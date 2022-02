Fragments 2.0, uno de los clientes BitTorrent más fáciles de usar

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo al cliente BitTorrent Fragments, que lanzó la versión 2.0 estable. Esta versión se ha reescrito utilizando Rust, GTK4 y la nueva biblioteca Libadwaita, con lo que se busca proporcionar una interfaz de usuario elegante para quienes ejecutan Gnu/Linux con el escritorio GNOME. En la versión 2.0 también encontraremos algunas características nuevas.

Para aquellos que nunca han oído hablar de Fragments, decirles que es una aplicación gratuita para la descarga de torrents, que es de código abierto y que utiliza Transmission como backend para transferir datos. Este programa nos va a permitir descargar archivos utilizando enlaces magnéticos o añadiendo los torrent a través del icono + que encontraremos en la interfaz.

Características generales de Fragments 2.0

Como decíamos, Fragments 2.0 es una actualización importante con muchas funciones y mejoras nuevas . El programa se ha reconstruido desde cero usando Rust, GTK4 y la biblioteca Libadwaita bajo el capó.

Esta versión nos va a ofrecer una arquitectura modular .

. En el programa también encontraremos la capacidad de controlar fragmentos o sesiones de transmisión remotas. Tan solo habrá que hacer clic en el menú de hamburguesas, y en la opción adecuada escribir un nombre y la dirección IP de la máquina remota. En la configuración avanzada, podremos activar SSL y especificar el puerto. La barra de encabezado se volverá violeta y mostrará un nombre, el cual indicará que tenemos el control de una sesión remota.

Podremos ver estadísticas sobre la red y sobre la sesión actual .

. En la versión 2.0 dispondremos de una nueva interfaz de usuario basada en Libadwaita. Con ella obtendremos una aplicación BitTorrent de aspecto limpio que es fácil de utilizar, y con la que podremos acceder rápidamente a las opciones del programa.

En lugar de expandir el elemento de descarga, ahora muestra la información detallada a través de un cuadro de diálogo emergente. Ahí podremos ver la velocidad de la red, los datos totales y descargados, así como algunos botones de acción.

Ahora tendremos disponible la capacidad de cambiar la carpeta predeterminada para los torrents que aún no se han descargado por completo .

. Nos va a mostrar un nuevo menú contextual (clic con el botón derecho).

(clic con el botón derecho). También nos permitirá copiar el enlace magnético en el portapapeles.

Dispondremos de algunos atajos de teclado para trabajar con el programa.

para trabajar con el programa. El programa nos va a ofrecer un tema claro y otro oscuro .

. Podremos iniciar torrents automáticamente después de agregarlos.

También tendremos la posibilidad de habilitar/deshabilitar la cola de descarga .

. Vamos a tener la opción de establecer límites de pares personalizables .

. Cuenta con la capacidad de establecer un puerto de red aleatorio o específico .

. Activar/desactivar el reenvío automático de puertos .

. Nos va a dar la posibilidad de realizar una comprobación del puerto de red.

Instalar Fragments 2.0 en Ubuntu

Este programa se puede instalar en Ubuntu utilizando su correspondiente paquete Flatpak. Es necesario tener habilitada esta tecnología en nuestro sistema. Tengo que decir que el programa lo he probado en Ubuntu 20.04 y en la 21.10, pero esta nueva versión de Fragments, durante mis pruebas no ha funcionado en Ubuntu 20.04. Cuando intentaba iniciarlo, la terminal me devolvía un error como el siguiente:

En cambio el programa funcionó correctamente en Ubuntu 21.10.

Cuando ya puedas instalar este tipo de paquetes en tu sistema, tan solo será necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el siguiente comando para iniciar la instalación del programa:

flatpak install flathub de.haeckerfelix.Fragments

Tras finalizar la instalación, ya puedes buscar el lanzador en tu equipo. Además se puede iniciar también escribiendo el siguiente comando en una terminal:

flatpak run de.haeckerfelix.Fragments

Desinstalar

Para desinstalar la aplicación, simplemente habrá que ejecutar el siguiente comando en una terminal (Ctrl+Alt+T):

flatpak uninstall de.haeckerfelix.Fragments

La traducción de este proyecto se lleva a cabo en la plataforma de traducción de GNOME. Para obtener más información sobre cómo unirse a un equipo de idiomas, o incluso crear uno, se puede consultar la página wiki del Proyecto de traducción de GNOME. En la página de GitLab del proyecto, se puede encontrar más información sobre este programa.