Firefox 148 llega con la principal novedad de poder desactivar la IA

Mozilla cambió de CEO recientemente, y lo primero que dijo fue que el navegador del panda rojo pasaría a ser un navegador centrado en la IA. Muchos usuarios se quejaron, afirmando incluso que se cambiarían a otro, motivo por el que la compañía salió al paso a decir que actuarían como siempre: aunque la IA tendrá mucho peso en el desarrollo de Firefox, los usuarios siempre tendremos control total sobre el software. Y aquí tenemos Firefox 148 con opciones para poder desactivar la IA.

Las funciones con Inteligencia Artificial irán llegando cada vez más y mejores, y la novedad más destacada de Firefox 148 es ese «Kill Switch» para «matar» toda la IA del navegador. Además, también se pueden desactivar funciones sueltas, con lo que podemos aprovechar la IA si queremos o quedarnos con un Firefox «pelado» como el que hemos usado hasta ahora. Explicado esto, lo que sigue es la lista con las novedades que ha traído Firefox 148.

Novedades de Firefox 148

Se ha añadido una sección Controles de IA en Ajustes para gestionar las funciones mejoradas con inteligencia artificial.

Firefox ahora ofrece compatibilidad mejorada con lectores de pantalla para acceder a fórmulas matemáticas incrustadas en archivos PDF.

Las mejoras remotas ahora están desacopladas de los requisitos de telemetría en los Ajustes de Firefox. Ahora puedes optar por recibir cambios remotos del navegador incluso si has desactivado el envío de telemetría o la participación en estudios experimentales.

Firefox Backup ahora está disponible en Windows 10 para usuarios que también utilizan la función “Borrar el historial cuando Firefox se cierra”. Las copias de seguridad no incluirán ningún dato configurado para eliminarse al cerrar el navegador.

Ahora están disponibles los siguientes idiomas para traducción: Traducción desde y hacia chino tradicional. Traducción al vietnamita.

Los fondos de pantalla de Nueva pestaña ahora también aparecerán en las nuevas pestañas de contenedor, además de en las pestañas predeterminadas.

El documento inicial about:blank ahora es compatible con la web. Si la primera navegación de un contexto de navegación va a about:blank, se completa de forma síncrona y ya no es reemplazada por un segundo documento generado por el parser.

Se ha añadido compatibilidad de service workers para WebGPU, haciéndolo disponible en todos los contextos de workers. Esto permite que WebGPU se ejecute en segundo plano, especialmente útil para extensiones y páginas que comparten recursos entre varias pestañas y periodos de tiempo.

Firefox ahora es compatible con los métodos Iterator.zip() e Iterator.zipKeyed(), lo que permite combinar iteradores en uno solo que agrupa valores por posición, de forma similar a la función zip presente en otros lenguajes.

Firefox ahora es compatible con la API Trusted Types, orientada principalmente a prevenir ataques de cross-site scripting (XSS).

Firefox ahora es compatible con la API Sanitizer, que proporciona nuevos métodos para manipular HTML de forma segura. El método element.setHTML() permite insertar contenido HTML sin vulnerabilidades como XSS, y también se incluye document.parseHTML() para analizar HTML de manera segura.

Firefox ahora es compatible con el atributo location.ancestorOrigins.

Firefox ahora es compatible con la interfaz NavigationPrecommitController.addHandler() de la Navigation API, permitiendo registrar un controlador de navegación posterior al commit durante la fase previa al commit para procesos de navegación en varios pasos.

Firefox ahora es compatible con la propiedad position-try-order como parte de CSS Anchor Positioning, que controla el orden de intentos de posicionamiento alternativos.

Firefox ahora es compatible con la función CSS shape(), que permite definir formas libres adaptativas en propiedades como clip-path. A diferencia de path(), utiliza sintaxis estándar de CSS, admite diversas unidades y permite funciones matemáticas.

Se ha corregido un problema por el cual un paquete de idioma podía desactivarse tras una actualización mayor, provocando que Firefox se mostrara en un idioma incorrecto.

En Windows, al arrastrar una imagen descargada a Adobe Illustrator ahora se inserta correctamente la imagen en lugar de su URL.

Se han aplicado varias correcciones de seguridad.

Ya disponible, pronto en tu distribución Linux

Firefox 148 ya se puede descargar desde su página web oficial, y también se puede acceder a las notas de este lanzamiento. Para los usuarios de Linux es mejor esperar a que nuestra distribución añada los nuevos paquetes, aunque también hay disponibles paquetes flatpak y snap, ambos proporcionados por Mozilla. Los usuarios de Ubuntu también tenemos la posibilidad de usar el repositorio oficial.