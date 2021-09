Hace un momento hemos publicado una nueva entrada sobre las novedades en las que trabaja KDE. Lo del proyecto de la K lleva en marcha mucho tiempo, aunque en un principio fue una iniciativa para mejorar las cosas que se llamaba KDE Usability & Productivity. Como vieron que les iba bien y era interesante, ahora se llama Esta semana en KDE. No sé muy bien en qué se han basado o por qué lo han hecho, pero desde hace un par de meses se está publicando también Esta semana en GNOME.

Siendo sincero, la entrada número 9 no es la primera que veo sobre esta iniciativa, pero por algún motivo pensé que no era algo a tener en cuenta. Quizá porque soy más de KDE, no lo sé, pero lo único cierto es que el proyecto que está detrás del escritorio más usado en Linux abrió una página (16 de julio) llamada thisweek.gnome.org, por lo que se espera que vayan publicando entradas todas las semanas hablando de todo lo que han hecho en los últimos siete días. Como KDE, pero con otra estructura.

Esta semana en GNOME, los cambios que vienen

libadwaita ha simplificado la apariencia de los botones en la barra de título.

Todas las aplicaciones de GNOME Circle (algo así como KDE Gear, pero con software de terceros) se han añadido a la lista por defecto de la tienda de software.

Ya disponible la Release Candidate de GNOME 41. Con respecto a Ubuntu, aún no se ha confirmado, pero es probable que no la use en Impish Indri.

Déjà Dup ha recibiro soporte para evitar las copias de seguridad programadas durante el modo de ahorro de energía y el modo de juego. También ha rediseñado su página de «acceso oauth concedido» para que sea mucho más bonita y soporte el modo oscuro.

Polari, un cliente IRC, ha entrado en GNOME Circle.

La primera versión estable de Relm4, una biblioteca de interfaz gráfica de usuario idiomática basada en gtk4-rs, fue lanzada con el objetivo de hacer que el desarrollo de aplicaciones GTK4 en Rust sea más simple y productivo. En particular, Relm4 ofrece ahora soporte para libadwaita, un libro completo para principiantes y muchas otras mejoras.

Telegrand es un cliente de Telegram optimizado para GNOME, y se han implementado los divisores de días en el historial de chat y también se ha añadido el remitente de los últimos mensajes enviados en la lista de chat. Por otra parte, se ha añadido la característica de la base de datos de mensajes de tdlib que permite usar Telegrand en modo offline y que también acelera el tiempo de apertura. Por último se han coloreado los nombres de los remitentes usando el mismo esquema de colores usado en Telegram Desktop y también se ha añadido un icono para los chats anclados.

El soporte para varias cuentas ha llegado a Fractal, una app de mensajería para Matrix.

Ya se ha finalizado la lista de las Aplicaciones para GNOME.

Menos puntos, pero mejor ordenado

Esta semana en GNOME y Esta semana en KDE reflejan perfectamente cómo trabajan ambos proyectos. Mientras KDE publica decenas de puntos cada semana, GNOME publica menos, pero creo que los explica un poquito mejor. Está claro que Nate Graham no puede explayarse mucho en todos y cada uno de los cambios que menciona, pero un usuario normal puede echar en falta capturas o algún vídeo. Lo añade cuando puede, pero si lo hiciera para todo, los artículos serían mucho más largos y las páginas más pesadas.

Esta semana en GNOME debería seguir durante un tiempo indefinido, y creo que animará a los desarrolladores para mejorar aún más el escritorio que usa la versión principal de sistemas como Ubuntu o Fedora. A GNOME no le hacen falta tantos cambios como a KDE 4, que hace unos años era tan inestable que yo intenté usar Kubuntu y, gustándome lo que veía, tuve que dejarlo porque fallaba demasiado. GNOME mejorará con esta iniciativa, tanto en diseño como en funciones, pero seguirá siendo fiel a su filosofía.