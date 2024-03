Firefox 124 expande Qwant y Ecosia a más idiomas

Mozilla ha lanzado hoy Firefox 124. Disponible en su servidor FTP desde hace unas 24 horas, se trata de una actualización sin muchas novedades realmente destacadas, pero esta suele ser la tónica habitual desde que cambiaran su modelo de desarrollo a actualización cada cuatro semanas. Hace un mes se introdujo una herramienta para informar de incompatibilidades con páginas web, y tras una actualización en la que tuvimos un número más alto de novedades, la de Firefox 124 es algo más discreta.

Ahora bien, para los que prefieran otros motores de búsqueda y no tengan el navegador en inglés, Firefox 124 sí tiene una sorpresa para ellos, o por lo menos eso creo porque no he encontrado más información al respecto: Qwant y Ecosia deberían estar disponibles, pero como digo es algo aún por confirmar – el qué significa exactamente esa «expansión» que probablemente activen de forma remota – y que no he visto en la versión Nightly ni la Beta. En cualquier caso, son dos de las novedades que aparecen en la siguiente lista.

Novedades de Firefox 124

El modo de navegación Caret ahora también funciona en el visor de PDF.

En la vista de Firefox, las pestañas abiertas ahora se pueden ordenar por actividad reciente o por orden de pestañas. Actividad reciente es la opción por defecto.

Firefox ahora rellena la lista de saltos de la barra de tareas de Windows de forma más eficiente, lo que debería permitir una experiencia de navegación general más fluida.

Firefox en Mac utiliza ahora la API de pantalla completa de macOS para todos los tipos de ventanas a pantalla completa. Esto debería ajustarse mejor a la experiencia esperada del usuario de macOS para los espacios a pantalla completa, la barra de menús y el Dock.

A partir de Firefox 124, la disponibilidad de Qwant se ha ampliado a todos los idiomas de la región de Francia junto con Bélgica, Italia, Países Bajos, España y Suiza.

La disponibilidad de Ecosia se ha ampliado a todos los idiomas de la región de Alemania junto con Austria, Bélgica, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Suiza.

Se ha añadido compatibilidad con AbortSignal.any.

Ahora se puede utilizar HTTP(S) y URL relativas al crear WebSockets.

Varias correcciones de seguridad.

Firefox 124 ha sido anunciado hace unos instantes y ya se puede descargar para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. También está disponible en el repositorio de Mozilla y pronto llegará a Snapcraft y Flathub. Las diferentes distribuciones Linux añadirán los nuevos paquetes a sus repositorios oficiales en las próximas horas.