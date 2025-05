Firefox en la cuerda floja: los recientes juicios contra Google amenaza su supervivencia

El dominio de Google en el mundo digital ha comenzado a tambalearse bajo el peso de una serie de demandas que buscan redefinir los límites de su poder como monopolio. Lo que durante años parecía impensable, ver al Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentarse abiertamente al gigante de las búsquedas ahora es una realidad.

Sin embargo, entre los posibles efectos colaterales de este proceso judicial se encuentra una amenaza inesperada: si prospera una de las principales propuestas del gobierno, Firefox, el navegador de la Fundación Mozilla, podría enfrentarse a un colapso económico de proporciones críticas.

Firefox vive a costa de su principal rival

Desde hace ya varios años, Mozilla ha estado en una decadencia económica que lo ha llevado a buscar diversas alternativas para poder recabar ingresos. Desde 2017, Mozilla ha sostenido la viabilidad financiera de Firefox gracias a un acuerdo con Google, quien paga más de 400 millones de dólares al año para figurar como motor de búsqueda predeterminado en el navegador. Esta suma representa cerca del 85 % de los ingresos anuales de la organización.

Durante su testimonio en el juicio, Eric Muhlheim, director financiero de Mozilla, menciono:

Si los tribunales impiden a Google realizar estos pagos, Firefox estaría «en peligro real». La posibilidad de perder esa fuente de ingresos abriría una espiral descendente de recortes, debilitando al equipo de desarrollo, deteriorando el producto y reduciendo aún más su cuota de mercado.

Un ecosistema sin alternativa viable

El problema para Mozilla no es simplemente encontrar otro socio comercial: es que ningún otro motor de búsqueda monetiza tan eficazmente como Google. Ya lo intentaron en el pasado con Yahoo!, y los resultados fueron desastrosos. Microsoft y su buscador Bing también han estado sobre la mesa, pero sus ingresos potenciales son notablemente menores, y los experimentos internos de Mozilla han demostrado que cambiar el motor predeterminado lleva a la pérdida de usuarios e ingresos.

Este panorama no es nuevo. En Europa, Firefox ha probado alianzas con buscadores alternativos como Qwant o DuckDuckGo, pero no han logrado revertir la dependencia económica de Google. Aunque los usuarios valoran la privacidad, muchos no están dispuestos a sacrificar la calidad de los resultados de búsqueda que ofrece el líder del mercado.

El juicio antimonopolio busca limitar el poder de Google en la web, pero una de sus consecuencias no deseadas podría ser la desaparición del único navegador importante que no pertenece a una gran corporación tecnológica. Gecko, el motor de renderizado de Firefox, es el único de los tres principales que no está bajo el control de un titán del sector (los otros dos son Chromium de Google y WebKit de Apple). Si Firefox se apaga, la diversidad tecnológica de la web abierta podría recibir un golpe irreversible.

Para Mozilla, el riesgo no se limita al navegador. Su brazo sin fines de lucro financia múltiples iniciativas de software libre, desde herramientas web hasta investigaciones sobre inteligencia artificial y sostenibilidad. La pérdida de recursos también afectaría estos proyectos comunitarios.

Ingresos alternativos que aún no despegan

Ante esta amenaza latente, Mozilla ha intentado diversificar sus fuentes de ingresos con servicios de pago: una VPN, mensajería cifrada, relés de navegación anónimos y otros productos centrados en la privacidad. Aunque bien valoradas por los expertos en ciberseguridad, estas iniciativas aún no generan ingresos suficientes como para compensar la pérdida del acuerdo con Google.

En sus propias proyecciones internas, la organización admite que, incluso con recortes y estrategias de contingencia, su viabilidad a medio plazo se vería comprometida. Una hipotética proliferación de motores de búsqueda competitivos, impulsada por nuevas regulaciones, tardaría demasiado en materializarse como para ofrecer un salvavidas realista en el corto plazo.

En última instancia, el caso de Firefox resalta la fragilidad de un modelo de software libre que, para sobrevivir, ha tenido que aliarse con aquello que pretende contrarrestar. Si los tribunales deciden que Google no puede seguir pagando por posicionarse como opción predeterminada, la victoria contra el monopolio podría tener un alto precio: la desaparición del único navegador verdaderamente independiente.