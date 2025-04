Se ha visto en redes, se está preparando, pero yo no he podido comprobar su existencia. Mozilla ha anunciado hoy, cuatro semanas después de la versión anterior, el lanzamiento de Firefox 138, y se ha hablado de una función que, como decía, no he podido probar. Se trata de una novedad que permitirá, tirando de inteligencia artificial, ver un resumen de lo que hay en los enlaces sin hacer clic sobre ellos.

Suena bien, pero tendremos que esperar. La siguiente lista de novedades no recoge nada de eso, aunque se sabe que ya hay una flag que prepara el terreno. En cualquier caso, poco sentido tiene hablar del futuro en una noticia de actualidad. Así que vamos con la lista de cambios confirmados y oficiales que han llegado junto a Firefox 138.

Novedades de Firefox 138

El gestor de perfiles te ayuda a proteger tu privacidad y a mantenerte centrado separando tu vida online en perfiles distintos para el trabajo, los estudios, las vacaciones o lo que tú elijas. Ahora es posible asignar un nombre a los perfiles y personalizarlos con avatares y temas de color para reconocerlos fácilmente, y luego cambiar rápidamente entre ellos, todo ello manteniendo los marcadores, las pestañas y el historial de navegación completamente separados.

Los usuarios de Estados Unidos ya pueden activar sugerencias meteorológicas en la barra de direcciones. Basta con escribir un término relacionado con el tiempo o el nombre de una ciudad, y ver el resultado directamente en el menú desplegable de la barra de direcciones.

Firefox en Windows 11 ahora utiliza menús de estilo acrílico para las ventanas emergentes, que se ajustan mejor a la estética del sistema operativo.

Ahora es posible copiar enlaces desde pestañas de fondo usando el menú contextual de la barra de pestañas en MacOS y Linux.

Se ha mejorado la experiencia de autorrelleno de direcciones y tarjetas de crédito para gestionar mejor los formularios que se actualizan dinámicamente a medida que los usuarios introducen información. La función de autorrelleno ahora rellena correctamente los campos nuevos, como los que aparecen tras seleccionar un país.

Rededicado los ajustes de color anteriores a los ajustes de Control de Contraste.

Se ha añadido compatibilidad con Atributos de importación, lo que permite a los desarrolladores especificar metadatos adicionales al importar módulos.

Ahora las aplicaciones pueden establecer su método de degradación preferido para utilizarlo cuando no se puedan mantener la frecuencia de imagen y la resolución configuradas.

Firefox ahora habilita la directiva de caché para la cabecera Clear-Site-Data, permitiendo a los sitios web borrar la caché de red. Esto da a los sitios web más control sobre los datos almacenados, como borrar la caché durante el cierre de sesión para ayudar a mitigar los riesgos de privacidad.

Se ha añadido compatibilidad con el campo import map integrity, lo que permite garantizar la integridad de los módulos importados dinámica o estáticamente.

Implementado soporte para Error.isError, permitiendo comprobaciones de marca para determinar si un objeto es una instancia de Error.

Se ha añadido soporte para la extensión error.captureStackTrace para mejorar la compatibilidad con otros navegadores.

Se ha añadido una nueva columna al panel Red para mostrar la ruta completa de la URL de la solicitud. Esta mejora ayuda a los desarrolladores a ver y analizar rápidamente las rutas completas de las peticiones.

Firefox ahora aplica un estilo uniforme de agente de usuario (UA) a los elementos <h1>`, independientemente de si se usan dentro de <article>, <aside>, <nav> o`<section>-

No es una novedad, pero Mozilla avisa de que debido a los recientes cambios en Chrome en Windows, algunos usuarios pueden encontrar que el asistente de migración de Firefox ya no importa correctamente las contraseñas de Chrome o navegadores basados en Chrome. Como solución, ahora se pueden exportar tus contraseñas como un archivo CSV desde Chrome y luego importarlas a Firefox utilizando el asistente de migración o el gestor de contraseñas de Firefox

Firefox 138 se ha anunciado hace unos instantes y ya se puede descargar desde su página web oficial. Próximamente aparecerá la nueva versión en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux.