Firefox 151 ya está disponible. Aunque incluye muchas novedades, parece más una versión de transición, o eso intuimos al leer el primer punto de la lista de novedades. Y es que Firefox Home, a como se conoce la interfaz de la nueva pestaña, ha sido renovada, pero lo más importante está por llegar. Por ejemplo, accesos directos y widgets que empezarán a llegar en esta versión y en la siguiente.

Otras mejoras las notaremos en los documentos, pues Firefox 151 permite combinar PDFs directamente desde su visor y además es compatible con la API Document Picture-in-Picture, lo que permitirá ver contenido web en una ventana flotante. Lo que sigue es la lista con estas y otras novedades.

Novedades de Firefox 151

Firefox Home (Nueva pestaña) tiene un aspecto y diseño renovados. La nueva distribución permitirá futuras funciones, desde widgets hasta mejoras en los accesos directos, que llegarán entre las versiones 151 y 152. También se incluyen nuevos y atractivos fondos de pantalla.

El modo de navegación privada ahora permite borrar instantáneamente todos los datos de la sesión actual sin cerrar toda la ventana. Al seleccionar el botón “Finalizar sesión privada”, Firefox pedirá confirmación para eliminar los datos y abrir una nueva sesión privada limpia.

Firefox refuerza ahora la protección contra el fingerprinting en la Protección Mejorada contra Rastreo estándar, dificultando que los sitios web puedan rastrearte entre páginas al limitar la información expuesta sobre tu dispositivo y navegador.

Ahora puedes combinar varios archivos PDF directamente desde el visor de PDF de Firefox.

La página de traducciones (about:translations) ahora es accesible desde la sección “Más herramientas” del menú de la aplicación.

Las copias de seguridad locales de perfiles de Firefox ya están disponibles también en Linux, además de Windows, y pueden restaurarse entre distintas plataformas.

En macOS, las URLs copiadas desde dispositivos iOS mediante el Portapapeles Universal de Apple ahora se pegan correctamente en Firefox.

En macOS, los menús desplegables de las páginas web ahora utilizan el estilo nativo de macOS, coincidiendo con el aspecto y comportamiento del resto del sistema.

El autocompletado de direcciones ya está habilitado para los usuarios de Países Bajos.

La barra de búsqueda en la configuración de Firefox (about:preferences) ahora es más grande y ocupa todo el ancho del área de contenido, facilitando la búsqueda de opciones.

Las extensiones y temas instalados en un perfil de Firefox Desktop ahora se restauran correctamente después de mover el directorio del perfil o restaurarlo en otra ubicación o sistema operativo.

La geolocalización en Windows ahora respeta la configuración de permisos de ubicación del sistema operativo en lugar de ignorarla cuando el usuario concede permiso a una página.

Ahora es posible gestionar microcontroladores compatibles con comunicaciones serie en Firefox mediante la API Web Serial, incluyendo dispositivos ESP, Raspberry Pi Pico, impresoras 3D y máquinas CNC.

Las restricciones de acceso a redes locales se están desplegando para todos los usuarios.

Mejoras para desarrolladores

La nueva API Fullscreen Keyboard Lock añade un argumento opcional a requestFullscreen que permite a los sitios web evitar que la tecla Escape salga inmediatamente del modo pantalla completa.

Firefox mejora el renderizado de elementos posicionados de forma absoluta en contenedores multicolumna y durante la impresión, ofreciendo un posicionamiento más preciso.

Las reglas @container ahora permiten especificar una lista de condiciones de consulta de contenedor en lugar de una sola condición.

Firefox ahora es compatible con las consultas de estilo de contenedor, permitiendo aplicar estilos a un elemento según los valores calculados de las propiedades personalizadas de su contenedor.

Se ha introducido la nueva propiedad CSSContainerRule.conditions, que contiene un array con todas las condiciones de consulta de contenedor y reemplaza propiedades anteriores ahora obsoletas.

Se ha actualizado el comportamiento de los anchors implícitos en CSS Anchor Positioning, aplicando automáticamente anchors implícitos en ciertos casos.

Firefox ahora es compatible con la API Document Picture-in-Picture, que permite mostrar contenido web en una ventana flotante siempre visible.

Los permisos temporales de sitios web ahora se reflejan correctamente en la API Permissions.

Firefox ahora admite la definición declarativa del comportamiento de asignación de slots para shadow roots.

Se corrigió un problema que provocaba un informe incorrecto de la resolución de pantalla a los sitios web en configuraciones con varios monitores.

Se solucionó un problema en macOS por el que las ventanas maximizadas de Firefox podían reabrirse en el monitor incorrecto tras reiniciar el navegador en configuraciones multimonitor.

Se mejoró la gestión del color para imágenes copiadas y pegadas en macOS.

Se incluyen varias correcciones de seguridad.

Ya disponible

Firefox 151 ya está disponible desde el servidor de Mozilla y desde la página web del navegador, y ha llegado cuatro semanas después de Firefox 150. En Ubuntu, la versión instalada por defecto es el paquete snap que se actualiza en segundo plano. Si se ha instalado desde el repositorio de Mozilla, la actualización aparecerá pronto como una más. El paquete flatpak sea actualizará en las próximas horas.