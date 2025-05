Hace ya bastante tiempo, en un intento para atraer a todo tipo de desarrolladores, Microsoft lanzó WSL. Se trata de un subsistema en el que podemos usar Linux dentro de Windows, y recuerda mucho a Distrobox, pero para el sistema de las ventanas. La llegada de la segunda versión de Windows Subsystem for Linux introdujo muchas mejoras, como soporte para aplicaciones con interfaz gráfica, y está muy bien para tener a mano todo tipo de herramientas.

Muchos pensarán que instalar Ubuntu en WSL será siempre una apuesta segura, pero va a depender del uso que queramos hacer de nuestro subsistema Linux. Hay más opciones, y lo que sigue es una lista con las mejores distros Linux que puedes usar bajo Windows, el motivo por el que las recomiendo y también sus puntos más flacos

Mejores distros que puedes usar en WSL

Arch Linux: todo y muy pronto

Arch Linux cuesta mucho de instalar en un ordenador porque todas las decisiones tenemos que tomarlas nosotros y puede que haya algo que se nos escape. La edición para el subsistema de Windows es similar, pero a la vez muy diferente. En el momento de escribir este artículo no aparece en la Microsoft Store, pero se puede instalar con wsl --install archlinux .

Una vez instalado, tiene un usuario creado, root, y ya se podrá trabajar con él. En un principio no tiene sudo instalado, pero no es necesario. Se pueden instalar paquetes con pacman -Sy nombre-del-paquete .

¿Por qué está el primero de esta lista? Por:

Arch Linux es Rolling Release con actualizaciones de lo más rápido que encontrarás.

Minimalista, lo que consume menos recursos.

Alta disponibilidad de paquetes en repositorios oficiales y en AUR.

No se recomienda si no se conoce un poco Arch Linux o se prefieren aplicaciones gráficas. Aunque es compatible con ellas, hay que instalar paquetes extra. Arch a lo suyo: si quieres algo, hazlo tú. Pero para usarlo como terminal, para mí es de las mejores opciones.

Fedora: el equilibrio

Fedora es una de las mejores opciones si se busca un equilibrio entre minimalismo, facilidad de uso y rapidez de actualizaciones. La distro con nombre de sombrero actualiza su base cada seis meses, pero los paquetes que no forman parte de ella llegan rápido. Por ejemplo, y aunque no lo vayamos a usar en WSL, el escritorio. Otros paquetes como yt-dlp se actualizan a buen ritmo, pero no tan rápido como en Arch, y eso puede ser un problema.

Sus puntos fuertes:

Paquetes actualizados pronto.

Facilidad de uso.

Menos pesada que otras opciones como Ubuntu.

No está en la Microsoft Store. Hay que instalarlo con wsl --install FedoraLinux-42 .

Kali Linux: alta disponibilidad y prontitud

Kali Linux es otra buena opción. Si está en esta lista es por su base, que es la de Debian Unstable. En WSL es como un Debian con actualizaciones rápidas.

El paquete de ejemplo yt-dlp está en su versión más reciente, que es de abril de 2025. Además, está totalmente preparado para ejecutar aplicaciones con interfaz gráfica. Es una de las opciones más completas, pero la palabra minimalismo no debería aparecer en este punto. Está disponible en la Microsoft Store.

Sus puntos fuertes:

Facilidad de uso.

Minimalista si no se instalan paquetes de ciberseguridad.

Actualizaciones rápidas.

Debian: el viejo rockero

Debian no se puede dejar pasar por razones obvias. Gran parte de los tutoriales que existen en la red hablan de él o del siguiente de esta lista, y su punto más fuerte es la estabilidad. No se recomienda si se buscan paquetes actualizados, a no ser que se hagan cambios para usar la rama inestable. Está disponible en la Microsoft Store.

Ubuntu: nuestro amigo de toda la vida también en WSL

Claro está, Ubuntu no podía faltar aquí. Es como Debian, pero con actualizaciones más rápidas. Está disponible en versiones 18.04, 20.04, 22.04 y 24.04, o lo que es lo mismo, encontramos las LTS desde Bionic Beaver. También hay una Preview, que se suponía que era la versión de desarrollo, actualmente 25.10, pero ahora se trata de una versión de prueba del la opción principal. Otra opción es actualizar la LTS a la versión interim (provisional) o normal, que ahora mismo es 25.04.

No es la opción más ligera, pero sí lo más conocido. Si no se depende de paquetes como yt-dlp, que hemos hablado mucho de él en este artículo, pero porque requiere constante actualización, es de las mejores opciones.

Hay más distros para WSL, pero ya no tan especiales

En la Microsoft Store encontraremos más opciones, pero la lista completa aparece en el terminal si escribimos wsl --list --online .

Si por el motivo que sea tienes que usar Windows y quieres escabullirte un poco, WSL es una buena opción, y alguna de las anteriores seguro que te sirve para lo que necesitas.