En Pwn2Own 2022 se demostraron 5 vulnerabilidades en Ubuntu

Hace poco se dieron a conocer mediante una publicación de blog los resultados de los tres días de la competición Pwn2Own 2022, que se celebra anualmente en el marco de la conferencia CanSecWest.

En la edición de este año se han demostrado técnicas de trabajo para explotar vulnerabilidades previamente desconocidas para Ubuntu Desktop, Virtualbox, Safari, Windows 11, Microsoft Teams y Firefox. En total, se demostraron 25 ataques exitosos y tres intentos terminaron en fracaso. Los ataques utilizaron las últimas versiones estables de aplicaciones, navegadores y sistemas operativos con todas las actualizaciones disponibles y en la configuración predeterminada. El monto total de la remuneración pagada fue de 1.155.000 dólares estadounidenses.

La competencia demostró cinco intentos exitosos de explotar vulnerabilidades previamente desconocidas en Ubuntu Desktop, realizados por diferentes equipos de participantes.

Se otorgó un premio de $40,000 por demostrar la escalada de privilegios locales en Ubuntu Desktop al explotar dos problemas de desbordamiento de búfer y doble liberación. Se pagaron cuatro bonos, con un valor de $40,000 cada uno, por demostrar la escalada de privilegios mediante la explotación de vulnerabilidades relacionadas con el acceso a la memoria después de que se liberara (Use-After-Free).

Qué componentes del problema aún no se informan, de acuerdo con los términos de la competencia, la información detallada sobre todas las vulnerabilidades de 0 días demostradas se publicará solo después de 90 días, que se dan para la preparación de actualizaciones por parte de los fabricantes para eliminar vulnerabilidades.

