FFmpeg 8.1: Aceleración Vulkan, codificador JPEG XS y audio xHE-AAC

Tras siete meses de desarrollo, FFmpeg 8.1 llega centrando sus esfuerzos en exprimir al máximo el hardware gráfico. Esta versión traslada cargas masivas de codificación y decodificación directamente a la GPU, integrando aceleración nativa mediante Vulkan y Direct3D 12 para formatos exigentes como Apple ProRes, AV1 y H.264.

Más allá de la fuerza bruta, la suite se adapta rápidamente a las exigencias del streaming moderno y la ultra alta definición. La incorporación de decodificadores para audio espacial inmersivo, el soporte para el eficiente formato xHE-AAC utilizado por plataformas como Netflix, y la integración JPEG XS para transmisiones 8K de latencia ultrabaja demuestran su enfoque en los estándares de próxima generación.

Principales novedades de FFmpeg 8.1

A continuación, te presentamos las características más relevantes de esta nueva versión.

Aceleración por hardware: Vulkan y Direct3D 12

La carga de procesamiento de video se desplaza agresivamente hacia la GPU en esta actualización, aprovechando las API gráficas modernas para paralelizar operaciones mediante sombreadores de cómputo (compute shaders).

se desplaza agresivamente hacia la GPU en esta actualización, aprovechando las API gráficas modernas para paralelizar operaciones mediante sombreadores de cómputo (compute shaders). Vulkan: Se han implementado un codificador y un decodificador para el formato Apple ProRes, junto con un decodificador para el formato DPX (Digital Picture Exchange) estándar en la producción cinematográfica. Además, la biblioteca central de escalado y conversión de color de FFmpeg, swscale (Software Scaler), ahora utiliza Vulkan para acelerar sus procesos. Para optimizar los tiempos de inicialización, el sistema permite utilizar sombreadores GLSL precompilados.

Se han implementado un codificador y un decodificador para el formato Apple ProRes, junto con un decodificador para el formato DPX (Digital Picture Exchange) estándar en la producción cinematográfica. Además, la biblioteca central de escalado y conversión de color de FFmpeg, swscale (Software Scaler), ahora utiliza Vulkan para acelerar sus procesos. Para optimizar los tiempos de inicialización, el sistema permite utilizar sombreadores GLSL precompilados. Direct3D 12 (D3D12): Los usuarios de Windows se benefician de nuevos codificadores acelerados por hardware para H.264 y AV1. También se introducen filtros nativos en D3D12 para el escalado (vf_scale_d3d12), desentrelazado (vf_deinterlace_d3d12) y estimación de movimiento (vf_mestimate_d3d12).

Los usuarios de Windows se benefician de nuevos codificadores acelerados por hardware para H.264 y AV1. También se introducen filtros nativos en D3D12 para el escalado (vf_scale_d3d12), desentrelazado (vf_deinterlace_d3d12) y estimación de movimiento (vf_mestimate_d3d12). Aceleración adicional: Se añade un codificador por hardware H.264/HEVC específico para chips Rockchip y el filtro vpp_amf, que utiliza el Advanced Media Framework de AMD para el redimensionamiento y la conversión del espacio de color.

Estándares de audio inmersivo de nueva generación

La decodificación de sonido evoluciona para soportar los formatos espaciales y de alta eficiencia que dominan el streaming actual.

xHE-AAC: Se introduce un decodificador experimental para High-Efficiency Advanced Audio Coding con el esquema Mps212 (MPEG Surround 212). Este códec, utilizado por plataformas como Netflix y la radio digital DRM, permite una compresión extrema (de 12 a 300 kbps) manteniendo metadatos de rango dinámico para normalizar el volumen en entornos ruidosos.

Se introduce un decodificador experimental para High-Efficiency Advanced Audio Coding con el esquema Mps212 (MPEG Surround 212). Este códec, utilizado por plataformas como Netflix y la radio digital DRM, permite una compresión extrema (de 12 a 300 kbps) manteniendo metadatos de rango dinámico para normalizar el volumen en entornos ruidosos. MPEG-H 3D Audio: Mediante la integración de la biblioteca libmpeghdec, FFmpeg ahora puede decodificar sonido envolvente interactivo en formato NGA (Next Generation Audio).

