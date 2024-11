El club de las 5 de la mañana para usuarios de Linux

Contra todos mis pronósticos y prejuicios, el éxito de ventas de Robin Sharma me resultó muy útil. Es por eso que en este post ceremo cómo implementar los consejos de El club de las 5 de la mañana usando software libre para Linux y Android.

Si no escuchaste hablar del libro, se trata de una obra en formato novela que brinda consejos para ser más productivo. Aclaro que, lo de levantarse a las 5 de la mañana es anecdótico (Aunque se popularizó porque es lo más fácil de implementar) Puedes levantarte al mediodía y si tienes la disciplina necesaria, los resultados serán igualmente positivos.

El club de las 5 de la mañana y software libre

La mayoría de los libros de productividad serios coinciden een que el establecimiento de objetivos claros, la creación de un plan de acción y la división clara de períodos de trabajo y descanso son claves para lograr el éxito. Como dije, el libro de Robin Sharma no es la excepción.

Como dije, lo de levantarse a las 5 es anecdótico, pero lo de levantarse y acostarse en horarios regulares es imprescindible. Si eres de los que les cuesta levantarse, sin dudas te será de gran ayuda la siguiente aplicación para Android.

Flashy Alarm

Este programa que puedes encontrar en la tienda alternativa F-Droid, enciende la linterna del dispositivo cuando suena la alarma. Podemos configurar la linterna para que ilumine hasta que la apaguemos o parpadee lenta o rápidamente. También podemos establecer la velocidad en que lo hace.

Lo primero que el libro recomienda hacer al despertarse es una rutina de una hora dividida en 3 bloques de 20 minutos.

El primer bloque está destinado a hacer ejercicios físicos que activarán el cuerpo y la mente. También tu dispositivo móvil te puede ayudar en la tarea. Lamentablemente, dentro del catálogo de F-Droid no hay apps que te digan que ejercicios hacer por lo que tendrás que conseguir información por otro lado. Pero si que hay muchas para programarlas y hacer el seguimiento de tus progresos. Y, lo mejor es qu e no tendrás que compartir tus datos con nadie.

Fitness Calendar

Es una aplicación que te permite planificar y hacer el seguimiento de tu actividad física de forma privada y sin conexión a Internet. Sus características son:

Creación de actividades personalizadas

Registro de actividades.

Importación de datos de GPS.

Seguimiento de actividades.

Estadísticas.

El segundo bloque de 20 minutos se dedica la instronspección y meditación. Una de las recomendaciones es escribir un diario contando lo que te pasa y lo que piensas. Una aplicación muy útil para esto es:

Lifeograph

Esta aplicación que puedes encontrar tanto en los repositorios de las principales distribuciones Linux como en la tienda Flathub permite tomar notas cifradas que pueden utilizarse como un diario personal, un planificador, un gestor de tareas pendientes, un registrador de actividades o un tablero de objetivos. Algunas de sus características son:

Cifrado usando AES256.

Clasificación mediante etiquetas.

Formateo automático de títulos y subtítulos.

Formateo de texto estilo wiki.

Cierre automático de sesión por inactividad.

Búsqueda y sustitución de texto.

Enlaces a entradas y sitios externos.

El tercer bloque tiene que ver con el crecimiento personal que se obtiene aprendiendo cosas nuevas. Linux también cuenta con varias aplicaciones que pueden ayudarnos a incorporar conocimientos. Una de ellas es:

Midterm: Notes & Flashcards

También se trata de un programa de toma de notas, pero en este caso con herramientas para estudiantes. Lo podemos encontrar en la tienda de FlatHub.

Sus características:

Permite crear notas con preguntas.

Sincroniza con dispositivos móviles.

Modo oscuro.

Registro de notas.

Potente editor.

Estudio colaborativo.

Desde ya que este post no agota todos los consejos de El club de las 5 de la mañana ni las aplicaciones que puedes usar para implementarlos. Mi consejo es que lo leas o lo escuches (También se consigue el audio libro) Por razones obvias no puedo recomendarte que te lo descargues sin pagarlo. Solo te diré que el que busca, encuentra. A mi me resultó muy útil, y eso que no me levanto a las 5 de la mañana.