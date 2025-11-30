La popularidad de los dispositivos portátiles han extendido el consumo en formato electrónico de textos. En este libro veremos qué formatos puedes leer en Linux

Gracias básicamente a Calibre, aplicación de la que hablaremos en el próximo artículo, practicamente no existen restricciones a la lectura de ebooks. En el caso más extremo, los libros comprados en Amazon, siempre podemos usar el lector en la nube que ofrece la empresa

Formatos de ebooks que puedes leer en Linux

.doc y .lit

En el pasado,los primeros libros electrónicos se distribuían extraoficialmente en el formato nativo de Microsoft Word: .doc. Doc tenía bastantes limitaciones empezando por no recordar donde habías dejado la lectura. También había que configurar manualmente el tamaño y color de la tipografía, el color de fondo y cualquier otro parámetro que uno quisiera configurar.

Estamos a principios del siglo XXI , la época en que Microsoft dominaba casi tod o el mudno de las PC y aspiraba a quedarse co lo que le faltaba. Es por eso que lanzó. lit, un formato de archivos para libros electrónicos que solo funcionaba con su propia aplicación de lectura de libros.

Basado en Microsoft ITOL/ITLS HTML Help 2.0, el formato .lit brinda:

Mayor compresión: El uso del algoritmo LXZ permite archivos más pequeños y más rápido de cargar. En eso aventajaba a Word que en archivos grandes con imágenes pesadas tardan en hacerlo.

PDF

Otro formato muy popular usado por quienes distribuían ebooks fue PDF, el formato de Adobe para la la distribución de documentos. Anterior a .lit, debido a que había sido ampliamente adoptado en el ámbito académico y empresario, Existían muchos lectores compatibles con el formato. El uso de PDF tenía las siguientes ventajas:

Compatibilidad universal: PDF es un estándar bajo normas ISO. Eso hace que todas las plataformas tengan aplicaciones capaces de abrirlos y editarlos.

PDF es un estándar bajo normas ISO. Eso hace que todas las plataformas tengan aplicaciones capaces de abrirlos y editarlos. Formato sinalteraciones: Sin importar el sistema operativo o tamaño de pantalla del dispositivo, el formato original del documento no se modifica. Esto incluye márgenes, tipografía, imágenes y tablas.

Entre sus desventajas se pueden mencionar:

Problemas en pantallas pequeñas o muy grandes: El hecho del que el documento se vea sin modificaciones puede obligar a hacer zoom en pantallas muy pequeñas o a desaprovechar el tamaño en pantallas muy grandes.

.mobi

Más o menos en la misma época en que apareció el formato .lit, se desarrollaba .mobi que sería el elegido para los primeros dispositivos Kindle. Mobi ofrece las siguientes ventajas y desventajas:

Compatibilidad con dispositivos antiguos: Si tienes un dispositivo viejo, puedes reciclarlo como lector de ebooks ya que no tendrá problemas en reconocer este formato.

Desventajas

No tiene soporte multimedia avanzado.

Tanto .lit como . mobi son formatos cerrados, pero también existen estándares abiertos como .fb2 Entre los puntos fuertes de este formato están:

Formato abierto: Esto hace que en todas las plataformas haya aplicaciones capaces de leerlo.

Integración de metadatos: Esto hace más fácil obtener información sobre título, autor, género e idioma entre otra información.

Entre sus desventajas debemos mecionar:

F alta de soporte multimedia: No admite audio ni video.

EPUB

Es un estándar internacional y el formato más utilizado actualmente. Entre sus ventajas podemos incluir:

Se adapta a la pantalla: El contenido se acomoda al tamaño de pantalla y a la resolución del dispositivo para brindar una mejor experiencia de lectura.

Teniendo en cuenta sus prestaciones, los archivos son ligeros. Personalización: El usuario puede cambiar la tipografía, tamaño de texto y colores.

Con respecto a las desventajas, vienen más por el lado de la creación que desde la lectura.

Hoy por hoy, los formatos más utilizados son EPUB, PDF y los dos de amazon AZW y KFK. Sin embargo, en sitios de descarga se pueden encontrar contenidos en lso formatos arriba mencionados.