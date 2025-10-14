Mozilla tenía programado para hoy el lanzamiento de Firefox 144, y sin ningún motivo para aplazarlo, ese lanzamiento ya ha tenido lugar. Disponible ha estado desde al menos ayer lunes en su servidor, pero no ha sido hasta hace escasos minutos que han hecho oficial la nueva versión. Aunque no lo publiquen en diferentes medios, cómo poco si actualizan su página de novedades.

Firefox 144 llega cuatro semanas después de la versión anterior con varias novedades interesantes. Para los que estén a favor de la fiebre de la IA, se ha sumado Perplexity a la lista de buscadores. Lo que sigue es la lista con esta y otras novedades que han llegado junto a esta versión.

Novedades de Firefox 144

Concéntrate en una sola pestaña dentro de un grupo sin desorden. Tu pestaña activa ahora permanece visible, manteniendo todo ordenado incluso cuando el grupo está colapsado.

Ahora puedes arrastrar una pestaña a un grupo colapsado sin expandirlo automáticamente. Es una forma rápida de mantenerte organizado minimizando las distracciones visuales.

La gestión de perfiles, ahora disponible para todos los usuarios a nivel mundial, ayuda a proteger tu privacidad y mantenerte enfocado al separar tu vida en línea en distintos perfiles, ya sea para el trabajo, estudios, planificación de vacaciones o lo que elijas. Ahora puedes nombrar tus perfiles y personalizarlos con avatares y temas de color para reconocerlos fácilmente, luego cambiar rápidamente entre ellos, manteniendo marcadores, pestañas e historial de navegación completamente separados.

Ahora puedes cerrar una ventana de Picture-in-Picture sin pausar el video. Pulsa Mayús + Clic en el botón de cerrar o usa Mayús + Esc para salir sin interrumpir la reproducción.

Las credenciales guardadas en el administrador de contraseñas de Firefox ahora se cifran en disco usando un esquema moderno de cifrado (AES-256-CBC), reemplazando el antiguo 3DES-CBC. Este cambio mejora la protección de los datos locales. Las credenciales sincronizadas mediante Firefox Sync siguen usando cifrado de extremo a extremo con AES-256-GCM.

Firefox 144 mejora las búsquedas

Búsqueda visual con tecnología de Google Lens. Con solo hacer clic derecho sobre cualquier imagen, ahora puedes encontrar productos, lugares u objetos similares, copiar, traducir o buscar texto en imágenes y obtener inspiración para aprender, viajar o comprar. Busca la nueva opción “Buscar imagen con Google Lens” en el menú contextual. Es una función solo para escritorio y requiere que el motor de búsqueda predeterminado sea Google.

Búsqueda con IA Perplexity en Firefox. En escritorio, Firefox ahora incluye Perplexity, un motor de respuestas impulsado por inteligencia artificial integrado en el navegador. Perplexity ofrece respuestas conversacionales directas a preguntas complejas, ayudándote a obtener resúmenes rápidos, referencias precisas o inspiración creativa sin tener que buscar en múltiples fuentes. Está disponible en todo el mundo desde la barra de direcciones mediante el botón de búsqueda unificada.

Ahora están disponibles para traducción los siguientes idiomas: azerbaiyano, bengalí e islandés.

En Windows, al abrir un enlace desde otra aplicación, Firefox solo usará una ventana del escritorio virtual actual o abrirá una nueva si es necesario.

Novedades para desarrolladores

Firefox ahora es compatible con la API Element.moveBefore.

Firefox ahora es compatible con el modo compacto de la propiedad CSS math-shift.

Firefox ahora es compatible con PerformanceEventTiming.interactionId, lo que permite a los desarrolladores agrupar eventos de entrada relacionados. Esto habilita la compatibilidad con la métrica de capacidad de respuesta Interaction to Next Paint (INP).

Firefox ahora es compatible con los atributos command y commandfor.

Firefox ahora es compatible con la API View Transitions Nivel 1, que proporciona un mecanismo para crear fácilmente transiciones animadas entre diferentes vistas de un sitio web.

Ahora se aplica un efecto de tramado (dithering) cuando los gradientes lineales, cónicos y radiales se renderizan usando WebRender por hardware.

Firefox ahora es compatible con la propuesta de inserción (upsert), que añade los métodos getOrInsert y getOrInsertComputed a Map y WeakMap. Estos métodos devuelven el valor asociado a una clave o insertan un valor predeterminado si no existe, simplificando el manejo de casos donde no se sabe si la clave ya está presente.

Firefox ahora es compatible con los métodos lock() y unlock() de la interfaz ScreenOrientation en tabletas con Windows y dispositivos Android.

Firefox ahora admite la transferencia de trabajadores (worker transfer) para RTCDataChannel.

Firefox ahora es compatible con la restricción resizeMode de getUserMedia, que permite a los desarrolladores recortar y reducir la resolución del video capturado desde una cámara a cualquier tamaño deseado.

Firefox ahora es compatible con la API WebGPU y con GPUDevice.importExternalTexture en Windows.

WebCodecs en Windows ahora tiene una ruta de codificación por lotes para VideoEncoder, mejorando el rendimiento con mayor capacidad de procesamiento y menor latencia de envío gracias a un tamaño de lote predeterminado más grande.

Otras novedades

La interfaz específica de Gecko CSS2Properties ha sido renombrada a CSSStyleProperties para alinearse con el estándar web más reciente y mejorar la interoperabilidad con otros motores de navegador.

Ahora puedes saltar a la definición de una propiedad personalizada de CSS desde dentro de la función var() en las reglas de estilo.

El tooltip de eventos en el Inspector ahora muestra un distintivo junto a los eventos personalizados, lo que facilita diferenciarlos de los eventos integrados.

Los siguientes idiomas han mejorado su calidad de traducción: árabe, búlgaro, catalán, chino simplificado, checo, neerlandés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, portugués, persa, español y ucraniano.

Ya disponible

Firefox 144 ya se puede descargar desde su página web oficial. En las próximas horas actualizarán sus paquetes flatpak, snap y empezará a llegar a los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux.