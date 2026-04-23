Edubuntu 26.04 ya está disponible. Llega con muchos cambios, pero el que saltará a la vista nada más iniciar el sistema operativo es que han cambiado el color de acento. El anterior era rojo, mientras que el de Resolute Raccoon ha cambiado a uno azulado (se puede ver la carpeta en el borde inferior derecho de la captura de cabecear). Recordamos que Edubuntu es básicamente un Ubuntu GNOME con herramientas destinadas a la educación.

Como la versión principal en la que se basa, Edubuntu 26.04 usa el entorno gráfico GNOME 50 y el kernel Linux 7.0. También han cambiado a Totem por Showtime como reproductor por defecto.

Novedades más destacadas de Edubuntu 26.04 LTS

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

GNOME 50..

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

La lista de novedades propias quedaría así:

El instalador de Edubuntu ha sido completamente reescrito desde cero en Python con interfaces duales GTK4 y Qt6. La aplicación detecta automáticamente tu entorno de escritorio y lanza la interfaz adecuada. También incluye un nuevo módulo de Cockpit para la administración remota basada en web de la configuración por grupos de edad de Edubuntu. Las traducciones están disponibles en 21 idiomas, incluyendo árabe, chino (simplificado), checo, estonio, francés, alemán, hindi, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, neerlandés, polaco, portugués, portugués brasileño, ruso, eslovaco, español, turco y ucraniano.

La administración del menú de Edubuntu ha sido reescrita en Python con el mismo enfoque de backend dual GTK4/Qt6 que el instalador, incluyendo traducciones, módulo Cockpit y la capacidad de desactivar el atajo de teclado de la terminal para usuarios no administradores.

Traducciones del pase de diapositivas del instalador — la presentación del instalador de Ubuntu Desktop (Subiquity) ahora está localizada en 21 idiomas.

Nuevos fondos de pantalla para el ciclo Resolute Raccoon con fotografía temática educativa.

Nuevo color de acento predeterminado: el color de acento de GNOME se ha cambiado a verde azulado (Yaru-prussiangreen) para un aspecto renovado, en consonancia con el nuevo fondo de pantalla predeterminado.

El spinner de Plymouth se ha actualizado para usar enlaces simbólicos y mantener la consistencia.

Foliate, un lector moderno de libros electrónicos GTK4, ahora se incluye junto a Calibre.

Paperboy, una aplicación lectora de noticias basada en GTK4/Libadwaita, ahora se incluye para educación secundaria (ESO/Bachillerato) y superior (universidad).

Arduino IDE y Raspberry Pi Imager ahora se incluyen para usuarios de educación secundaria y superior.

GChemPaint, un editor de estructuras químicas en 2D, ahora se incluye para educación secundaria y superior.

GNOME Notes (Bijiben) regresa, reemplazando a Gnote como aplicación de notas predeterminada.

La extensión Alphabetical App Grid de GNOME Shell se ha actualizado a la versión 44.0 con soporte para GNOME 50.

Se han eliminado varios paquetes GTK 2, incluyendo chemtool, ya que GTK 2 ya no es compatible en Debian upstream.

Artha (tesauro offline) ha sido eliminado al no mantenerse; se recomiendan fuentes en línea.

Ya disponible

Edubuntu 26.04 ya está disponible desde el cdimage de Ubuntu y desde el botón de debajo de estas líneas. Próximamente activarán las actualizaciones desde 25.10. Las actualizaciones desde 24.04 se activarán en julio.