Firefox 103 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del popular navegador web Firefox 103 en la cual de forma predeterminada, está habilitado el modo Protección total de cookies, que anteriormente se usaba solo al abrir sitios en modo de navegación privada y al elegir el modo estricto para bloquear contenido no deseado (estricto).

En el modo de Protección Total de Cookies, se utiliza un almacenamiento aislado separado para las Cookies de cada sitio, lo que no permite el uso de Cookies para rastrear el movimiento entre sitios, ya que todas las Cookies configuradas desde bloques de terceros cargados en el sitio (iframe, js, etc.) están vinculados al sitio desde el cual se descargaron estos bloques y no se transmiten al acceder a estos bloques desde otros sitios.

Otro de los cambios que se destaca es el rendimiento mejorado en sistemas con monitores de alta frecuencia de actualización (120 Hz+).

Tambien podremos encontrar en esta nueva versión de Firefox 103, el visor de PDF incorporado para documentos con formularios de entrada, los campos obligatorios están resaltados.

En el modo «imagen en imagen», se ha agregado la capacidad de cambiar el tamaño de fuente de los subtítulos y tambien se proporcionó el soporte de subtítulos al mirar videos de Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar y SonyLIV. Anteriormente, los subtítulos solo se mostraban para YouTube, Prime Video, Netflix, HBO Max, Funimation, Dailymotion, Disney+ y sitios que usaban el formato WebVTT (Web Video Text Track).

En Linux, los problemas de rendimiento de WebGL se resolvieron al usar controladores patentados de NVIDIA en combinación con DMA-Buf, ademas de que se solucionó un problema con un inicio muy lento debido al procesamiento de contenido en el almacenamiento local.

Mientras que para la versión de Android se solucionó un bloqueo al cambiar al modo de pantalla dividida o al cambiar el tamaño de la ventana, asi como tambien se resolvió un problema que causaba que los videos se reprodujeran al revés. Se solucionó un problema que, en determinadas circunstancias excepcionales, provocaba un bloqueo al abrir el teclado en pantalla en un entorno de Android 12.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Ahora puede usar las teclas de cursor, Tabulador y Shift+Tab para navegar a través de los botones en la barra de pestañas.

La función «Hacer el texto más grande» se ha extendido a todos los elementos y contenido de la interfaz de usuario (anteriormente solo afectaba a la fuente del sistema).

Se eliminó de la configuración la capacidad de devolver el soporte en certificados para firmas digitales basadas en hash SHA-1, que durante mucho tiempo se han considerado inseguros.

Al copiar texto de formularios web, se conservan los espacios de no separación para evitar los saltos de línea automáticos.

Se agregó soporte para flujos portátiles a la API de flujos, lo que permite que los objetos ReadableStream, WritableStream y TransformStream se pasen como argumentos al llamar a postMessage() para subcontratar la ejecución de la operación a un trabajador web con clonación de datos en segundo plano.

Para las páginas abiertas sin HTTPS y desde bloques iframe, el acceso a la API está prohibido cachesy . CacheStorageCache

Soporte obsoleto para los atributos scriptminsize y scriptsizemultiplier previamente obsoletos.

En Windows 10 y 11, el ícono de Firefox se fija en la barra durante la instalación.

En la plataforma macOS, cambiamos a una API más moderna para administrar bloqueos, lo que resultó en una mejor capacidad de respuesta de la interfaz durante una carga alta de CPU.

Además de las innovaciones y las correcciones de errores, Firefox 103 corrige 10 vulnerabilidades, de las cuales 4 están marcadas como peligrosas (resumidas en CVE-2022-2505 y CVE-2022-36320) causadas por problemas de memoria, como desbordamientos de búfer y acceso a áreas de memoria liberadas.

Entre las vulnerabilidades con un nivel de gravedad moderado, se puede señalar la posibilidad de determinar la posición del cursor a través de manipulaciones con las propiedades CSS de desbordamiento y transformación, y la versión de Android se bloquea al procesar una URL muy larga.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto de esta nueva versión del navegador, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar o actualizar la nueva versión de Firefox en Ubuntu y derivados?

Como siempre, para aquellos que ya usan Firefox, simplemente pueden acceder al menú para actualizar a la última versión, es decir los usuarios de Firefox que no hayan desactivado las actualizaciones automáticas recibirán la actualización automáticamente.

Mientras que para aquellos que no quieran esperar a que eso suceda pueden seleccionar Menú> Ayuda> Acerca de Firefox después del lanzamiento oficial para iniciar una actualización manual del navegador web.

La pantalla que se abre muestra la versión actualmente instalada del navegador web y ejecuta una búsqueda de actualizaciones, siempre que la funcionalidad esté habilitada.

Otra opción para actualizar, es si eres usuario de Ubuntu, Linux Mint o algún otro derivado de Ubuntu, puedes instalar o actualizar a esta nueva versión con ayuda del PPA del navegador.

Este lo pueden añadir al sistema abriendo una terminal y ejecutando en ella el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

El último método de instalación que fue añadido «Flatpak». Para ello deben contar con el soporte para este tipo de paquetes.

La instalación se hace tecleando:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox