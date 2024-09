Este octubre, el día 10 concretamente, Canonical lanzará Ubuntu 24.10 Oracular Oriole. Aunque ya se mencionó algo del aniversario este abril, el vigésimo aniversario de Ubuntu coincide con el próximo lanzamiento. O para ser exactos, el cumpleaños será diez días después, el 20 de octubre. La primera versión del sistema que da nombre a esta blog fue Ubuntu 4.10, y no era, ni de lejos, como lo que estamos usando ahora. También es lógico.

Para ser honesto, yo nunca intenté instalar Debian por aquellos tiempos, por lo que no sé cómo era su instalador. Se dice que Linus Torvalds afirmó que lo que hizo bien Canonical fue facilitar la instalación de Debian, y tras ver cómo era el instalador… Eran otros tiempos, y si mi memoria no me falla, en Windows tampoco había una interfaz gráfica para instalar el sistema. Sea como fuere, me ha parecido buena idea escribir este artículo explicando un poco cómo era aquel Ubuntu 4.10, aunque adelanto de que no se puede rascar mucho porque poco funciona hoy en día.

Instalación de Ubuntu 4.10

Si alguien está interesado en hacer lo mismo que yo, se puede descargar una ISO de Ubuntu 4.10 en archive.org, por ejemplo en este enlace. No las busquéis en el cdimage oficial porque allí sólo encontraréis versiones soportadas o las últimas de algunas descontinuadas.

Con ya la imagen, se puede instalar en GNOME Boxes, VirtualBox o vuestro software de máquinas virtuales favorito. También en un disco duro, claro, pero no merece la pena. El proceso de instalación quedaba así:

Ya lo dice el refrán que más valen 15 imágenes que 1000 palabras, pero vamos a «palabrear» también un poco:

Al iniciar, nos pide el idioma de la instalación. A continuación, nos pide que indiquemos nuestra zona. Lo relacionado al idioma termina en el tercer paso, cuando pide la distribución del teclado. En el siguiente paso se pone el nombre del equipo. A continuación, se indica cómo particionar el disco. La primera opción es la guiada, la que lo borra todo. En la otra, podemos elegir cómo formatear, tamaños, etc. Para esta prueba usé el guiado. Se confirman los cambios para iniciar la instalación y se espera a que finalice.

En algunos pasos instala software, por lo que hay que esperar.

Configuración inicial

Tras reiniciar, hay que finalizar la configuración, empezando por aceptar el primer mensaje. Indicamos la zona horaria. El nombre completo del usuario, en donde se pueden poner apellidos. El nombre del usuario, este sí debe ser el corto con el que iniciaremos sesión, etc. Introducimos la contraseña, dos veces como siempre. En este punto nos consulta si queremos descargar algunas cosas, para lo que yo he dicho que no. Total, sus servidores ya no existen. Nos pide un controlador para que pueda mostrar el escritorio, para lo que yo he elegido «vesa». En el último paso podemos elegir las resoluciones que queremos usar. Llama la atención que esto sea manual, y también que la más grande sea 1920×1440. Aquello en 2004 era «enorme» y no se pensaba en algo panorámico. Al fin, aceptamos y entramos.

Un pequeño vistazo al sistema operativo

Tras finalizar con todo lo anterior, lo que veremos será la pantalla de inicio de sesión o login, que en octubre de 2004 era así:

Por lo menos en mi máquina virtual no se ve demasiado bien el texto, pero era lo que había entonces. El menú de inicio era como en la siguiente imagen:

La versión del escritorio era GNOME 2.8, y seguro que algunos están viendo en la captura anterior a un antepasado de MATE. En efecto, MATE nació para que pudiéramos usar el «GNOME clásico», pero adaptado a los nuevos tiempos.

Ya entonces usaba Firefox como navegador por defecto, concretamente la versión 0.9.3. Mucho han cambiado las cosas, y lo anterior es lo que veremos si visitamos este blog, y no sé, yo lo veo un poco diferente… Las tecnologías cambian, y una consulta rápida por Internet me explica qué está pasando en ese navegador: como en 2004 se usaba CSS 2, sencillamente esta leyendo el HTML, la estructura, pero no no es capaz de decorar las cosas.

En la captura de cabecera se ve como era «El GIMP», que es como aparecía en el menú de inicio por 2004, y OpenOffice, lo que era entonces la suite de ofimática alternativa. Ahora, como todos sabréis, la comunidad Linux se decanta por añadir por defecto LibreOffice. Sobre el kernel, el primero que usaron fue Linux 2.6.8.

Algunos detalles de Ubuntu 4.10

En las capturas ya se ve un poco cómo era Ubuntu 4.10 cuando nació, pero hay detalles que llaman la atención. Para empezar, el diseño, que recuerda mucho a lo que veíamos años antes en Windows 95 — y aún hoy en Tkinter de Python, ejem –. El cursor, que se ve en la pantalla de inicio de sesión, no era el más bonito del mundo, pero, como todo, antes se veían todos así. En la parte inferior, como en MATE, están las aplicaciones abiertas, lo que era la tendencia.

También me ha llamado la atención que al iniciar el sistema no he oído el redoble de timbal que sí oí cuando empecé a usar yo el sistema dos años más tarde, ni tampoco esa melodía corta al entrar. En el menú de inicio aparece el logotipo de GNOME, lo que quedaba bien en una distribución sudafricana con un nombre de filosofía de la misma zona.

Y así era Ubuntu cuando nació. La evolución es bien conocida por la mayoría de nosotros: pasó por Unity y ahora usa la última versión de GNOME. Afortunadamente los tiempos cambian.