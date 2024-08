Mozilla ha lanzado hace unos instantes una nueva versión de su navegador web. Disponible cuatro semanas después de la anterior versión, Firefox 129 es una actualización con nuevas funciones no demasiado llamativas, o por lo menos no le llaman la atención al autor de este artículo. Novedades sí trae, o de lo contrario no habría actualización, pero esta entrega será más bienvenida para aquellos usuarios que tiren mucho del modo lector y los que esperamos que mejore el soporte para CSS.

El modo lector es la opción que muestra la información sin distracciones, con las imágenes, los párrafos, los títulos y poco más. En Firefox 129 han incluido dos novedades para esta función, y son las que aparecen las dos primeras en la siguiente lista de novedades.

Novedades de Firefox 129

El modo lector cuenta ahora con un menú Texto y diseño mejorado con nuevas opciones para el espaciado entre caracteres, el espaciado entre palabras y la alineación del texto. Estos cambios ofrecen una experiencia de lectura más accesible.

El modo lector dispone ahora de un menú Tema con opciones adicionales de Contraste y Gris. También se puede seleccionar colores personalizados para el texto, el fondo y los enlaces desde la pestaña Personalizar.

Ahora se muestra una vista previa de la pestaña al pasar el ratón por encima de las pestañas de fondo, lo que facilita la localización de la pestaña deseada sin necesidad de cambiar de pestaña.

HTTPS sustituye a HTTP como protocolo por defecto en la barra de direcciones de los sitios no locales. Si un sitio no está disponible a través de HTTPS, Firefox volverá a HTTP.

Los registros DNS HTTPS ahora se pueden resolver con el resolver DNS del sistema operativo en plataformas específicas (Windows 11, Linux, Android 10+).

Se ha añadido compatibilidad con varios idiomas en el mismo documento hablado en macOS VoiceOver.

El auto-rellenado de direcciones está ahora habilitado para los usuarios de Francia y Alemania.

Se ha añadido soporte para matrices de tipo Float16Array junto con nuevos métodos DataView para leer y establecer valores Float16, y un método estático Math.f16round() que puede utilizarse para redondear números a 16 bits. El nuevo tipo es útil para compartir datos con una GPU, en particular para casos de uso en los que tiene sentido compensar la precisión con el consumo de memoria.

junto con nuevos métodos DataView para leer y establecer valores Float16, y un método estático que puede utilizarse para redondear números a 16 bits. El nuevo tipo es útil para compartir datos con una GPU, en particular para casos de uso en los que tiene sentido compensar la precisión con el consumo de memoria. Se ha añadido soporte para @starting-style . Esta at-rule permite definir estilos que se aplican a un elemento cuando se renderiza por primera vez, permitiendo transiciones en elementos que se añaden al DOM o que tienen su tipo de visualización cambiado de ninguno a otro valor.

. Esta permite definir estilos que se aplican a un elemento cuando se renderiza por primera vez, permitiendo transiciones en elementos que se añaden al DOM o que tienen su tipo de visualización cambiado de ninguno a otro valor. Se ha añadido soporte para la propiedad CSS transition-behavior . Esta propiedad nos permite crear una transición sobre propiedades CSS animadas discretas.

. Esta propiedad nos permite crear una transición sobre propiedades CSS animadas discretas. Añadido soporte para el evento textInput . Esta es una API no estandarizada, sin embargo es implementada por algunas aplicaciones web que utilizan librerías o frameworks heredados. Mozilla pide que se siga usando beforeinput cuando desarrolles nuevas aplicaciones web.

. Esta es una API no estandarizada, sin embargo es implementada por algunas aplicaciones web que utilizan librerías o frameworks heredados. Mozilla pide que se siga usando cuando desarrolles nuevas aplicaciones web. Añadido soporte para la búsqueda DNS de HTTPS Resource Records (RR) con el DNS resolver nativo, incrementando la cobertura HTTPS y facilitando el uso de Encrypted Client Hello (ECH] si está presente en HTTPS RR.

Añadido soporte para advertencias CSS más inactivas, incluyendo casos en los que: Se usa incorrectamente la propiedad resize . Se usan incorrectamente las propiedades float . Se usa box-sizing en elementos que ignoran anchura/altura. Las propiedades CSS relacionadas con tablas no están en elementos relacionados con tablas.

La función Bloqueo de red del panel Red ahora bloquea las solicitudes HTTP además de bloquear las respuestas.

El panel lateral Reglas del panel Inspector muestra ahora las reglas @starting-style . Además, hay una información sobre herramientas para la función var(), que indica el valor de las propiedades personalizadas CSS @starting-style .

. Además, hay una información sobre herramientas para la función var(), que indica el valor de las propiedades personalizadas CSS . El panel de reglas muestra ahora el impacto de las declaraciones de propiedades personalizadas no válidas en tiempo de valor calculado en el panel calculado.

Varias mejoras de seguridad.

Firefox 129 ha sido anunciado hace unos instantes y ya se puede descargar desde su página web oficial. En las próximas horas se actualizará el paquete snap, lo que hay por defecto en Ubuntu, y lo que se ofrece en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux. Recordamos que Mozilla ofrece una opción nativa no snap en un repositorio para distribuciones con base Debian.