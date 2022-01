En lo personal, si hay algo que me gusta de las últimas versiones de GNOME, gestos del panel táctil aparte, es el diseño. Sí, es cierto que llevan años con una imagen parecida, pero el dock, que lo muevo abajo, y su interfaz sencilla me llaman la atención para bien. Por ese motivo me ha sorprendido un poco leer el principio de una nota de Esta semana en GNOME que han titulado como «sin bordes» o «sin fronteras».

El proyecto GNOME dice que su Shell va a recibir una gran reforma visual para GNOME 42, el escritorio que debería usar Ubuntu 22.04. Además de cambios en la paleta de colores, muchos elementos han redondeado su apariencia. Los paneles de los menús también han recibido un rediseño importante, con un nuevo estilo para los sub-menús. También se ha mejorado el teclado virtual que puede aparecer en pantalla. Para ver todas las imágenes, recomendamos visitar el artículo original.

Esta semana en GNOME

Las cuentas en línea de los ajustes ya usan GTK4, y se han rediseñado los apartados de Pantalla y Aplicaciones.

WebKitGTK2.34.4 ha llegado con varios parches de seguridad.

GNOME Software ha mejorado los permisos en pantalla requeridos por Flatseal.

En GJS: Actualizado su motor JS subyacente a SpiderMonkey 91, aportando muchas comodidades JS modernas. Se ha añadido a GJS los métodos setTimeout() y setInterval(), que cumplen con los estándares, y que ahora pueden utilizarse como en los navegadores web, sin dejar de integrarse en el bucle principal de GLib. Se ha añadido anulaciones para GObject.Object.new() y GObject.Object.new_with_properties() para que funcionen con propiedades. Anteriormente, al presionar Ctrl+D en el prompt del depurador se imprimía un mensaje de error en lugar de salir. Esto se ha arreglado. Añadidos números de columna a los mensajes de SyntaxError, para que vayan junto con el número de línea.

gtk-rs ha recibido mejoras como la API gdk3 Wayland.

Nueva aplicación de capturas de pantalla de widgets GTK4 desde un archivo de la UI. Permite cargar CSS, fuentes y traducciones, configurar el escalado y el tema oscuro, al mismo tiempo que usar el estilo de hoja de libadwaita.

Han presentado gtk-kt (más información).

Relm4 0.4 ha recibido muchas mejoras, como algunas en macro, acciones de escritura segura y mayor flexibilidad en el runtime y dependencias actualizadas.

Phosh ha recibido mejoras en Wayland, entre otras.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.