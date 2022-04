Glade, una herramienta RAD disponible como paquete Flatpak

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Glade. Esta es una herramienta RAD que permite el desarrollo rápido y sencillo de interfaces de usuario, para el kit de herramientas GTK+ 3 y el entorno de escritorio GNOME.

Si necesitas acelerar el desarrollo de interfaces de usuario, en las siguiente líneas vamos a ver cómo instalar la herramienta RAD Glade en Ubuntu a través de Flatpak. Esta es software libre, y se publica bajo licencia GNU GPL.

Las interfaces de usuario que podemos crear con Glade se guardan como XML y, mediante el uso del objeto GtkBuilder GTK, las aplicaciones se pueden cargar dinámicamente según sea necesario, o usarlas directamente para definir una nueva clase de objeto derivada de GtkWidget, usando la característica de creación de plantillas de GTK+.

Al usar GtkBuilder, los archivos Glade XML se pueden usar en numerosos lenguajes de programación, incluidos C, C ++, C #, Vala, Java, Perl, Python y otros.

Instalar la herramienta RAD Glade

Para instalar la herramienta RAD Glade a través del paquete Flatpak, el cual se puede encontrar disponible en Flathub, debemos tener habilitada esta tecnología en nuestro sistema. Si utilizas Ubuntu 20.04 y todavía no cuentas con ella, puedes seguir la guía que escribió un compañero en este blog hace un tiempo.

Cuando ya puedas utilizar este tipo de paquetes en tu equipo, puedes abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el comando de instalación:

flatpak install --user https://flathub.org/repo/appstream/org.gnome.Glade.flatpakref

Tras finalizar la instalación, si necesitas actualizar el programa, cuando haya una nueva versión disponible, tan solo tendrás que ejecutar en la terminal:

flatpak --user update org.gnome.Glade

Cuando termine todo el proceso de instalación, puedes iniciar el programa desde el menú de Aplicaciones, o desde cualquier otro lanzador disponible en tu equipo. Además también se puede lanzar el programa escribiendo en una terminal (Ctrl+Alt+T):

flatpak run org.gnome.Glade

Desinstalar

En caso de querer desinstalar este programa de tu equipo, basta con abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el siguiente comando:

flatpak uninstall org.gnome.Glade

Los usuarios que quieran, pueden obtener más información acerca de este programa, manuales, etc … desde la página web del proyecto.