Mediante la integración de la biblioteca libmpeghdec, FFmpeg ahora puede decodificar sonido envolvente interactivo en formato NGA (Next Generation Audio). IAMF y Ambisonics: Se añade soporte de empaquetado y desempaquetado para el formato de audio espacial IAMF (Immersive Audio Model and Formats) en modo Ambisonics, el cual mapea la propagación del sonido en un espacio tridimensional (incluyendo los ejes verticales).

Códecs de imagen y metadatos: JPEG XS y LCEVC

El manejo de flujos de video de alta resolución y baja latencia recibe nuevas herramientas:

JPEG XS: FFmpeg 8.1 integra un ecosistema completo (analizador, codificador, decodificador, multiplexor y demultiplexor) para JPEG XS a través de la biblioteca libsvtjpegxs. Este formato está diseñado para la transmisión de secuencias de hasta 8K con una compresión visualmente sin pérdidas y una latencia de codificación mínima.

FFmpeg 8.1 integra un ecosistema completo (analizador, codificador, decodificador, multiplexor y demultiplexor) para JPEG XS a través de la biblioteca libsvtjpegxs. Este formato está diseñado para la transmisión de secuencias de hasta 8K con una compresión visualmente sin pérdidas y una latencia de codificación mínima. LCEVC: Se incorpora la compatibilidad para analizar metadatos del formato LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), que añade una capa de mejora sobre los códecs base. Se incluye un filtro de flujo de bits y la capacidad de exportar estas capas de mejora a contenedores MPEG-TS.

Se incorpora la compatibilidad para analizar metadatos del formato LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), que añade una capa de mejora sobre los códecs base. Se incluye un filtro de flujo de bits y la capacidad de exportar estas capas de mejora a contenedores MPEG-TS. HEIF y EXIF: La utilidad ffmpeg ahora soporta el almacenamiento en mosaico de imágenes HEIF (dividiendo imágenes masivas en un mosaico de imágenes menores). Paralelamente, se implementa una API y un analizador dedicado para la lectura profunda de metadatos EXIF.

Nuevos filtros y herramientas de captura

El conjunto de utilidades de línea de comandos y filtros de video se expande con opciones orientadas a la captura y la superposición gráfica:

Nuevos comandos: La herramienta de análisis ffprobe incluye ahora la bandera -codec (-c) para forzar la selección de una implementación de decodificador específica al inspeccionar archivos.

La herramienta de análisis ffprobe incluye ahora la bandera -codec (-c) para forzar la selección de una implementación de decodificador específica al inspeccionar archivos. Captura en Windows: El nuevo filtro gfxcapture permite capturar el contenido de ventanas y monitores en entornos Windows utilizando directamente la API nativa Windows.Graphics.Capture.

El nuevo filtro gfxcapture permite capturar el contenido de ventanas y monitores en entornos Windows utilizando directamente la API nativa Windows.Graphics.Capture. Gráficos vectoriales: Se añade el filtro drawvg, que utiliza la biblioteca libcairo para renderizar gráficos vectoriales de alta calidad directamente sobre los fotogramas de video.

Se añade el filtro drawvg, que utiliza la biblioteca libcairo para renderizar gráficos vectoriales de alta calidad directamente sobre los fotogramas de video. Limpieza de código: Como parte del mantenimiento del proyecto, se ha eliminado el antiguo controlador de protocolo HLS y se han integrado descompresores para los formatos HXVS y HXVT, comunes en cámaras IP.

Finalmente para quienes estén interesados en conocer más al respecto sobre este nuevo lanzamiento, pueden consultar el registro completo de cambios en este enlace.

Descargar e instalar FFmpeg

Finalmente, para quienes quieran realizar la instalación o actualización de FFmpeg deben saber que este paquete se encuentra en la mayoría de las distribuciones de Linux o si lo prefieren pueden descargar su código fuente para su compilación desde el siguiente enlace.

Y para realizar la instalación desde el código fuente, basta con ejecutar la secuencia de comandos ya conocidos:

./configure make make install

Para el caso de los que son usuarios de Ubuntu, Debian o cualquier otro derivado de estas distribuciones, basta con abrir una terminal y en ella ejecutar el siguiente comando:

sudo apt install ffmpeg