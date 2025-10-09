Una vez más, me he tenido que pensar si publicar una nota sobre este lanzamiento, pero este es un blog especializado en Ubuntu y no la dejaremos pasar. El caso es que ya está disponible Edubuntu 25.10, y tras unos años en los que hubo grandes cambios, entre los que se incluye nuevo logotipo y paleta de colores, el sabor oficial para la educación ya está lo suficiente maduro como para que no requiera grandes retoques.

Porque hay que entender qué es Edubuntu: Ubuntu pensando en la educación. En el pasado pensé si tenía sentido que existiera, pero es difícil imaginar a los maestros instalando primero Ubuntu y luego los metapaquetes con aplicaciones para las escuelas. En cualquier caso, existe, y se va actualizando cada seis meses aunque la lista de novedades no sea muy extensa y vistosa.

Novedades más destacadas de Edubuntu 25.10

Como el resto de quokkas, sobre todo la edición principal, Edubuntu 25.10 tiene de base lo siguiente:

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.

Linux 6.17.

sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.

LibreOffice 25.8.

Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye: GCC 15.2. glibc 2.42. Binutils 2.45. LLVM 20. Rust 1.85. Go 1.24. OpenJDK 25. Python 3.13.7. OpenSSL 3.5. Mesa 25.2. APT 3.1. systemd 257.9. PipeWire 1.4.7. BlueZ 5.83. Gstreamer 1.26.6. Power Profiles Daemon 0.30.



Por todo lo demás, las notas de lanzamiento oficiales sólo mencionan que se han actualizado aplicaciones y escritorio, que en este 25.10 pasa a usar GNOME 49. No hay más información. Y tampoco se ha actualizado el fondo de pantalla, que se queda en el de la captura de cabecera. ACTUALIZADO: las notas publicadas hoy 9 de octubre si mencionan que han pasado a usar Thunderbird como cliente de correo y han añadido más juegos para aprender.

Edubuntu 25.10 ya se puede descargar desde el siguiente botón. Próximamente activarán también las actualizaciones desde el sistema operativo, algo que se podrá hacer desde 25.04 o cualquier instalación si se configura el sistema operativo para que reciba actualizaciones provisionales (no LTS).