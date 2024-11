Más de seis años han pasado desde que comenzaron su desarrollo y ya se puede probar su primera versión candidata. El proyecto que hay detrás de la alternativa a Photoshop más popular, con permiso de Photopea, ha anunciado esta semana el lanzamiento de GIMP 3.0-RC1. ¿Qué es una Release Candidate? Pues una versión que los desarrolladores ya consideran estable, pero se tiene que probar más porque seguro que aparecen pequeños problemas que tendrán que solucionar antes de lanzar la versión final. Las del kernel son un poco diferentes. Con un lanzamiento cada dos meses, todas las previas reciben esta etiqueta.

¿Qué trae de nuevo GIMP 3.0-RC1? Mucho y bueno, aunque nosotros esperaremos al lanzamiento de esa versión final para publicar un artículo más detallado. Este trata sobre lo cercana que está esa versión estable y sobre cómo probar la RC1 en Ubuntu. Porque está cerca, muy cerca… pero no se puede decir cuándo llegará, primero, porque no se sabe, y segundo, porque, como explican, si adelantaran una fecha y no les diera tiempo, se tomaría como una promesa incumplida, como ha estado pasando los últimos meses.

Sobre las novedades, sí se puede hablar por encima de algunas de ellas, como que subirán a GTK3, usarán una nueva API para complementos que facilitará la integración de los mismos e incluso un nuevo logotipo adaptado a los tiempos en los que nos encontramos. También cambia la imagen de arranque del programa, se ha mejorado el soporte para distintos formatos y las actualizaciones de las ediciones son no destructivas.

¿No puedes esperar para usar todo esto? Te explicamos la mejor manera de hacerlo en Ubuntu, que no es más que usar el paquete snap que ya está disponible.

Cómo probar GIMP 3.0-RC1 en Ubuntu

GIMP 3.0-RC1 está disponible en diferentes formatos, pero en Ubuntu, que incluye soporte para paquetes snap y software en el mismo formato por defecto, merece la pena que lo hagamos a través del paquete snap.

Maneras de instalarlas hay varias. Una es ir a la tienda de software oficial, buscar «gimp» sin las comillas, acceder a su página, entre las opciones elegir la RC1 y hacer clic en «Instalar». Como hay diferentes tiendas de software y distribuciones de todo tipo, lo que yo recomiendo es tirar de terminal. Para saber el comando exacto en el momento de la instalación, merece la pena ir a su página de Snapcraft y ver qué pone allí.

A la derecha, cerca del botón «Install», hay un desplegable con texto «latest/stable» seguido del número de versión de la última estable. Hay que hacer clic en él y luego en la versión más nueva, que en estos momentos es 3.0.0-RC1.

Pasará a otra página en la que ya veremos el comando:

sudo snap install gimp --channel=preview/stable

Lo mejor es que al ser un paquete snap, si queremos usar también la versión nativa y estable de GIMP, no interferirá. Se pueden tener las dos en el mismo sistema operativo, una para probar y la otra para estar seguros de que no encontramos fallos. Esto mismo podemos hacerlos con VLC 4.0, el otro software que estamos esperando desde hace años, tal y como explicamos en nuestro blog hermano LinuxAdictos.

Válido para cualquier Linux

Lanzar la aplicación sí que no tiene ningún misterio: aparece en el cajón de apps o menú de inicio. Lo único es que, al ser un snap, el arranque puede demorar un poco más de lo deseable. Por todo lo demás, un GIMP 3.0-RC1 totalmente funcional.

Lo explicado aquí vale para cualquier distribución Linux a la que se le pueda añadir soporte para paquetes snap. En lo personal, yo no recomiendo añadirlo, no me gustan, pero si ya está activado por el motivo que sea, usar el snap de GIMP 3.0-RC1 es muy sencillo.

GIMP 3.0 estable no tiene aún fecha programada. Puede llegar en unas pocas semanas o dentro de varios meses. Este lanzamiento sólo demuestra que pronto podremos usarla.