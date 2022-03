Getting Things GNOME, un administrador de tareas sencillo y funcional

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Getting Things Gnome. Si buscas un administrador de tareas o una aplicación para gestionar una lista de tareas pendientes en Gnu/Linux, es posible que te guste probar este programa.

Hoy en día los usuarios podemos encontrar diferentes aplicaciones para la administración de tareas desde el escritorio de Ubuntu. Entre todas las disponibles, podemos encontrar Getting Things GNOME, la cual nos permitirá organizar nuestras tareas personales y elementos de listas TODO desde el entorno de escritorio GNOME, y que además está inspirado en la metodología »Getting Things Done».

Getting Things Gnome está diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad, la adaptabilidad y la facilidad de uso, por lo que su interfaz de usuario y el flujo de trabajo se pueden usar como algo más que un simple software de cosas por hacer. El programa buscar ofrecer una ayuda a la hora de realizar un seguimiento de todo lo que necesitemos hacer, desde pequeñas tareas hasta grandes proyectos.

Características generales de Gnome Things Gnome

Este proyecto es impulsado por la comunidad, y es 100 % gratuito y de código abierto . Funciona sin conexión.

. Funciona sin conexión. El programa cuenta con una interfaz gráfica de usuario que se adapta a muchos flujos de trabajo .

. Está traducido a la mayoría de los idiomas , entre los que se encuentra el español.

, entre los que se encuentra el español. Cuando iniciemos el programa, veremos algunas notas que nos ayudarán a entender mejor cómo funciona el programa.

el programa. Además nos vamos a encontrar con un sistema de etiquetado flexible. Las etiquetas pueden ser jerárquicas o no, pueden tener un color asignado y/o un ícono de emblema.

Dispondremos de la posibilidad de realizar búsquedas y de guardarlas . Aquí encontraremos una capacidad de personalización similar a las etiquetas.

. Aquí encontraremos una capacidad de personalización similar a las etiquetas. El programa también va a disponer de capacidad de análisis de lenguaje natural y de un editor de texto de tareas de formato libre .

. Admite fechas como ‘hoy’, ‘mañana’, ‘jueves’, ’14’, ‘ahora’ y el estándar ISO 8601 , en cualquier lugar de la interfaz de usuario.

, en cualquier lugar de la interfaz de usuario. También podremos utilizar palabras clave como ‘fecha:’, y detecta @etiquetas en cualquier lugar del título o la descripción .

. Podremos crear rápidamente múltiples subtareas usando * o – como si fueran listas con viñetas .

. Además nos va a permitir crear infinitas subtareas .

. Permite añadir notas detalladas y descripciones dentro de una tarea , si es necesario.

, si es necesario. Incluye un modo de vista de tareas ‘procesables’ . Estas son las tareas que no tienen una fecha de inicio establecida en el futuro, no tienen dependencias/subtareas que las bloqueen, y que no están etiquetadas con una etiqueta configurada para ser excluidas de la vista de trabajo.

. Estas son las tareas que no tienen una fecha de inicio establecida en el futuro, no tienen dependencias/subtareas que las bloqueen, y que no están etiquetadas con una etiqueta configurada para ser excluidas de la vista de trabajo. Nos va a permitir aplazar las tareas a los próximos días o a una fecha personalizada .

. Cuenta con soporte de emojis.

Incluye algunos atajos de teclado para trabajar con el programa.

para trabajar con el programa. Podremos arrastrar y soltar para reorganizar tareas .

. Incluye soporte de modo oscuro y de complementos.

Estas son solo algunas de las características del programa. Se pueden consultar todas ellas en detalle desde la página web del proyecto.

Instalar Getting Things GNOME

Esta aplicación la podemos encontrar disponible para instalar en Ubunu como paquete Flatpak. Si utilizas Ubuntu 20.04 y todavía no cuentas con esta tecnología habilitada en tu equipo, puedes seguir la guía que publicó en este blog un compañero hace un tiempo.

Cuando ya puedas instalar este tipo de paquetes en tu equipo, tan solo necesitarás abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y escribir el comando de instalación:

flatpak install https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.gnome.GTG.flatpakref

Cuando finalice el proceso de instalación, se puede iniciar la aplicación buscando su correspondiente lanzador en nuestro equipo, o también podemos optar por escribir en la terminal:

flatpak run org.gnome.GTG

Desinstalar

Para eliminar el paquete Flatpak de este programa, tan solo será necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y escribir en ella lo siguiente:

flatpak uninstall --delete-data org.gnome.GTG

Getting Things GNOME busca ser de ayuda a la hora de realizar un seguimiento de todo lo que necesitemos hacer y necesitemos saber, desde pequeñas tareas hasta grandes proyectos. Se puede saber más acerca de este proyecto y su funcionamiento desde el repositorio en GitHub del proyecto.