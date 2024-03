El viernes 29 de marzo de 2024 la comunidad Linux se vio conmocionada por un aviso urgente emitido por Red Hat (IBM). En este post explicamos cuál es exactamente el problema de seguridad con XZ Utils, cuáles son las distribuciones Linux afectadas y cómo solucionarlo.

La biblioteca xz utils en Linux es un conjunto de utilidades de compresión y descompresión de datos que podemos encontrar en casi todas las distribuciones de Linux. Se usa principalmente para la compresión de archivos de gran tamaño en formatos que ocupen menos espacio.

El reporte de seguridad, que recibió una puntuación de 10.0 (La máxima gravedad) afecta a las versiones 5.6.0 y 5.6.1. La primera fue liberada el 24 de febrero y la segunda el 9 de marzo. Según el reporte de Red Hat:

El código malicioso, introducido en uno de los repositorios GitHub del proyecto, fue agregado por un usuario identificado como Jia Tan. Su función específica es interferir con el proceso del demonio sshd para SSH (Secure Shell) a través de systemd, y eventualmente facilitar que los delincuentes informáticos quiebren la autenticación sshd y logren acceso no autorizado al sistema de manera remota.

Todos los repositorios vinculados con el denominado Proyecto Tukani (Del que mencionado Jia Tan participaba) fueron dados de baja por GitHub, aunque el mantenedor original negó cualquier participación en el tema.

En su mayor parte las afectadas son distribuciones en fase de prueba o rolling release aunque todas ya liberaron actualizaciones de seguridad.

En el caso de Ubuntu 24.04 los paquetes afectados estaban propuestos para ser agregados pero no habían llegado a instalarse.

Lasse Collins, mantenedor del proyecto Tukaani, responsable de la biblioteca, hizo las siguientes aclaraciones:

Quien primero detectó el problema fue un investigador vinculado a Microsoft llamado Andrés Freund al que le llamó la atención el excesivo consumo de CPU de Debian Sid cuando iniciaba sesión mediante SSH. Andrés es de la opinión de que Jia Tan es el responsable dada la difusión que hizo de sus parches en diferentes listas de correo.

En este caso, las ventajas del software libre y de código abierto jugaron a nuestro favor. Un investigador detectó el problema y fue solucionado en forma rápida. Pero, antes de felicitarnos pensemos:

El origen del problema está en este mensaje publicado en el 2022 por el mantenedor original del proyecto

No he perdido el interés, pero mi capacidad para cuidar ha sido bastante limitada, principalmente debido a problemas de salud mental a largo plazo, pero también debido a algunas otras cosas. Recientemente he trabajado con Jia Tan en XZ Utils y tal vez tenga un papel más importante en el futuro, ya veremos.

También es bueno tener en cuenta que se trata de un proyecto de hobby no remunerado.

De todos modos, les aseguro que conozco demasiado bien el problema que no se ha avanzado mucho. La idea de encontrar nuevos mantenedores también ha existido durante mucho tiempo, ya que la situación actual es obviamente mala y triste para el proyecto.