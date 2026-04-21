Mozilla ha hecho oficial el lanzamiento de Firefox 150. Como usuarios de Linux, nos debe alegrar ver que añaden funciones específicas para nosotros, y más que se alegrarán los de distribuciones similares a Fedora: esta versión ha empezado a estar disponible también como paquete RPM. Además, los usuarios de Linux con GTK también podrán aprovechar una nueva función relacionada a los emojis. Por otra parte, se siguen añadiendo mejoras que disfrutarán sobre todo los desarrolladores.

Lo que sigue es la lista con todas las novedades de Firefox 150, que no son pocas.

Novedades de Firefox 150

La vista dividida acaba de mejorar: ahora se puede hacer clic derecho en cualquier enlace y elegir “Abrir enlace en vista dividida” para abrirlo junto a la pestaña actual. También se pueden buscar pestañas abiertas al crear una vista dividida y cambiar rápidamente la posición de las pestañas usando la nueva opción “Invertir pestañas” en el menú contextual de pestañas.

Compartir varias pestañas en un solo paso: se pueden seleccionar varias pestañas, hacer clic derecho y elegir “Compartir → Copiar X enlaces”. Al pegarlos en otras aplicaciones, los enlaces incluyen tanto el título de la página como la URL para facilitar la lectura.

Ahora se puede usar el editor PDF integrado de Firefox para reordenar, copiar, pegar, eliminar y exportar páginas en un PDF.

Las restricciones de acceso a la red local ahora se están ampliando a todos los usuarios. Firefox requerirá que los sitios web soliciten permiso antes de conectarse a dispositivos en la red local o a aplicaciones y servicios del dispositivo.

Se pueden probar traducciones privadas en tiempo real en Firefox Desktop mediante la página about:translations. Se puede empezar a escribir la palabra “translate” en la barra de direcciones para acceder rápidamente a la página.

Se ha añadido soporte para el selector de emojis de GTK en Linux, lo que permite insertar emojis usando el atajo del sistema (normalmente Ctrl + .).

Las aplicaciones web de Firefox ahora están disponibles para usuarios de Windows que instalaron Firefox a través de Microsoft Store.

El nuevo sistema de gestión de perfiles de Firefox ya está disponible para todos los usuarios, incluidos los de Windows 10.

La copia de seguridad de un perfil en un archivo ya está disponible para todos los usuarios de Windows 10 y 11, incluidos aquellos que usan el nuevo sistema de gestión de perfiles.

Firefox ahora se distribuye con un nuevo paquete .rpm para usuarios de Linux en distribuciones basadas en RPM como Red Hat, Fedora y openSUSE.

Si se prefiere crear grupos de pestañas desde el menú contextual, ahora se puede desactivar la creación de grupos mediante arrastrar y soltar en Ajustes > Pestañas > Arrastrar pestañas.

Novedades para desarrolladores

Firefox ahora soporta la API ariaNotify para notificaciones de accesibilidad como alternativa más ergonómica y fiable a las regiones ARIA en vivo.

Firefox ahora soporta pseudoclases de elementos multimedia como :playing y :paused para permitir estilos más precisos según el estado de reproducción.

Se ha añadido soporte para la API highlightsFromPoint(), que permite a las páginas web interactuar con CSS Highlights devolviendo todos los resaltados en un punto dado.

Firefox ahora soporta light-dark() en imágenes, igual que en colores, lo que resulta muy útil para soportar modo oscuro en sitios web.

La función color-mix() anteriormente solo aceptaba dos valores de color; esta limitación se ha eliminado, permitiendo aceptar un número arbitrario de colores.

Se ha añadido soporte para un nuevo valor auto en el atributo sizes para imágenes cargadas de forma diferida con múltiples fuentes definidas mediante srcset, permitiendo al navegador seleccionar automáticamente la imagen adecuada según el ancho de diseño.

Se ha añadido una nueva sección específica por elemento en el panel de pseudoclases, incluyendo un control para la pseudoclase :open, disponible solo en elementos con estado abierto como dialog. El control de la pseudoclase :visited también se ha movido ahí.

El método Document.caretPositionFromPoint() ahora solo devuelve una posición en un shadow DOM si su ShadowRoot se pasa en la nueva opción shadowRoots.

El monitor de red de las herramientas de desarrollo ahora indica cuando una conexión utiliza un certificado emitido por una autoridad de certificación que no está en el programa de autoridades raíz de Mozilla.

Se ha corregido un problema en macOS donde, con el modo Lockdown activado, los caracteres emoji no se mostraban en el contenido web.

Ya disponible

Firefox 150 ya está disponible desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar los binarios, mientras que los que prefieren las versiones Snap y flatpak verán la actualización en las próximas horas. También debería aparecer en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux en los próximos días.