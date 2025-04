Hace un tiempo, cuando la familia oficial de Ubuntu empezó a crecer, me planteé si era necesario. En mi punto de mira puse a Edubuntu y a Ubuntu Studio, curiosamente del mismo desarrollador — aunque la líder de la edición para la educación es su mujer, todo hay que decirlo. Lo pensaba porque en realidad son poco más que metapaquetes que se pueden instalar por separado. Mi compañero Diego tenía otra opinión: vienen bien porque no en todo el mundo se puede descargar todo tan fácil y rápido. Otra cosa que me hizo cambiar mi parecer fue que es difícil imaginarse a las escuelas instalando un sistema y luego los metapaquetes por separado. Pero, en cualquier caso, la noticia de hoy es que ya está disponible Edubuntu 25.04.

Entre las novedades, un sabor como este no puede incluir muchas. La mayoría de ellas las obtiene de la edición principal, con quien comparte entorno gráfico. Pero también hay otras cosas a tener en cuenta, y es lo que que tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de Edubuntu 25.04

Lanzamiento de ciclo normal, provisional o interim, lo que significa que estará soportado durante 9 meses, hasta enero de 2026.

GNOME 48.

Linux 6.14.

Paquetes base actualizados: systemd 257.4. Mesa 25.0.x. PipeWire 1.2.7. BlueZ 5.79. Gstreamer 1.26. Power Profiles Daemon 0.30. OpenSSL 3.4.1. GnuTLS 3.8.9. Python 3.13.2. GCC 14.2. glib 2.41. binutils 2.44. Java 24 GA. Go 1.24. Rust 1.84. LLVM 20. .Net 9.

LibreOffice 25.2.2.

Mejoras en AppArmour.

Mejoras en el instalador. Entre otras cosas, facilita la creación de instalaciones con inicio dual (dual-boot).

Para las aplicaciones basadas en Qt/KDE, ahora se incluye la tematización a través de Kvantum, principalmente como una solución a la imposibilidad de cambiar el color de acento en esas aplicaciones. Este tema está basado en libadwaita de GNOME, en el que está basado el tema por defecto de Ubuntu (Yaru). Desafortunadamente, los colores no cambian automáticamente si se cambian en Configuración, así que el que quiera un aspecto uniforme para el color de acento, tendrá que cambiarlo en el Gestor de Kvantum.

GNOME Notes ha sido cambiado por GNote.

Del mismo modo, el Diccionario de GNOME ha sido sustituido por Artha, que es más un tesauro pero también hace operaciones de diccionario.

Las actualizaciones desde Edubuntu 24.10 se activarán en los próximos días. Para nuevas instalaciones, la nueva imagen de escritorio se puede descargar desde el siguiente botón. También hay otra imagen para Raspberry Pi.