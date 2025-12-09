Firefox 146 llega con escalado fraccional en Linux bajo Wayland

Habiendo llegado la versión anterior hace cuatro semanas, hoy le tocaba aterrizar a Firefox 146. El lanzamiento ya es oficial, algo a lo que llega después de que publiquen las notas de lanzamiento. Pero disponible está desde hace más o menos un día. Mozilla, como otros muchos proyectos, sube los paquetes antes de anunciar su disponibilidad, de manera que todo esté preparado para cuando llegue la fecha en la que estaba programado.

Entre las novedades, se agradece ver la palabra «Linux» en alguno de los puntos, ya que, aunque Firefox se usa mucho en los sistemas del kernel, es habitual que nos cuiden un poco menos. La novedad más destacada para nosotros guarda relación con mejoras en Wayland. Sin más dilación, os facilitamos la lista de novedades de Firefox 146.

Novedades de Firefox 146

Los usuarios de Windows 10 ahora pueden proteger automáticamente sus contraseñas, marcadores y más activando la copia de seguridad en Firefox. Los datos de navegación se guardan a diario en tu dispositivo y pueden cifrarse con una contraseña. Cuando se configure una instalación nueva de Firefox en cualquier sistema operativo, se podrá restaurar esa copia y continuar donde se dejó. Esta función está disponible actualmente en Windows y llegará pronto a otros sistemas operativos.

Los usuarios de macOS ahora tienen por defecto un proceso dedicado para la GPU. Esto incluye WebGPU, WebGL y WebRender. Con esta función, los errores fatales en el código gráfico ya no bloquearán el navegador, sino que reiniciarán de forma transparente el proceso de GPU.

Firefox Labs ahora está disponible para todos los usuarios, independientemente de si participan en estudios o envían telemetría. Esto significa que más funciones experimentales están disponibles para más personas.

Los usuarios ahora pueden omitir la página de resultados y ver resultados directos mientras escriben en la barra de búsqueda para una navegación más rápida y sencilla.

Hay un flujo de activación opcional para el tiempo del panel de nueva pestaña disponible para usuarios en la UE y algunos otros países, donde pueden elegir si activar la detección de ubicación o buscarla manualmente.

Firefox ahora admite de forma nativa pantallas con escalado fraccional en Linux (Wayland), mejorando la eficacia del renderizado.

Para los usuarios de las versiones en inglés de Firefox en Francia, Alemania e Italia, la barra de direcciones ahora muestra sugerencias en inglés sobre festivos y otras fechas importantes.

El cuadro de diálogo de colores en Ajustes usa ahora controles más claros para el selector de color, manteniendo cada muestra junto a su etiqueta. Esto facilita entender y ajustar colores de texto, fondo y enlaces al usar una paleta de colores forzada, especialmente con o sin ampliadores de pantalla.

Firefox ha eliminado la compatibilidad con Direct2D en Windows.

Ahora se admite la regla @scope, lo que permite a los autores limitar estilos a un subárbol del DOM y evitar selectores innecesariamente específicos.

Firefox ahora admite la función CSS contrast-color(), que toma un valor de color y devuelve un color contrastado. Actualmente solo puede devolver blanco o negro, pero esta limitación se espera que desaparezca en el futuro.

Se ha introducido la propiedad text-decoration-inset, que permite ajustar los puntos de inicio y final de las líneas decorativas.

Firefox ahora admite la palabra clave heredada -webkit-fill-available para las propiedades CSS width y height, mejorando el renderizado en sitios que la usan. Esta palabra clave es un alias de stretch, que aún no está activada en Firefox.

Firefox ahora admite ML-KEM para WebRTC enviando una clave post-cuántica durante el apretón de manos DTLS 1.3. ML-KEM es un criptosistema resistente a atacantes con grandes ordenadores cuánticos.

Firefox ahora admite puntos comprimidos de curvas elípticas en WebCrypto, reduciendo a casi la mitad el tamaño de las claves públicas sin perder la capacidad de reconstruir el punto completo.

La biblioteca gráfica Skia se ha actualizado para mejorar el rendimiento y la compatibilidad.

Las propiedades personalizadas de CSS no utilizadas ahora se ocultan por defecto en la vista de Reglas del Inspector, reduciendo el desorden y, en algunos casos, acelerando su renderizado.

Cuando el selector de hora está habilitado para <input type=»time»> y <input type=»datetime-local»>, ahora ofrece soporte completo para teclado y tecnologías de asistencia. También mejora el comportamiento de los botones de incremento para quienes prefieren movimiento reducido. El equipo de Accesibilidad espera que esto fomente el uso de controles de fecha y hora nativos, reduciendo controles personalizados y mejorando la accesibilidad.

Se corrigió un problema que impedía a usuarios de Windows seleccionar una pestaña cuando el cursor estaba en la parte superior de la pantalla y Firefox estaba maximizado en ciertos monitores.

Firefox 146 ya se puede descargar desde su página web oficial. Los usuarios de Linux podemos descargar los binarios, pero también se actualizará pronto la versión de los repositorios de Firefox, y los paquetes flatpak y snap.