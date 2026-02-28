

Para culminar con nuestra serie de artículos sobre aprendizaje hablaremos de la gestión de material de estudio usando software libre. Se trata de un tema muy importante ya que de nada sirve tener un calendario de estudio y una buena técnica si no encontramos lo que tenemos que estudiar.

En los viejos tiempos el principal instrumento de estudio eran los libros y solo bastaba con ponerlos en la sección correspondiente de la biblioteca y llevar un adecuado sistema de tarjetas. Con el correr del tiempo aparecieron las fotocopias de capítulos y partes de capítulos. Más adelante, para manejar la confusión se agregó el formato digital para soportar textos, auidos, imágenes y videos. Por suerte existen aplicaciones que nos ayudan a poner orden en este caos.

Gestión de material de estudio usando software libre

Gestion de material de estudio en formato físico

Tellico

Tellico es una aplicación muy útil para gestionar y organizar distintos tipos de colecciones físicas. Para esto cuenta con plantillas predeterminadas para videos, libros, referencias bibliográficas, monedas, música, videojuegos, vinos, sellos, cromos e historietas entre otras cosas.

Cuenta con una base de datos estructurada que permite almacenar toda la información relevante incluyendo título, autor, género, fecha y demás datos útiles para la recuperación.

Entre sus características principales están:

Plantillas de colecciones predefinidas.

Creación de archivos de colecciones personalizados.

Soporte para un número ilimitado de campos definidos por el usuario.

Tipos de campos disponibles: Texto corto, párrafo, lista, casilla de verificación, número, url, fecha, imagen.

Búsqueda múltiple de autores, géneros y palabras clave.

Formateo automático de títulos y nombres.

Gestión de entradas con múltiples autores, géneros o palabras clave.

Formato automático de títulos y nombres.

Búsqueda avanzada dentro de las colecciones.

Filtrado dinámico de la vista.

Importación desde formatos MODS, BibTeX, RIS, CSV, metadatos de documentos PDF.

Exportación a los formatos BibTeX, ONIX, CSV y HTML.Descarga de información desde Amazon, IMDb, Servidores Z39.50, PubMed, Servidores SRU, CrossRef.

Integración con scripts externos para aumentar funcionalidades.

Importación de datos CDDB para poder catalogar CD de audio.

Escaneo e importación de colecciones de archivos de audio en varios formatos.

Podemos encontrar este programa en los repositorios de la mayoría de las distribuciones Linux.

Gestión de libros electrónicos

Calibre

Hay programas de código abierto que son tan buenos que constituyen una referencia para su sector. Es el caso de Calibre. Calibre es una completa suite para el trabajo con libros digitales que incluye:

Un gestor de colecciones de libros

Un editor de libros en formato Epub.

Un lector de libros electrónicos.

Gestor de colecciones

El gestor de colecciones nos permite añadir libros desde un medio de almacenamiento o un dispositivo lector de libros. Para cada libro ingresado podemos ingresar en caso de que no lo haga en forma automática el título, el autor, la colección, el identificador y palabras claves que permitan clasificarlo. También es posible descargar la portada desde diferentes sitios de Internet.

Cuenta además con una potente herramienta de conversión que permite:

Cambiar tipos de letras, estilos y tamaños de página. Sustituir texto en forma automática. Establecer los parámetros para la conversión al formato EPUB. Convierte a los formatos EPUB, MOBI, AZW3, DOCX, FB2, HTMLZ, KEPUB, LIT, LRF, PDB, PDF, PMLZ, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ, ZIP.

También es posible eliminar libros por:

Formato.

Título.

Portada

Dispositivo

Es posible la creación de colecciones de libros (Bibliotecas) y mover los libros entre ellas. También es posible crear un servidor para que se pueda acceder a las colecciones de libros desde otros dispositivos o conectar a servidores de libros en otros dispositivos.

El editor de libros

El editor de libros trabaja con el formato EPUB.

EPUB (Abreviaturas de las palabras inglesas publicaciones electrónicas) es un formato estándar y abierto de archivos diseñado para la lectura en dispositivos electrónicos. Entre sus características principales están:

Adaptable. El estilo puede adaptarse al dispositivo y las preferencias del lector.

Basado en las mismas tecnologías que usan los sitios web.

Compatible con la mayoría de los dispositivos

Para usar el editor de libros en formato EPUB se necesita tener un conocimiento básico de HTML y CSS ya que no cuenta con un editor visual, aunque sí podemos ver el resultado. Cuando abrims el libro veremos en la columna izquierda el contenido del libro dividido en:

Páginas.

Estilos.

Tipografía

Imágenes.

Contenido adicional.

Con el editor podemos:

Agregar, quitar o cambiar el orden de las paǵinas, hojas de estilo, tipos de letras e imágeness

Modificar páginas y hojas de estilo.

Aplicar plantillas de paǵina.

Corregir código

Buscar y reemplazar contenido.

Visor de libros

El visor de libros permite tanto la lectura del texto cómo escucharlo a partir de voces generadas por Inteligencia artificial. En el modo de lectura de texto podemos navegar por el índice, cambiar los coleres de fondo y texto, resaltar partes de texto, tomar notas y acceder acceder a partes del texto marcados previamente. En el modo de lectura en voz alta podemos seleccionar la velocidad de reproducción.

Calibre se instala desde los repositorios o manualmente con el comando:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Digitalización de textos

Scan to PDF

Este programa convierte las imágenes escaneadas en documentos PDF en los que pueden buscarse dentro del texto. Para que los archivos generados sean lo más livianos posibles separando el texto del fondo y comprimiéndolos por separado. Para terminar agrega una capa invisble con el reconocimiento óptimo de caracteres. Es posible que haya que utilizar primero un programa de procesamiento de imágenes para lograr un mejor resultado.

El programa puede utilizarse tanto con la interfaz gráfica como desde la terminal.

El programa se instala desde la tienda de FlatHub con el comando:

flatpak install flathub com.github.unrud.djpdf

Scan Tailor

DIje más arriba que el programa anterior podría necesitar un pre procesamiento de las imágenes. Un buen programa para hacerlo es Scan Tailor. que nos permite realizar tareas como:

División de páginas.

Corrección de la inclinación.

Añadir y eliminar bordes.

Exportación a PDF o DJVU