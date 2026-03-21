GIMP 3.2: Capas vectoriales, edición no destructiva y motor MyPaint

Tras un largo año de desarrollo intensivo, los desarrolladores de GIMP han dado a conocer mediante una publicacion de blog, el lanzamiento de la version 3.2. Esta actualización no es un simple lavado de cara, si no que representa una reestructuración profunda en la forma en que el editor gestiona los elementos del lienzo, acercando finalmente sus capacidades a los estándares de la edición no destructiva y el diseño vectorial que la industria demanda.

Además de las principales novedades de nuestra hoja de ruta, como las «capas no destructivas», esta versión incluye numerosas funciones nuevas, mejoras en la interfaz de usuario y optimizaciones de estabilidad.

Principales novedades de GIMP 3.2

El cambio más esperado en GIMP 3.2 es la introducción de las capas de enlace (linked layers). Esta función permite adjuntar archivos de imagen externos directamente al lienzo como capas independientes, operando bajo un paradigma estrictamente no destructivo. Si un diseñador inserta un archivo SVG y lo edita externamente en un programa como Inkscape, los cambios se sincronizarán automáticamente dentro de GIMP.

Transformaciones internas como la rotación o el escalado no degradarán el archivo original. El equipo de desarrollo ya ha confirmado que futuras actualizaciones permitirán vincular no solo archivos completos, sino capas específicas de documentos XCF externos.

Paralelamente, estrena soporte nativo para capas vectoriales. Atrás queda la dependencia exclusiva de los píxeles para las formas básicas. Ahora, al crear una figura con la herramienta Trazado, un simple clic en «Generar capa vectorial» almacena los datos matemáticamente. Esto significa que los usuarios pueden modificar la trayectoria, el relleno, el grosor del contorno y aplicar escalas extremas en cualquier momento del proceso sin sufrir la temida pixelación o pérdida de calidad.

Pintura digital avanzada y motores de pincel

El motor de pintura de GIMP ha recibido una mejora directa desde MyPaint. La versión 3.2 adopta el nuevo formato de pinceles de MyPaint 2.0, el cual es capaz de calcular la escala y la rotación del lienzo en tiempo real para simular pinceladas físicas con una precisión sin precedentes. Además, la herramienta de pincel incorpora un control deslizante de «ganancia», permitiendo a los usuarios que pintan con ratón o tabletas básicas simular diferentes niveles de presión de forma artificial.

Para los artistas del pixel art, se ha añadido un nuevo modo de fusión llamado «Sobrescribir». Este modo, diseñado principalmente para la herramienta Lápiz, ignora los valores de transparencia (canal alfa) de los píxeles subyacentes, reemplazando el color de forma absoluta y garantizando una opacidad uniforme sin mezclas indeseadas.

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Para los profesionales de la preimpresión, el selector de color CMYK ahora incluye una calculadora de cobertura de tinta (TAC/TIC). Esta herramienta matemática evalúa la cantidad total de tinta que se depositará en un solo punto del papel, alertando al diseñador si se superan los límites del perfil de impresión, evitando así problemas físicos como manchas o rasgaduras en rotativas.

Filtros GEGL y flujo de trabajo optimizado

Ahora, los usuarios encontrarán una nueva columna «Fx» que permite aplicar, reordenar y eliminar filtros directamente sobre los canales individuales sin alterar los datos originales. Para facilitar la exploración de mejoras, se ha integrado el Navegador de Filtros GEGL. Esta interfaz dedicada permite a los usuarios buscar, previsualizar y comprender todas las operaciones matemáticas y de procesamiento de imágenes disponibles en la biblioteca GEGL (Generic Graphics Library) que impulsa el motor interno de GIMP.

Un nuevo comando (por defecto Mayús + X) permite alternar rápidamente con la herramienta anterior, agilizando tareas repetitivas. En los campos de entrada numérica (como la resolución o el tamaño de la cuadrícula), el sistema ahora acepta expresiones matemáticas en línea, permitiendo escribir operaciones como 3 * 92 cm y dejando que el programa calcule el resultado final.

Interoperabilidad masiva de formatos

GIMP 3.2 rompe sus propias barreras de compatibilidad, convirtiéndose en un verdadero hub para todo tipo de archivos gráficos. Entre las novedades de importación y exportación destacan:

Formatos Profesionales: Soporte para cargar imágenes RAW mediante la aplicación ART (AnotherRawTherapee), importación de imágenes multicapa en OpenEXR, y soporte completo (lectura/escritura) para JPEG 2000.

Soporte para cargar imágenes RAW mediante la aplicación ART (AnotherRawTherapee), importación de imágenes multicapa en OpenEXR, y soporte completo (lectura/escritura) para JPEG 2000. Ecosistema Adobe: Importación de ajustes preestablecidos de curvas y niveles de Photoshop. Además, se añade soporte para exportar en el formato PSB de Photoshop, diseñado para lienzos gigantescos que superan el límite de los 30.000 píxeles del formato PSD tradicional. Al abrir archivos PSD/PSB, GIMP ahora reconoce y convierte los efectos de capa (Drop Shadow e Inner Shadow) a sus propios filtros no destructivos.

Importación de ajustes preestablecidos de curvas y niveles de Photoshop. Además, se añade soporte para exportar en el formato PSB de Photoshop, diseñado para lienzos gigantescos que superan el límite de los 30.000 píxeles del formato PSD tradicional. Al abrir archivos PSD/PSB, GIMP ahora reconoce y convierte los efectos de capa (Drop Shadow e Inner Shadow) a sus propios filtros no destructivos. Vectores y Animación: El plugin de reproducción de animaciones ha sido rediseñado con una interfaz estilo VLC. Se ha añadido la importación de imágenes animadas APNG, la exportación de vectores a PDF, y un nuevo exportador SVG que permite incrustar capas rasterizadas como PNG o JPEG.

El plugin de reproducción de animaciones ha sido rediseñado con una interfaz estilo VLC. Se ha añadido la importación de imágenes animadas APNG, la exportación de vectores a PDF, y un nuevo exportador SVG que permite incrustar capas rasterizadas como PNG o JPEG. Formatos Retro y Específicos: Soporte para archivos TIM (usados en texturas de la PlayStation 1 original), formato OTA Bitmap (Nokia clásico), y exportación de paletas .kpl nativas para Krita.

Si estás interesado en poder en conocer más al respecto sobre esta nueva versión liberada, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar e instalar GIMP

Para esta versión, GIMP ha sido empaquetado en formatos AppImage y Flatpak para sistemas Linux en arquitecturas x86_64 y ARM64. Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de GIMP en sus sistemas, solamente deben de contar con el soporte para poder instalar aplicaciones desde Flatpak.

Basta con ejecutar el siguiente comando para instalar la aplicación en sus sistemas:

flatpak install flathub org.gimp.GIMP

Si ya cuentan con GIMP instalado por este método, pueden realizar la actualización de este ejecutando el siguiente comando:

flatpak update

Al ejecutarlo se les mostrará un listado de las aplicaciones instaladas por Flatpak que cuentan con una actualización, para proceder a ella solo teclean “Y”.