Fin del soporte a Android 5.0. ¿Cuáles son las alternativas?

Google anunció el fin del soporte a Android 5.0 y, aunque estadísticamente el porcentaje de dispositivos que lo siguen usando es muy bajo, es una lástima relegar hardware en buen estado al rol de pisapapeles..

Desde siempre uno de los grandes problemas de Android es la dispersión, como más allá de ciertas obligaciones relacionadas con la instalación de sus aplicaciones Google no obliga a actializar, los fabricantes deciden en forma arbitrsria qué modelos las tendrán.

Alternativas ante el fin del soporte a Android 5.0

Cambiar el teléfono

No, no me estoy haciendo el gracioso. A diferencia de lo que pasa con los ordenadores en donde puedes casi sin dificultad adaptarles un sistema operativo diferente, encontrar una alternativa que funcione en tu dispositivo móvil no es tan fácil. De hecho, tuve hasta hace poco un Samsung J2 Prime y no fui capaz de encontrar una alternativa válida. Tampoco tenía ganas de compilarla yo que aunque se puede tiene resultados dudoso

Tampoco tiene que ser un teléfono nuevo, mi consejo es un usado de buena marca que admita una de las versiones alternativas a Android más actuales cuya compatibilidad esté documentada.

Instalar un sistema operativo alternativo

Lo de alternativo hay que tomarlo con pinzas. Si bien existen proyectos de sistemas operativos no basados en Android, los dejaremos de lado por el momento ya que su compatibilidad con el hardware se limita a a muy pocos modelos. En cuanto a los basados en Android hay que dar una explicación.

Al contrario de lo que sucede con iOS, la base de Android es de código abierto. Google impone a los fabricantes ciertas restricciones para poder usar las marcas, pero existe un sitio donde pude encontrarse la información y el código fuente para hacer versiones personalizadas. En principio estas variaciones no pueden interactuar con las aplicaciones y la tienda de Google aunque es posible instalando programas adicionales hacer que lo logren. Pero, hay que tener en cuenta que se debe rootear (Lograr acceso total a la configuración del teléfono) lo que implica invalidar la garantía y que ciertas aplicaciones no funcionen. Aunque algunos sistemas operativos alternativos permiten salvar este inconveniente.

Algunos sistemas operativos alternativos basasdos en Android son:

LineageOS: El el continuador del más antiguo proyecto de este tipo CiannogenMod. Es el qeu tiene soporte para más modelos y la más completa documentación sobre cómo instlarlo. Aunque no en todos los modelos sucede lo mismo, suele seguir de cerca los lanzamientos de las versiones de Google.

Replicant: Es una variante de Android enfocada en algunos dispositivos de Samsung y más que en la compatibilidad con el original pone su énfasis en la privacidad y la seguridad.

crDroid: Esta variante de Android se enfoca en la personalización además de brindar actualizaciones de seguridad mensuales.

ArrowOS: Sistema operativo basado en Android que pone énfasis en la simplicidad y el desempeño.

Tiendas alternativas

El fin del soporte a Android 5.0 implica que ya no se va a poder acceder a Google Play para obtener actualizaciones ni nuevas aplicaciones. SIn embargo hay algunas caminos alternativos.

AuroraStore

Aunque no puede descargar aplicaciones de pago si nos permte acceder a Google Play para ver las descripciones de aplicaciones, capturas de pantalla, actualizaciones, reseñas y descargar el intalador de la aplicación en nuestro dispositivo. Aunque por primera vez debemos ingresar con nuestras credenciales después podemos hacerlo en forma anónima.

F-Droid

F-Droid es una alternativa a Google Play en el sentido de que podemos encontrar aplicaciones que hacen lo mismo que las de Google Play, no que son las mismas.. Lo podemos usar a la manera de un repositorio del que podemos descargarnos las aplicaciones para instalarlas manualmente o como una aplicación que las descarga e instala. En materia de seguridad la mayoría son empaquetadas por el propio proyecto en un entorno que impide alteraciones mientras que las otras son empaquetadas y almacenadas en los repositorios de los propios desarrolladores.

Antes de optar por alguan de estas alternativas ten en cuenta de que requieren diferentes niveles de conocimiento y que no siempre resultan bien.