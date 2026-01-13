Firefox 147 ya está disponible, y llega cinco semanas después de la anterior versión. Por lo general y desde hace mucho tiempo, Mozilla lanza nuevas versiones de su navegador web cada cuatro semanas, pero acabamos de pasar la Navidad y seguramente por eso este Firefox 147 se haya retrasado una semana. En cualquier caso, su lanzamiento ya es oficial, y vamos a contaros todo lo que trae de nuevo.

Por lo menos en cantidad, Firefox 147 introduce un gran número de novedades. Entre ellas destacan algunas para Linux, como mejoras en Mutter o compatibilidad con la especificación XDG Base Directory de Freedesktop.org. Lo que sigue es la lista con todas esas novedades.

Novedades de Firefox 147

La compatibilidad con WebGPU ahora está habilitada para dispositivos con procesadores Apple Silicon en todas las versiones compatibles de macOS.

Firefox ahora es compatible con los diccionarios de compresión, un estándar ya adoptado por varios sitios importantes que puede reducir significativamente los datos transferidos al cargar una página, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos, especialmente en situaciones de ancho de banda limitado.

Se ha mejorado el rendimiento de la reproducción de vídeo en sistemas con GPU AMD al habilitar la reproducción sin copia para vídeo decodificado por hardware cuando está disponible, alcanzando la paridad con las GPU de Intel y NVIDIA.

Firefox ahora es compatible con el protocolo Safe Browsing V5 y está migrando de Safe Browsing V4 al modo de listas locales del protocolo Safe Browsing V5.

Los usuarios con la Protección contra rastreo mejorada configurada en Estricta tendrán activadas por defecto las restricciones de acceso a la red local, y Firefox requerirá ahora permitir explícitamente que los sitios web públicos accedan a recursos de la red local.

Firefox ahora permite personalizar los atajos de teclado para sustituir combinaciones difíciles de escribir o recordar, eliminar conflictos con otro software y crear un conjunto personalizado, accesible como función experimental desde about:keyboard.

Firefox ahora es compatible con la especificación XDG Base Directory de Freedesktop.org.

La ventana del reproductor Picture-in-Picture puede abrirse opcionalmente de forma automática para un vídeo que se esté reproduciendo en una pestaña cuando esta pasa a segundo plano.

Firefox ahora utiliza los mismos valores de calidad en las cabeceras Accept-Language que otros navegadores principales, ajustando las preferencias de idioma para mejorar la compatibilidad con algunos servidores.

Se añadió compatibilidad con la API de navegación, que permite iniciar, interceptar y gestionar acciones de navegación del navegador y soluciona las limitaciones de mecanismos anteriores.

La biblioteca Unicode ICU se actualizó a la versión 78, incorporando compatibilidad con Unicode 17 y nuevos idiomas.

Ahora se admiten módulos ES en service workers, alineando Firefox con otros navegadores importantes y mejorando la compatibilidad con aplicaciones web modernas.

Se añadió compatibilidad con scripts de módulos CSS, permitiendo importar hojas de estilo mediante el sistema de módulos de JavaScript y atributos de importación.

Las propiedades CSS counter-* y quotes ahora son compatibles con el pseudo-elemento ::marker.

CompressionStream y DecompressionStream ahora admiten el formato Brotli.

Firefox ahora es compatible con el selector :active-view-transition-type y con los cambios asociados de la API de transiciones de vista.

Firefox ahora expone la transición de vista activa del documento mediante la propiedad Document.activeViewTransition.

Se añadió compatibilidad con el posicionamiento por anclajes CSS, permitiendo vincular elementos y definir su tamaño y posición en relación con sus anclajes.

Firefox ahora admite las cabeceras de acceso al almacenamiento, permitiendo a los servidores habilitar cookies no particionadas mediante cabeceras HTTP si el acceso al almacenamiento se concedió previamente.

Se implementaron las unidades CSS relativas a la fuente raíz rcap, rch, rex y ric.

Las transiciones de vista ahora muestran sus pseudo-elementos en el panel de elementos y las animaciones asociadas en el panel de animaciones.

En el posicionamiento por anclajes, los elementos con un nombre de anclaje válido muestran una insignia de anclaje en la vista de elementos y las reglas CSS correspondientes se muestran en el panel de reglas.

El visor de JSON ahora incluye un botón para importar el recurso en Firefox Profiler y obtener un desglose de su tamaño.

Ahora se pueden añadir y editar selectores de pseudo-elementos en el panel de reglas CSS.

Se corrigió un problema que impedía a algunos usuarios de Windows seleccionar una pestaña cuando el cursor estaba en la parte superior de la pantalla y la ventana de Firefox estaba maximizada.

Se corrigió un error que provocaba que las solicitudes HTTP/3 con cabeceras no UTF-8 agotaran el tiempo de espera o volvieran a HTTP/2.

Un botón arrastrable ahora puede arrastrarse si la acción se inicia desde el propio botón.

Para usuarios de GNOME Mutter en Linux, se actualizaron los tamaños de las ventanas y superficies de renderizado para ajustarse a la cuadrícula real de píxeles y ofrecer una renderización nítida en pantallas con escalado fraccional.

Ya disponible

Firefox 147 ya se puede descargar desde su página web oficial. En las próximas horas empezará a llegar a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux, y también actualizarán los paquetes snap y flatpak.