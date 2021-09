Hoy, Canonical ha añadido muchos paquetes nuevos a los que tenemos instalado Impish Indri. Aunque para ser totalmente sincero, no sé si todos ellos se han añadido hoy porque hacía algunos días que no entraba en mi instalación de Ubuntu. Lo que sí es nuevo desde hoy es que han dado a conocer el fondo de pantalla que usará Ubuntu 21.10.

Si lo comparamos con los últimos lanzamientos, el fondo de pantalla de la versión de Ubuntu que llegará dentro de cuatro semanas parece menos abstracto que lo que veníamos viendo, por ejemplo, de Disco Dingo en adelante. El actual Hirsute Hippo tampoco es que estuviera dibujado con líneas poco claras, pero al menos tenía el pelo que le hacía ser original. El indri de esta vez ha abandonado las líneas para mostrar una imagen con formas macizas.

Ubuntu 21.10 Impish Indri llegará el 14 de octubre

Dibujo del animal aparte, Canonical ha vuelto a diseñar un fondo de pantalla con tonos morados donde el protagonista está dibujado con tonos más claros. También podemos ver unas líneas rectas alrededor del animal que parecen calcadas a las de Hirsute Hippo. En cuanto a lo que opino del fondo, sigo pensando que el de Disco Dingo fue el que más me ha gustado en los últimos años, y con este me tendré que acostumbrar (o cambiarlo, algo que no suelo hacer).

Ubuntu 21.10 Impish Indri llegará junto al resto de la familia el 14 de octubre. Hay dos incógnitas que resolver: aunque información reciente decía que llegará con GNOME 40, los últimos rumores apuntan a que lo hará con GNOME 41; también hay dudas con respecto al núcleo que usará, ya que lo lógico era pensar que usaría Linux 5.14 pero en la actualidad sigue usando Linux 5.13. Una cosa sí es segura: dentro de menos de un mes saldremos de toda duda.