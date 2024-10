Con permiso de un Kylin cuyas visitas nos dejan claro que no interesa tanto a nuestros lectores, la ronda de artículos sobre los lanzamientos de Oracular Oriole termina con los tres últimos sabores en convertirse en sabores oficiales. El primero de estos tres es Edubuntu 24.10, pero los uniremos a todos en un mismo post porque en los tres casos llegan con las mismas novedades… más o menos. Y no son muchas.

Edubuntu 24.10 sí ha subido a GNOME 47, pero no ha incluido más novedades, más allá de un fondo de pantalla y aplicaciones actualizadas. Los casos de Ubuntu Cinnamon 24.10 y Ubuntu Unity 24.10 no pasan de una puesta al día, ya que siguen usando las mismas versiones de los escritorios que añadieron en 24.04: Cinnamon 6.0.0 y Unity 7.7 respectivamente.

Edubuntu 24.10, Ubuntu Cinnamon 24.10 y Ubuntu Unity 24.10 usan la misma base que el resto

Soportados durante 9 meses, hasta julio de 2025.

Linux 6.11.

Aplicaciones actualizadas a nuevas versiones, como LibreOffice 24.8.1.2 y un Firefox 130 que se actualizará tras instalar el sistema operativo.

APT 3.0, con nueva imagen.

OpenSSL 3.3.

systemd v256.5.

Netplan v1.1.

OpenJDK 21 por defecto, pero disponible OpenJDK 23 como opción.

.NET 9.

GCC 14.2.

binutils 2.43.1.

glubc 2.40.

Python 3.12.7.

LLVM 19.

Rust 1.80.

Golang 1.23.

Puestos al día

Siendo sabores oficiales, están obligados a lanzar una nueva ISO cada seis meses, aunque eso se traduzca en sólo subir los paquetes base y actualizar las aplicaciones. Aún así, puede que los cambios en Cinnamon y Unity no sean suficientes para plantearse actualizar, y más teniendo en cuenta que la anterior versión es una LTS. En la edición para la educación, Edubuntu 24.10 al menos sí ha subido a GNOME 47.

Quizá la noticia más destacada de todas sea que se ha avanzado mucho en la ISO con escritorio Lomiri, aquella que usa el «Unity» nuevo que está presente en los dispositivos con Ubuntu Touch. Su desarrollador, Saraswat no ha explicado qué pretende hacer con este «Remix» o lo que sea, pero sí está trabajando en ello junto a UBports. En 24.10 se han corregido muchos bugs. No ayuda mucho a ser optimista que el instalador sea el anterior al nuevo basado en Flutter y que no haya una opción para cambiar la resolución, lo que permitiría usarlo al menos en una máquina virtual.

Ya disponibles

Edubuntu 24.10, Ubuntu Cinnamon 24.10 y Ubuntu Unity 24.10 ya están disponibles, y se pueden descargar desde los siguientes botones. Por si fallara alguno, su páginas oficiales son edubuntu.org, ubuntucinnamon.org y ubuntuunity.org respectivamente. Las actualizaciones desde el mismos sistema operativo se activarán en las próximas horas/días.