Hubo versiones pasadas del navegador web de Mozilla en las que asegurábamos que por fin podríamos avanzar o retroceder por el historial de navegación en Linux con dos dedos sin la necesidad de presionar la tecla Alt. Cuando la compañía hacía públicos los cambios, y comprobábamos que no era así, también nosotros dábamos marcha atrás. Esta tarde, Mozilla ha lanzado Firefox 106, y esta novedad ya no sólo está disponible en las versiones preliminares.

Quizá no es la novedad más destacada, pero sí la más esperada por eso, porque era una «vida» anunciada. A partir de Firefox 106, los usuarios de Linux podremos adelantar y retroceder con el gesto de deslizar con dos dedos, claro está, si estamos bajo Wayland. Como los gestos del trackpad de GNOME 40+, esto no funcionará en X11. A continuación tenéis la lista de novedades oficial que han llegado junto a Firefox 106.

Novedades más destacadas de Firefox 106

Ahora es posible editar los PDFs: incluyendo escribir texto, dibujar y añadir firmas.

Al establecer Firefox como navegador por defecto, ahora también se convierte en la aplicación PDF por defecto en los sistemas Windows. Ojo los usuarios del sistema de Microsoft si quieren seguir usando su visor de PDF actual.

Ahora se pueden anclar las ventanas privadas a la barra de tareas de Window 10 y Windows 11 para un acceso más sencillo. Además, las ventanas privadas han sido rediseñadas para aumentar la sensación de privacidad.

Swipe-to-navigate (dos dedos en un touchpad deslizados a la izquierda o a la derecha para realizar el historial hacia atrás o hacia adelante) ahora funciona para los usuarios de Linux en Wayland.

El reconocimiento de texto en imágenes permite a los usuarios de macOS 10.15 y superior extraer texto de la imagen seleccionada (como un meme o una captura de pantalla).

El texto extraído se copia en el portapapeles para compartirlo, almacenarlo o buscarlo, sin necesidad de volver a escribirlo todo manualmente. Esta función es compatible con «VoiceOver», el lector de pantalla integrado en macOS.

«Vista de Firefox» ayuda a volver a los contenidos que visitamos anteriormente. Una pestaña anclada permite encontrar y abrir las pestañas cerradas recientemente en el dispositivo actual, acceder a las pestañas de otros dispositivos (a través de la nueva función «Recogida de pestañas») y cambiar el aspecto del navegador (con Colorways).

Con el lanzamiento de la colección «Independent Voices», Firefox presenta 18 nuevos «Colorways». Ahora se puede acceder a una experiencia modal de «Colorways» a través de «Firefox View»; cada nuevo color va acompañado de un gráfico a medida y una descripción de texto que habla de su significado más profundo. La colección estará disponible hasta el 16 de enero.

Una importante actualización de las capacidades de WebRTC (la biblioteca libwebrtc se ha actualizado de la versión 86 a la 103) aporta múltiples mejoras: Mejor compartición de pantalla para los usuarios de Windows y Linux Wayland. Menor uso de la CPU y mayor velocidad de fotogramas durante la captura de pantalla de WebRTC en macOS. Mejoras en el rendimiento y la fiabilidad de RTP. Estadísticas más completas. Mejoras en la compatibilidad entre navegadores y servicios.

Varios parches de seguridad y otras contribuciones por parte de la comunidad.

Ya disponible

Firefox 106 ha llegado esta misma tarde y ya se puede descargar desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar el «tarball», o dicho de otro modo, los binarios que se pueden instalar (aquí cómo) o ejecutar directamente lanzando el ejecutable. En las próximas horas llegará a los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux, entre las que no está un Ubuntu que ya sólo lo ofrece como Snap.

Junto a Firefox 106, Mozilla también ha lanzado hoy Firefox 107 y 108, el primero en el canal beta y el segundo en el canal Nightly. En el momento de escribir este artículo, la compañía aún no ha actualizado las páginas sobre estos lanzamientos, por lo que no se sabe mucho de lo que incluirán las nuevas versiones, por lo menos no de manera oficial. Por el momento, los usuarios de Firefox 106 en Linux ya podemos usar el gesto de los dos dedos.

Imágenes: Mozilla.