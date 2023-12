GeForce Now y Xbox Cloud Gaming para Linux con AppImage

Hace pocas horas les hemos compartido una interesante publicación relacionada con Microsoft, Linux y NVIDIA llamada Windows AI Studio: ¡Necesitará Windows 11 junto Ubuntu 18.04!, donde brevemente les hablamos de un nuevo producto IA de Microsoft que necesitará de Ubuntu Linux vía WSL y GPU NVIDIA para funcionar. Y aprovechando esta pequeña coincidencia de actores, hoy les traemos una nueva publicación relacionada con el Mundo Gaming donde los mismos también se ven involucrados.

En consecuencia, hoy les daremos a conocer 2 útiles y divertidas Apps para Linux en formato AppImage con tecnología Electron que les serán a muchos apasionados a los videojuegos de gran interés y diversión. Y estas son unos Clientes de escritorio de Linux para «GeForce Now y Xbox Cloud Gaming», los correspondientes servicio de juegos en streaming de NVIDIA y Microsoft.

Los nuevos controladores de Nvidia proporcionan grandes mejoras y un mayor rendimiento frente al controlador abierto nouveau.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre estas Apps para Linux en formato AppImage llamadas «GeForce Now y Xbox Cloud Gaming», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada con NVIDIA y Linux:

Artículo relacionado: NVIDIA libero los controladores de vídeo para Linux

GeForce Now y Xbox Cloud Gaming: Juegos de Streaming de NVIDIA y XBOX

Sobre GeForce Now y Xbox Cloud Gaming

¿Qué es el Cliente de escritorio AppImage GeForce Now?

Según la sección oficial en GitHub de dicha aplicación, la misma es descrita brevemente de la siguiente forma:

Es un Cliente no oficial para el servicio de transmisión de juegos GeForce NOW de Nvidia, que brinda una experiencia de escritorio nativa de Linux y algunas características adicionales, como la rica presencia de Discord. Este proyecto y sus colaboradores no están afiliados a Nvidia ni a su producto GeForce NOW.



Otros datos importante sobre esta app no oficial es que, no contiene ningún software nativo de Nvidia/GeForce NOW, sino que es simplemente un contenedor de Electron que carga la página oficial de la aplicación web GFN, ofreciendo una experiencia de usuario similar a como se experimentaría desde un navegador web normal basado en Google Chrome, tal como lo es también, Edge de Microsoft.

Además, está bastante actualizada, siendo su última versión disponible, la versión 2.0.1 liberada este mes de diciembre de 2023. Y se encuentra disponible en formato Flatpak, AppImage, Tar.gz, y vía repositorios AUR para Arch.

¿Qué es el Cliente de escritorio AppImage Xbox Cloud Gaming?

Según la sección oficial en GitHub de dicha aplicación, la misma es descrita brevemente de la siguiente forma:

Es una bifurcación de la aplicación GeForce Now escrita en Electron, que envuelve la implementación realizada sobre un Navegador web para especificamente la plataforma de Xbox Cloud Gaming de Microsoft Xbox.

A diferencia de la anterior, y a pesar de que aún funciona satisfactoriamente con sus limitaciones ya establecidas, la misma no se actualiza desde hace tiempo. Por lo que, su última versión disponible, es la versión 1.0.20 liberada el 02 de octubre de 2022. Sin embargo, se encuentra disponible en formato AppImage, Deb, Pacman, Rpm, Tar.gz, y vía repositorios AUR para Arch. Una ventaja adicional es que podemos usarla para utilizar todas las WebApps de Microsoft con una mejor compatibilidad y rendimiento, que con el Navegador web Firefox u otros basados en él.

¿Beneficios de usar ambas apps?

Ganar un mayor rendimiento : Ya que, este contenedor electron obliga al navegador a utilizar la GPU para obtener la aceleración por Hardware. Además, utiliza un agente de usuario web de Windows de forma predeterminada.

Ofrecer una mejor integración con el Escritorio Linux : Logrando usar el administrador de ventanas para mover y cambiar el tamaño de la ventana e iniciarla desde el iniciador de aplicaciones.

: Logrando usar el administrador de ventanas para mover y cambiar el tamaño de la ventana e iniciarla desde el iniciador de aplicaciones. Lograr una mejor paridad con la aplicación nativa de Windows : Logrando replicar algunas de las características de la aplicación nativa de Windows, como ocultar el puntero del mouse cuando se usa el control.

: Logrando replicar algunas de las características de la aplicación nativa de Windows, como ocultar el puntero del mouse cuando se usa el control. Obtener una mejor integración con la plataforma de Discord: Logrando visualizar lo que se esté reproduciendo en nuestros perfil de Discord.

Artículo relacionado: NVIDIA 535.43.03 llega con mejoras de rendimiento, soporte y mas

Resumen

En resumen, conocer, probar y usar cualquiera de estos 2 Clientes de escritorio AppImage para Linux llamados «GeForce Now y Xbox Cloud Gaming» puede ser una interesante y divertida alternativa para disfrutar completa o parcialmente de algunos de los juegos y ventajas/beneficios de cada una de las plataformas en línea de juegos en streaming de NVIDIA y Microsoft XBox sobre nuestras respectivas Distros GNU/Linux.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil información, además de visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Y también, puedes unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy.