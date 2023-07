No. Esta semana no hay artículo sobre novedades en KDE. Ahora mismo están todos en la Akademy 2023, por lo que han podido hacer poco. Mirando un poco cómo están las cosas, Plasma 6 se va acercando, y hay un dato al que creo que no se le está dando la importancia que se merece. Estando las cosas más maduras que en Plasma 5 y mucho mejor que en Plasma 4, ha llegado el momento de modificar el ciclo de lanzamientos.

No será inmediatamente, pero sí en algún momento cercano. Si vamos a la página de horarios de Plasma 6, podemos leer que no hay nada programado, pero sí tienen algo claro: el ciclo de lanzamientos será más lento, y terminará habiendo «sólo» dos lanzamientos por año. La intención es hacer lo mismo que GNOME, que básicamente lanza una nueva versión de su entorno gráfico un mes antes de que lleguen los nuevos lanzamientos de Ubuntu y Fedora. Esto permite que las principales distribuciones tengan siempre los escritorios actualizados.

A partir de Plasma 6, habrá dos lanzamientos por año

En la actualidad, los usuarios de Kubuntu que quieran tener el último software de KDE están obligados a añadir el repositorio backports del proyecto. Un backport es traer funciones de algo futuro a lo que tenemos entre manos en el presente, y en el caso de Kubuntu son las últimas novedades de, por ejemplo, KDE neon a un sistema operativo que, de otra manera, no las tendría disponibles. Así, si todo encaja, y hay veces que no lo hace, Kubuntu puede instalar las últimas versiones de Plasma, Frameworks y Gears.

Todo esto cambiará mucho en ese momento en el que las cosas se estabilicen. Sobre febrero-marzo y agosto-septiembre habrá una nueva versión de Plasma, y Kubuntu saldrá en abril y octubre, por lo que tendrá la última versión de Plasma con al menos dos o tres actualizaciones de mantenimiento, siempre y cuando se mantenga el ciclo de actualizaciones «a lo Fibonacci»

Frameworks y Gear van por separado

El software de KDE lo forman al menos el entorno gráfico, sus librerías y sus aplicaciones. Frameworks se actualiza una vez al mes, más concretamente el segundo sábado. Por otra parte, las aplicaciones también se actualizan todos los meses, en el primer o segundo jueves de cada mes. Las actualizaciones de Gear son un poco diferentes, ya que las nuevas funciones llegan en abril, agosto y diciembre y el resto de meses nos entregan actualizaciones de mantenimiento.

El cambio del ciclo de actualizaciones de Plasma 6 de 3 a 2 por año sí se notará en Kubuntu sin añadir ningún repositorio, pero Frameworks y Gear se quedarán exactamente igual. Kubuntu los actualizará en abril y octubre, y no usarán las últimas versiones. El caso más reciente lo tenemos en Kubuntu 23.04, que usa KDE Gear 22.12.3, de diciembre de 2023 + las tres correctivas. La decisión es la de no incluir tras la instalación de cero algo que lleva días disponible y sin ninguna corrección.

Lo que está en duda

O más bien las dudas que me quedan a mí. En el mencionado ejemplo más reciente de Kubuntu 23.04, la versión de Plasma que hay es la v5.27.4. 5.27 salió en febrero, y la cuarta actualización de mantenimiento llegó antes de la congelación de funciones, por lo que se incluyó en la versión estable de Lunar Lobster. Pero ahora ya tenemos disponible la sexta actualización de punto de 5.27 y no se aparece nada en los repositorios oficiales de Kubuntu 23.04.

La primera duda es si esto cambiará cuando empiecen a llegar los cambios en el ciclo de actualizaciones de Plasma 6, aunque nada me hace pensar que vaya a ser así. Un ciclo de dos por año nos permitirá usar siempre la última versión de Plasma con varias versiones correctivas, y eso ya es mucho, pero seguiremos un poco por detrás de lo que obtenemos con el repositorio backports. Lo bueno es que, si decidimos usar ese repositorio, las actualizaciones del escritorio serán menos agresivas sencillamente porque no habrá salto de versiones. Y nunca nos pasará lo de quedarnos 6 meses en una versión «anticuada» por incompatibilidades con lo último de Frameworks, algo que pasó, si no recuerdo mal, en Plasma 5.19.

Plasma 6.0 llegará a finales de 2023, y la primera versión de Kubuntu en usarlo (o 6.1) será Kubuntu 24.04.