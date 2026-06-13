FreeRDP 3.26.0: Novedades e instalación sobre Ubuntu y Debian

Por undécima vez este año, el fabuloso y útil software «FreeRDP se ha actualizado este año 2026 (6 de mayo), bajo el número de versión 3.26.0». Lo que dice mucho de su desarrollo y utilidad para muchos de los usuarios del Linuxverso actual. Y si eres de los que nunca lo ha usado y escuchado o leído hablar de él, pues déjame de entrada comentarte que, FreeRDP es una implementación gratuita del Protocolo de Escritorio Remoto (RDP), publicada bajo la licencia Apache, que te permite disfrutar de la libertad de usar el mismo, donde quieras y como quieras. Además, y gracias a que es multiplataforma, favorece el establecimiento de un entorno de trabajo interoperable, a la hora de manejar diversos sistemas operativos para controlar equipos con cualquier otro sistema operativo.

Y sí bien es cierto que, en este ámbito de los software de conexiones remotas FreeRDP no es el mejor ni más conocido, tiene usos muy prácticos y bien difundidos, como su implementación y uso a través de la aplicación WinBoat, de la cual hablaremos en una publicación futura. Razón por lo cual, hoy hablaremos de las novedades y su instalación sobre sistemas operativos basados en Ubuntu y Debian, tal como ya también lo hicimos hace poco con Docker, que también es necesario para gestionar WinBoat. Así que, sin más que decir, sigue leyendo para que te mantengas bien informado sobre este asunto.

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y divertida publicación sobre el útil «software FreeRDP y su más reciente versión 3.26.0», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre su una anterior versión abordada por nosotros, al finalizar de leer esta:

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de FreeRDP 3.3.0 la cuál se considera como una versión menor para la nueva serie 3.X. FreeRDP 3.3.0 contiene correcciones de errores, algunas mejoras de código, mejor compatibilidad con el portapapeles de imágenes y nuevamente trae un montón de mejoras para el cliente SDL.

FreeRDP 3.26.0: Novedades e instalación sobre Ubuntu y Debian

Novedades de la versión FreeRDP 3.26.0 del 6 de mayo de 2026

A pesar de que, es una pequeña actualización de corrección de errores y mantenimiento, esta versión 3.26.0 ofrece algunas buenas novedades, como las siguientes:

En macOS, el decodificador H264 ahora es compatible con VideoToolbox. El cliente de Android ha recibido una importante renovación (modernización de la interfaz de usuario, y de SQLCipher), y pronto le serán añadidas más mejoras. La inclusión de correcciones para 3 vulnerabilidades CVE de alto rango, que aún no tenían número asignado.

Mientras que, algunas otras menores correcciones menos destacadas son:

Ahora admite ranuras de clave PIV retiradas para el inicio de sesión con tarjeta inteligente. Ahora viene con MD4, MD5 y RC4 internos habilitados. La implementación de un indicador de reconexión automática, activada por defecto. El uso forzado de YUV420P cuando se usa VideoToolbox. Limpieza de versiones. Corrección de comprobaciones de límites y pruebas unitarias de proxy. Mejoras en la comprobación de entradas. Correcciones de línea de comandos. Corrección de comprobaciones de límites. Limpieza del código ntlm.

Proceso de instalación actual sobre sistemas operativos base Ubuntu y Debian

Actualmente, la vía más fácil, rápida y confiable de instalar la última versión de FreeRDP sobre sistemas operativos base Debian y Ubuntu es la siguiente:

Descargar el instalador en formato de paquete DEB sobre nuestra Distro Debian / Ubuntu : Para ello, solo debemos hacer clic en el siguiente enlace Debian / Ubuntu , para luego buscar y descargar el mismo.

: Para ello, solo debemos hacer clic en el siguiente enlace , para luego buscar y descargar el mismo. Una vez descargado el instalador correcto debemos instalarlo con APT o DPKG : Por ejemplo, el último disponible para Ubuntu (Plucky: 25.04 ) o Debian (Trixie: 13) .

: Por ejemplo, el último disponible para ) o . Una vez instalado, procedemos a su ejecución: A través de la terminal con el siguiente formato de comando «xfreerdp /v:DIRECCION_IP /u:USUARIO /p:CONTRASEÑA».

Y en caso de que esto no funcionase, tal como a mí me ha pasado sobre mi Distribución MX Linux (Base Debian), siempre queda el confiable formato de Flatpak (FreeRDP) para ello, tal como se muestra a continuación:

Instalación versión estable:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo flatpak install com.freerdp.FreeRDP

Instalación versión de desarrollo:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub-beta https://flathub.org/beta-repo/flathub-beta.flatpakrepo flatpak install com.freerdp.FreeRDP

Vale destacar que, esta instalación vía Flathub es perfectamente detectable y útil para utilizar WinBoat.

Llegados a este punto, ya puedes probar y utilizar FreeRDP vía Flatpak mediante las siguientes órdenes de comando:

Probar instalación : flatpak run com.freerdp.FreeRDP

: flatpak run com.freerdp.FreeRDP Conectarse a un Escritorio remoto: flatpak run com.freerdp.FreeRDP /v:DIRECCION_IP /u:USUARIO /size:1920×1080

X2Go es una aplicación descrita como una alternativa idónea para aquellos usuarios frecuentes de conexiones remotas hacia ordenadores Linux. Ya que, es un pequeño, pero muy funcional cliente de escritorio remoto multiplataforma de código abierto, que además, viene con una arquitectura cliente-servidor. Por ello, la máquina remota debe contar con un servidor X2Go instalado sobre un sistema operativo Linux. Mientras que, la máquina local puede contar con cliente X2Go instalado tanto sobre Linux como Windows y macOS. Sin embargo, cuando se trata de Windows se puede utilizar el cliente X2Go, para conectarse a este desde otro Windows o Linux.

Resumen

En resumen, «FreeRDP 3.26.0» es una pequeña actualización con útiles novedades, las cuales muy seguramente a más de uno le serán idóneas no solamente para seguirlo usando, sino para darle un mejor y más diverso uso. Y en caso de que conozcas o utilices algún otro software similar de conexión remota diferente al mencionado hoy aquí, y del que no hayamos hablado antes, te invitamos a mencionarlo vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores. Y muy probablemente, para dedicarle una futura publicación informativa y técnica.

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