FLB Music, un reproductor para escuchar o descargar música

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a FLB Music. Hoy en día, en Gnu/Linux los usuarios podemos encontrarnos una gran y buena variedad de reproductores de música, y cada día siguen apareciendo más con mayor o menor suerte. FLB Music es uno de ellos. Está escrito en TypeScript utilizando Vue.js, que es un marco de JavaScript front-end para construir interfaces de usuario y aplicaciones.

Al iniciar el programa, este se anuncia como un ‘hermoso reproductor de música funcional‘. Su interfaz luce mucho y es bastante intuitiva. El software nos va a permitir organizar nuestra música por artistas, álbumes, carpetas y también es compatible con listas de reproducción. El panel situado a la derecha nos va a permitir modificar la cola de reproducción actual y a mostrar la letra de la canción que se está reproduciendo. FLB Music también va a hacer posible ver vídeos o descargar desde YouTube y Deezer.

Características generales de FLB Music

La interfaz del programa solo está disponible en Inglés .

. Hay que decir que FLB Music consume bastante memoria , sobre todo si lo comparas con otros reproductores de música.

, sobre todo si lo comparas con otros reproductores de música. Nos va a permitir organizar la música por artistas, álbumes, carpetas y listas de reproducción .

. Busca la letra de las canciones que suenan , y si tienes suerte te la mostrará en la parte derecha de la pantalla.

, y si tienes suerte te la mostrará en la parte derecha de la pantalla. Cuenta con un editor de etiquetas .

. También encontraremos la opción de descargar de forma automáticamente las imágenes del artista, o utilizar las que tengamos guardadas en nuestro equipo.

Tendremos la posibilidad de buscar, reproducir y descargar música de Deezer y YouTube . Aun que tengo que decir que mientras he probado este reproductor, la descarga y la reproducción no siempre funcionan.

. Aun que tengo que decir que mientras he probado este reproductor, la descarga y la reproducción no siempre funcionan. El programa va a generar de forma automática mezclas basadas en lo que escuchas.

Podremos pasar el reproductor a modo mini .

. Tendremos la posibilidad de indicar múltiples directorios de música para nuestra biblioteca .

. Hay una sección separada que muestra las pistas más reproducidas , ofreciéndonos la posibilidad de reproducir esa mezcla.

, ofreciéndonos la posibilidad de reproducir esa mezcla. Dispone de diferentes temas. Vamos a poder eligir entre el “Fancy dancy” (el predeterminado), “Fake black”, “Utter Black” y Eye Killer.

Dispone de un ecualizador .

. En las opciones vamos a tener la posibilidad de establecer la pestaña predeterminada (Inicio, Pistas, Listas de reproducción, Artistas, Álbumes o Carpetas).

(Inicio, Pistas, Listas de reproducción, Artistas, Álbumes o Carpetas). También encontraremos disponible la opción de activar o desactivar las notificaciones.

Instalar FLB Music en Ubuntu

El desarrollador del proyecto ofrece un paquete snap y otro AppImage. Tengo que decir que en mi sistema Ubuntu 20.04, ambas posibilidades muestran un pequeño problema a la hora de instalarlas.

Mediante snap

Como decía, para este ejemplo estoy utilizando Ubuntu 20.04, y se puede instalar el paquete snap abriendo una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutando en ella el comando:

sudo snap install flbmusic

Al iniciar este programa utilizando su lanzador, no ocurrió nada. Si escribes en la terminal el siguiente comando, en mi caso apareció un error como el que se mira en la siguiente captura:

flbmusic

Este se puede solucionar creando un directorio con este otro comando:

mkdir -p ~/snap/flbmusic/2/Music/FLBing

Y después, ya podemos volver a iniciar el programa obteniendo mejores resultados.

Desinstalar

Para eliminar el paquete snap de este programa, en una terminal (Ctrl+Alt+T) tan solo será necesario escribir:

sudo snap remove flbmusic

Utilizar como AppImage

Los paquetes AppImage son un formato de software universal para distribuir software en Gnu/Linux. Los paquete AppImage realmente no instalan software. Son una imagen comprimida con todas las dependencias y bibliotecas necesarias para ejecutar el software deseado.

Para descargar el archivo AppImage, los usuarios solo tendremos que dirigirnos a la página de lanzamientos en GitHub con el navegador web, o también se puede abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella wget de la siguiente forma:

wget https://github.com/Patrick-web/FLB-Music-Player-Official/releases/download/v1.1.7/FLB-Music-1.1.7.AppImage

Una vez descargado el paquete, necesitamos hacerlo ejecutable. Esto lo podemos conseguir con el comando:

chmod u+x FLB-Music-1.1.7-AppImage

Llegados a este punto, para lanzar la aplicación, no hay más que hacer doble clic con el ratón o utilizar el comando:

./FLB-Music-1.1.7-AppImage

Esto puede hacer que aparezca un error como el que se muestra en la anterior captura de pantalla anterior. Para solucionarlo, tan solo es necesario escribir en la terminal:

mkdir -p ~/Music/FLBing

Tras esto, si volvemos a iniciar el programa, debería ponerse a funcionar sin problema.

Hay que decir que este reproductor de música, aun que se mira muy bien, en cuanto a funciones todavía tiene que mejorar. Mientras lo he probado me encontré algunos problemas, como que a la hora de añadir las carpetas de la biblioteca de música, en ocasiones no funciona. Además, cuando quieres reproducir vídeos desde Youtube o Deezer también muestra errores en algunas ocasiones. Y estos no son los únicos problemas que te puedes encontrar al utilizar este reproductor.

Solo queda decir que este, aun que este es un reproductor de música bonito, todavía le queda bastante que hacer para llegar a ser una alternativa real de uso. Pero como suele ocurrir con el software, no esta demás conocer su existencia y estar pendientes de futuras actualizaciones, ya que a pesar de los problemas que puede dar, el programa promete. Se puede saber más acerca de este proyecto en su repositorio de GitHub.