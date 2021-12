Yo, que soy alguien que se acostumbra pronto a las cosas pero que no le gustan mucho ciertos cambios, creo que el color del fondo de pantalla de Ubuntu y sus «berengenas» repartidas por algunos componentes como los interruptores son parte de la marca del sistema operativo principal de Canonical. Me he acostumbrado y me gusta así, pero se ha empezado un cambio en el tema Yaru que podríamos ver ya en Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish.

El trabajo ya ha empezado, tal y como podéis ver en este enlace (vía Linux Uprising). Llama la atención, y más si miramos el color del fondo de pantalla, que lleva así varios años, y algunos tonos como los de las carpetas, pero es lo que quiere el equipo de Yaru, por lo menos ahora mismo.



Ubuntu 22.04 llegará en abril de 2022

En la descripción de los últimos cambios en los que trabaja el equipo de Yaru, tenemos:

Se elimina el uso de(l color) berenjena ya que libadwaita solo permitirá que ubuntu use un color de acento.

libadwaita también tiene un botón gris cerrado, para no crear inconsistencia en la barra de encabezado, también usarán esto en gtk3.

Esto también necesita un cambio para que el color del control deslizante sea una especie de blanco ahora, el warm_gray no funciona dentro de un interruptor naranja.

Si estáis pensando que no os gusta el cambio y os preparáis para criticar a Canonical, echad el freno. El equipo de Yaru menciona que el cambio es obligado, ya que libadwaita sólo soportará un color de acento (o énfasis). Aún así, no se puede descartar por completo que Mark Shuttleworth y su equipo realicen cambios o sencillamente cambien todo lo naranja por el color berengena. Yo lo preferiría así. ¿Y vosotros?

Vaya a ser como vaya a ser, Ubuntu 22.04 llegará en abril de 2022, y esta podría ser una de las novedades que mencionamos el día de su presentación.