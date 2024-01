Se dice, se comenta, que fue Mozilla quien le propuso a Canonical que incluyera el paquete snap por defecto en Ubuntu. Permítanme dudarlo. Más tarde fue la compañía que desarrolla el navegador la que lanzó un repositorio oficial, y ahora, coincidiendo con el lanzamiento de Firefox 122, se puede instalar como paquete DEB en las distribuciones basadas en Debian/Ubuntu. Es algo que ya probaron el año pasado, pero ahora lo han incluido en las notas de este lanzamiento, por lo que su disponibilidad es oficial.

En el momento de escribir este artículo no he tenido tiempo de probar el funcionamiento de este paquete DEB, pero es probable que a partir de ahora, tal y como sucede con otros navegadores como Chrome o Vivaldi, se pueda descargar e instalar el paquete DEB y será éste el que añada el repositorio oficial para futuras actualizaciones. Lo malo para los usuarios de un Ubuntu oficial es que hay que hacer más cambios para que esto sea posible, ya que la versión snap no pretende marcharse por nada.

Novedades de Firefox 122

Firefox ahora muestra imágenes y descripciones para las sugerencias de búsqueda cuando las proporciona el motor de búsqueda.

La función de traducción ha recibido una mejora en la calidad de las páginas web traducidas. Los resultados deberían ser mucho más estables. Esto soluciona problemas por los que el contenido de una página podía desaparecer al traducirla, o los widgets interactivos podían romperse.

Firefox ahora permite crear y utilizar passkeys almacenadas en el llavero de iCloud en macOS.

Las sugerencias de artículos MDN Web Doc de Firefox Suggest estarán disponibles en la barra de direcciones para los usuarios que busquen información relacionada con el desarrollo web.

Las reglas de salto de línea del contenido web coinciden ahora con el estándar Unicode. Esto mejora la compatibilidad de los navegadores con el salto de línea. Una mejora adicional para los usuarios finales de Asia Oriental y Sudeste Asiático, Firefox ahora es compatible con la selección de palabras en función del idioma al hacer doble clic en el texto para idiomas como chino, japonés, birmano, lao, jemer y tailandés.

Firefox ahora viene con un nuevo paquete .deb para los usuarios de Linux en Ubuntu, Debian y Linux Mint.

Habilitada la propiedad offset-position que es útil para la mayoría de los valores offset-path. Añadido soporte para ray(), basic-shape, coord-box a la propiedad CSS offset-path. Añadido soporte para las formas básicas rect() y xywh() en las propiedades CSS clip-path y offset-path.

Firefox ahora permite animar el atributo SVG viewBox utilizando SMIL by animations. Las animaciones by son animaciones relativas al valor original. Otros atributos como longitudes y ángulos ya admiten by, pero un viewBox consta de cuatro valores distintos

Se ha añadido la API LargestContentfulPaint, que proporciona información temporal sobre la mayor imagen o texto pintado antes de que los usuarios interactúen con una página web.

Ahora se admite hr en select, lo que permite a los sitios web utilizar fácilmente separadores dentro de un elemento select.

El método showPicker es ahora compatible con elementos <select>, esto puede ser utilizado para activar el comportamiento desplegable a través de JavaScript.

El analizador de URL de reserva para esquemas desconocidos se ha cambiado a DefaultURI, lo que mejora el cumplimiento de la especificación y la compatibilidad web.

Se han habilitado los métodos ArrayBuffer.prototype.transfer proposal, que permiten transferir la propiedad de los datos ArrayBuffer.

Se ha añadido compatibilidad con la API de bloqueo de pantalla.

Firefox reconoce ahora webauth autocomplete token y sugerirá passkeys en formularios de auto-completado.

Ahora los scripts pueden almacenar datos de la cacheAPI en el modo de navegación privada. Anteriormente, la experiencia de usuario de alguien que navegaba en modo de navegación privada podía ser significativamente diferente a la del modo normal. Con estos cambios, los sitios web pueden almacenar datos cacheAPI en el modo privado, con lo que se consigue una experiencia uniforme entre el modo de navegación normal y el privado.

Para proteger aún más la privacidad del usuario, Firefox ahora usa filtros que utilizan currentColor como entrada. Dado que el color puede ser establecido por el pseudo selector :visited, contiene potencialmente información sensible a la privacidad y por lo tanto estas primitivas deben ser marcadas como tainted. Esto significa que si se usa un filtro de este tipo, no se podrá leer la salida del filtro desde canvas.

Uneven Level Protection Forward Error Correction (ULPFEC) estará ahora activado por defecto en Firefox. Esto proporciona otra herramienta para los servicios WebRTC, mejorando la calidad de vídeo para los usuarios con conexiones a Internet irregulares.

Corrección de la navegación por teclado en la vista de reglas del inspector. A partir de Firefox 122, al editar un selector, un nombre de propiedad o un valor de propiedad en el Inspector, la tecla Intro ya no moverá el foco a la siguiente entrada, sino que validará lo introducido y enfocará el elemento coincidente. Es posible seguir utilizando Ctrl + Intro (Cmd + Intro en macOS) o Tabulador para validar y mover el foco a la siguiente entrada.

Ya disponible

Firefox 122 ya está disponible desde la página web oficial. Cuando sepamos más sobre el funcionamiento del paquete DEB publicaremos un artículo detallado aquí o en nuestro blog hermano LinuxAdictos.