicaciones incluidas: Gradebook: una manera de controlar las notas para estudiantes. Incluidas en el metapaquete de las herramientas de enseñanza: qzw: una herramienta de construcción de crucigramas avanzada. Auto Multiple Choice: un generador de tests de respuestas múltiples. Incluido en el metapaquete de la educación musical: fmit: un afinador. gnome-metronome: un metrónomo. Solfege: una herramienta de entrenamiento de oído. Pianobooster: herramienta para enseñar piano con opción para MIDI.



Paquetes actualizados

Edubuntu 24.04 incluye las ultimas versiones de software como Firefox (125) y LibreOffice (24.2..2). Si alguien se está preguntando si usa la versión snap de Thunderbird, esto es algo obligado. Canonical ya no ofrece una versión DEB en sus repositorios oficiales. Pero usarlo, no lo usa, puesto que el cliente de correo por defecto de Edubutu es Geary. Para nuevas instalaciones, y como no hay alternativa, Thunderbird se instalará como snap.

Entre el resto de novedades compartidas con Ubuntu, Edubuntu 24.04 incluye mejoras de eficiencia energética, mejoras para los videojuegos, Mesa 24.0, Netplan 1.0, no incluye los juegos habituales, pero sí un par diferente, y la aplicación de Cámara sustituye a Cheese.

Edubuntu 24.04 Noble Numbat LTS se puede descargar ya desde su página web oficial y el cdimage de Ubuntu. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo, pero para instalaciones de cero se pueden usar las imágenes proporcionadas, incluida la nueva para Raspberry Pi 5.

Teniendo en cuenta que la base es la misma que la de Ubuntu, es probable que funcione en versiones anteriores de la placa de la frambuesa, por lo menos en la Raspberry Pi 4/400, opciones sí soportadas por la edición principal. Erich y Amy no lo publican así porque se han centrado en la Raspberry Pi 5.

Sin lugar a dudas, Edubuntu 24.04 es lo mejor para el sector de la educación en entornos en los que no se quiera depender de microsoft. Incluye todo tipo de herramientas, la mejor base y esta vez con soporte prolongado.