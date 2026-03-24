Por fin. Mozilla ha lanzado Firefox 149 y ha incluido una novedad muy demandada por los usuarios: la vista dividida, o lo que es lo mismo, la posibilidad de tener el contenido de dos pestañas diferentes uno al lado del otro. No llega, ni se acerca, a lo que ofrece Vivaldi, pero sí es muy parecido a lo que encontramos en otros navegadores como Brave o Edge, y en el omnipresente Chrome desde hace poco más de un mes.

Además, Firefox 149 incluye otras novedades interesantes, aunque en algunos países tendremos que esperar. Por ejemplo, Mozilla ha puesto a disponibilidad de unos pocos países un VPN gratuito de hasta 50GB de datos. De este modo, si necesitamos saltarnos un bloqueo de vez en cuando, podremos hacerlo sin contratar ningún servicio similar. Huelga decir que no es suficiente para consumir mucho contenido en streaming. Lo que sigue es la lista con las novedades de Firefox 149.

Novedades de Firefox 149

Vea dos páginas lado a lado en una sola ventana con la nueva función Vista dividida, que facilita comparar información, investigar temas o trabajar en dos páginas a la vez. Para crear una vista dividida, seleccione una o dos pestañas y elija Añadir a vista dividida o Abrir en vista dividida.

Firefox ahora ofrece una VPN gratuita integrada. Ya sea que esté usando una red Wi-Fi pública mientras viaja, buscando información médica confidencial o comprando algo personal, esta función le brinda una forma sencilla de mantenerse protegido. Una vez que inicie sesión y la active, puede ocultar su ubicación y dirección IP enrutándola a través de un proxy seguro mientras navega en Firefox. Obtendrá 50 GB de protección cada mes, con la opción de activarla o desactivarla en sitios web específicos. Esta función se implementa progresivamente a partir de hoy en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Francia.

Muchos archivos PDF ahora se cargarán significativamente más rápido gracias a la aceleración por hardware.

Firefox ahora bloquea automáticamente las notificaciones y revoca permanentemente los permisos de cualquier sitio web marcado como malicioso por SafeBrowsing. Esto evita que los sitios no seguros envíen notificaciones de fondo a los usuarios, algo que se usa comúnmente para anuncios, spam o phishing.

Ahora puede añadir un botón Compartir a su barra de herramientas a través de Personalizar barra de herramientas, lo que facilita compartir la pestaña actual usando las opciones de compartir de Windows o macOS.

El autorrelleno de direcciones está habilitado para usuarios en Australia, India, Italia, Polonia y Austria.

Explore más de la web con el nuevo soporte de traducción en el dispositivo para bosnio, noruego bokmål, serbio y tailandés, además de una precisión mejorada para croata.

El TrustPanel combina los paneles de privacidad y seguridad a los que se accede desde la barra de direcciones para ofrecer al usuario un único lugar donde consultar la configuración de Privacidad y seguridad de la página actual. Más información.

Se ha reforzado la seguridad al endurecer los requisitos para los archivos JavaScript que se pueden cargar en el proceso principal, proporcionando una defensa adicional en profundidad contra posibles amenazas.

En Linux, Firefox usará ahora por defecto el selector de archivos XDG portal si está disponible, en lugar del de GTK3, que suele estar mejor integrado con el entorno de escritorio del usuario y es más potente.

Las páginas de error de Firefox tienen un aspecto nuevo y actualizado, con elementos visuales que se adaptan mejor al estilo general de Firefox. Las páginas rediseñadas crean una experiencia más coherente y aclaran qué ha fallado.

La función de notas de pestañas, que permite adjuntar una nota breve a una página web, ya está disponible en Firefox Labs. Puede usar notas para recordar por qué abrió una página, qué planeaba hacer a continuación o cualquier detalle que quiera revisitar más tarde.

Otras mejoras para desarrolladores

En Windows, Firefox usará la API moderna Windows.Devices.Geolocation para la geolocalización en lugar de la API de ubicación de Windows 7.

showPicker() ahora es compatible con elementos <input> basados en texto que tienen un <datalist> asociado, mostrando la lista desplegable de autocompletado.

Las funciones xywh() y rect() ya estaban implementadas para las propiedades clip-path y offset-path. Ahora también están disponibles para la propiedad shape-outside.

El valor math de la propiedad CSS font-family ahora es compatible y se usa por defecto para el elemento <math> de MathML. Permite a los desarrolladores web indicar que se deben usar fuentes especiales con funciones matemáticas avanzadas. Firefox usará la fuente serif para matemáticas definida en las preferencias de Firefox.

Añadido soporte para el atributo HTML popover=»hint».

Habilitadas las pseudoclases de elementos multimedia, como :playing, :paused…

Habilitada la API HTMLMediaElement.captureStream() compatible con las especificaciones.

Añadido soporte para cerrar popovers y diálogos con el botón Atrás de Android, e implementada la API CloseWatcher para manejar esto en scripts.

La nueva Reporting API proporciona un mecanismo genérico de informes para que las aplicaciones web lo usen y hagan disponibles informes basados en diversas características de la plataforma (por ejemplo, Política de Seguridad de Contenidos, Política de Permisos o informes de desaprobación de funciones) de manera consistente.

La barra de herramientas del Inspector de almacenamiento ahora tiene un botón para eliminar todas las entradas del almacenamiento seleccionado actualmente.

Junto a cada declaración CSS relacionada con un valor calculado que se muestra en la vista Computada ahora hay un icono para saltar a ella en la vista Reglas.

Mayor robustez en el rendimiento de subidas de HTTP/3 en condiciones de red inestables.

Ya disponible

Firefox 149 ya está disponible para todos los sistemas soportados en su página web oficial. Pronto se actualizarán las versiones de su repositorio oficial para Debian/Ubuntu y sus paquetes snap y flatpak. En las próximas horas aparecerá en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux.