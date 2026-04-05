GIMP 3.2.2 presenta mejoras en importación PSD, SVG y optimización de interfaz

El equipo de desarrollo detrás del popular editor de imágenes de código abierto «GIMP» dio a conocer hace poco el lanzamiento de «GIMP 3.2.2», la primera actualización de mantenimiento para la serie 3.2.

Esta versión se centra en resolver los problemas reportados por la comunidad tras el lanzamiento mayor, optimizando la importación de archivos, refinando la interfaz de usuario y mejorando la estabilidad general del software. Como detalle técnico relevante, esta versión marca el fin del soporte para compilaciones de 32 bits en Windows, lo que se traduce en un instalador cien megabytes más ligero y un rendimiento más ágil.

Soporte de formatos y corrección de capas

Uno de los enfoques principales de esta actualización es la fiabilidad al importar recursos externos. El soporte para archivos de Photoshop (PSD) ha recibido múltiples ajustes, permitiendo ahora la lectura de todos los canales en imágenes con modo multicanal y mejorando la interpretación de características PSD incrustadas en archivos TIFF y JPEG, como capas y trazados. De igual forma, el complemento de Paintshop Pro ha sido corregido para cargar la forma exacta de la selección activa, en lugar de generar un simple rectángulo delimitador.

El manejo de vectores y trazados también ha sido mejorado, pues ahora al importar archivos SVG, el software escala correctamente el gráfico para ajustarse a las dimensiones de la imagen según las preferencias del usuario, solucionando un fallo recurrente. En cuanto a la organización del área de trabajo, se ha resuelto un problema visual crítico que hacía desaparecer el contenido de los grupos de capas cuando se les añadían elementos con filtros específicos, como sombras base. Además, el filtro heredado de mosaico ahora copia adecuadamente el perfil de color de la imagen original para evitar discrepancias cromáticas.

Mejoras en la experiencia de usuario y accesibilidad

La interacción diaria con el programa ha recibido ajustes sutiles diseñados para acelerar el flujo de trabajo. La herramienta de cálculo de colores únicos en el panel del histograma ahora puede reconocer si existe una selección activa para contar únicamente los píxeles de esa área específica. Para quienes prefieren la navegación por teclado, los botones de selección de recursos (como fuentes, pinceles y degradados) soportan comandos mnemotécnicos, permitiendo activarlos rápidamente mediante la tecla Alt.

Visualmente, el software adopta un comportamiento más coherente. Los menús que utilizan el tema Breeze cambian el fondo de los elementos al hacer clic, y las sugerencias emergentes se adaptan de forma nativa al estilo del diseño activo. En pantallas táctiles, el efecto de marcas del ratón soporta el trazado de múltiples líneas simultáneas, mientras que la organización de widgets en el escritorio ha ganado precisión al mostrar una miniatura indicando el espacio disponible más cercano al arrastrarlos.

Actualizaciones internas y motor GEGL

Para respaldar estos cambios en la superficie, el motor de procesamiento interno GEGL se ha actualizado a la versión 0.4.70, solucionando errores de código en la API de trazados y en las operaciones de guardado de formatos PNG y EXR. Paralelamente, los desarrolladores trabajan en la modernización de la infraestructura de compilación para macOS, buscando automatizar futuros lanzamientos directamente desde su sistema de integración continua. La actualización ya está disponible para su descarga en los canales oficiales, incluyendo versiones universales para Windows, paquetes DMG para Apple y formatos AppImage, Flatpak y Snap para Linux.

Si estás interesado en poder en conocer más al respecto sobre esta nueva versión liberada, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar e instalar GIMP

Para esta versión, GIMP ha sido empaquetado en formatos AppImage y Flatpak para sistemas Linux en arquitecturas x86_64 y ARM64. Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de GIMP en sus sistemas, solamente deben de contar con el soporte para poder instalar aplicaciones desde Flatpak.

Basta con ejecutar el siguiente comando para instalar la aplicación en sus sistemas:

flatpak install flathub org.gimp.GIMP

Si ya cuentan con GIMP instalado por este método, pueden realizar la actualización de este ejecutando el siguiente comando:

flatpak update

Al ejecutarlo se les mostrará un listado de las aplicaciones instaladas por Flatpak que cuentan con una actualización, para proceder a ella solo teclean “Y”.