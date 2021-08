Para alguien como yo, que suele elegir Kubuntu o Manjaro, el instalador que hay disponible en la actualidad para Ubuntu se le queda un poco anticuado. Canonical lo tiene en cuenta, y por eso hace tiempo que está trabajando, de hecho ya lo tiene finalizado, en la versión con interfaz gráfica del instalador Subiquity. Está escrito en Flutter, de Google, y promete ofrecer una experiencia de usuario renovada, que falta le hace a lo existente.

La novedad debería ser una de las funciones destacadas de Ubuntu 22.04, pero a Canonical no le gusta añadir las cosas a una versión LTS si no están bien testadas. Así que Subiquity estará disponible en Ubuntu 21.10 Impish Indri, pero como opción. Ahora mismo se puede probar, pero para eso hay que descargar la versión Canary de Ubuntu 21.10, una edición diferente a la Daily Build que se puede descargar desde este enlace.

Subiquity será una de las novedades de Ubuntu 22.04 JAdjetivo JAnimal

Del nuevo instalador destaca una opción para reparar el sistema operativo, lo que en teoría debería evitar algunas reinstalaciones. Los planes de Canonical pasan por ofrecer Subiquity como opción en Ubuntu 21.10, pero no todo estará disponible y hay que tener en cuenta que las cosas podrían fallar, por lo que se recomienda usar el instalador normal para equipos de producción o principales.

Lo que encabeza este artículo es lo que aparece tras elegir el idioma, y en estos momentos no está disponible el español. Al elegir el idioma del teclado me aparece en blanco si lo hago en una máquina virtual, por lo que no he podido hacer capturas del resto de pantallas. Sí me gustaría destacar el fallo en la imagen anterior, por lo menos en mis pruebas, que no sale la ventana perfecta.

Ubuntu 21.10 Impish Indri será lanzado en octubre, y los rumores no se ponen de acuerdo en si llegará con GNOME 40 o darán el salto directo a GNOME 41. Más claro parece que usará Linux 5.14, aunque las novedades más destacadas las veremos en el entorno gráfico y las nuevas aplicaciones.