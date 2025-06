El último número de Linux Format tras 25 años

Confieso que me encanta esta época con todos los libros y revistas del mundo al alcance del teclado y la tarjeta de crédito pero, después de haber leído el último número de Linux Format no puedo evitar sentir un poco de nostalgia.

Los sábados, después de trabajar en el negocio familiar iba a comprar revistas de informática, dos nacionales y dos españolas (De mucho mejor calidad, todo hay que decirlo) y, cuando podía pagarlas las norteamericanas que eran mucho mejor que las españolas.

Años después me tocó a mi escribir para una revista, la edición en español de la polaca Linux + DVD. No pagaban, solo me mandaban las revistas, pero hay que tener en cuenta el costo de envío hacia Argentina.

Ya no soy joven, y no sé si me pasaría horas tipeando programas. Es mucho más cómodo descargarlos. Pero todavía sigo prefiriendo leer y escribir a los videos tutoriales.

El último número de Linux Format

Cuando salió el primer número de Linux Format muchas de las distribuciones ahora más populares no existían, Hacía poco que las interfaces gráficas se iban extendiendo en Linux y ni en los más locos delirios hubiéramos podido imaginar que dentro de WIndows se podrían ejecutar distribuciones Linux. Todavía no habían empezado Netflix o Spotify y faltaba un año para que Steve Jobs le robara a alguien la idea del iPod.

En el camino quedaron las netbooks, el metaverso y otras tecnologías que iban a comerse el mundo. Los smartphones destronaron a los ordenadores como los dispositivos más populares para conectarse a Internet. y la Inteligencia Artificial va camino de quedarse con el cetro de Google.

En un mundo acostumbrado a el contenido actualizado casi al instante y la reacción instantánea, el soporte papel ya no tiene lugar. A menos que seas un árbol, no es ni bueno ni malo, simplemente es.

Los editores eligieron sabiamente que este no fuera un número más, Como es habitual hay reseñas de software, pero no precisamente del más moderno. Reseñan una de las primeras versiónes de GNU Cash y Wireshark antes de que se llamara Wireshark También hablan de una distro que prometía aunque tenía cosas que corregir. Corel Linux y de Debian 2.1, SUSE Linux 6.3, Ubuntu 5.04, Red Hat 7. 3 y la desaparecida Linux Mandrake 7.

La sección de noticias es la que muestra con mayor claridad los problemas de las revistas de papel. Cuando se publica la revista hace tiempo que ya las leímos y comentamos en las redes sociales.

En cuanto a la trdicional sesión de comparativas (Roundup) la dedicaron a hablar de distribuciones ideales para reemplazar a Windows. Para mi gusto se equivocan en elegir a la sobrevalorada Linux Mint como la mejor alternativa, pero es cuestión de gustos. Tampoco comprarto que en en la lista hayan dejado afuera a Manjaro. El órden de sus recomendaciones es

Linux Mint: Mejor distribución para usuarios de Windows. Elementary OS 8.01: Mejor distribución basada en Ubuntu para usuarios de Linux. Ubuntu 25.04: Mejor distribución para usuarios de Windows que busquen una fácil de usar. POP!_OS 24.04a5: Mejor distribución Linux para jugadores. Zorin OS 17.2: Mejor distribución Linux para usuarios de Windows con máquinas viejas. Deepin Linux 25: Mejor distribución basada en Debian para usuarios de Windows. MX Linux 23.5: Mejor distribución para principiantes con máquinas viejas. Lubuntu 25.04: Mejor distribución ligera para usuarios con máquinas viejas.

Tampoco faltan en este número la tradicional sección dedicada a los dispositivos de placa única ni los tutoriales que enseñan como realizar tareas con algunos de los más conocidos programas del mundo Linux.

En definitiva, fue un digno último número de una gran revista que acompañó a los linuxeros en gran parte de su historia. No son estos buenos tiempos para el software libre, por una parte copado por gente con otras agendas que nada tienen que ver con las 4 libertades y por la otra por grandes empresas que quieren imponer us tecnologías.

Quién sabe. Si volvió MicroHobby tal vez vuelva Linux Format. Y tal vez vuelvan los buenos tiempos en que lo único que importaba en el software libre era escribir el mejor código y compartirlo.