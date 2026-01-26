GNOME 50 Alpha: Adiós a X11, restauración de sesiones y controles parentales

El proyecto GNOME ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para su próximo gran lanzamiento con la publicación de la versión alfa de GNOME 50.

Previsto para debutar como versión estable el 18 de marzo de 2026, este entorno de escritorio será el corazón de futuras distribuciones de largo soporte como Ubuntu 26.04 LTS y Fedora Workstation 44. Esta primera toma de contacto revela una dirección técnica audaz y definitiva: la eliminación de la infraestructura heredada para centrarse exclusivamente en las tecnologías gráficas modernas.

El fin de una era: Adiós a la sesión nativa de X11

Sin dudas uno de los cambios más importantes y que definirá esta versión es la eliminación completa del soporte para sesiones X11 en los componentes centrales del escritorio, como el entorno GNOME Shell y el compositor Mutter. Tras años de transición y convivencia, los desarrolladores han decidido que es el momento de desprenderse del código heredado para reducir la deuda técnica y liberar recursos. Esto significa que GNOME 50 funcionará exclusivamente bajo Wayland.

Es crucial entender que esta medida no implica que las aplicaciones antiguas dejen de funcionar. La compatibilidad con software diseñado para X11 se mantiene intacta gracias a XWayland, una capa de compatibilidad robusta que permite ejecutar estos programas dentro de la sesión de Wayland. Sin embargo, la opción de iniciar una sesión de escritorio completa basada en X11 desaparece del gestor de acceso GDM, el cual ahora depende solo de Wayland para funcionar, consolidando una arquitectura gráfica más segura y eficiente.

Más allá de la arquitectura gráfica, GNOME 50 introduce una mejora en la experiencia de uso diario: un nuevo sistema de guardado y restauración de sesiones. Gracias a una integración más profunda con systemd, el escritorio ahora es capaz de recordar el estado de las aplicaciones y la posición de las ventanas tras un reinicio. Aplicaciones nativas como la Calculadora ya pueden restaurar su modo de operación exacto, y el panel de configuración multitarea ofrece un interruptor para que el usuario decida si desea activar esta persistencia.

Esta integración con systemd también facilita escenarios de uso profesional y remoto. Se ha introducido un nuevo servicio denominado gnome-headless-session, diseñado específicamente para iniciar sesiones gráficas sin monitor físico. Esto simplifica enormemente la configuración de escritorios remotos vía RDP, permitiendo acceder al entorno de GNOME en servidores o máquinas virtuales de manera más fluida.

Mejoras en aplicaciones y controles parentales

El ecosistema de aplicaciones también recibe atención en esta fase alfa. El gestor de archivos Nautilus ha optimizado su rendimiento, reduciendo el consumo de memoria y mejorando la velocidad de carga de miniaturas mediante un nuevo widget personalizado. Además, la funcionalidad de búsqueda se ha vuelto más potente al permitir el uso de múltiples filtros de tipo de archivo simultáneamente, y se ha rediseñado el mecanismo de renombrado masivo para hacerlo más intuitivo.

Por otro lado, la preocupación por el bienestar digital se refleja en una interfaz de control parental totalmente renovada. Los tutores ahora disponen de herramientas mejoradas para gestionar el tiempo de pantalla, incluyendo la capacidad de establecer una «hora de dormir» tras la cual el dispositivo no podrá desbloquearse, así como filtros de contenido web integrados. Curiosamente, el sistema también contempla la posibilidad de que los menores soliciten tiempo extra directamente desde la interfaz si alcanzan su límite diario.

Ajustes técnicos y hardware moderno

Bajo el capó, GNOME 50 se alinea con los últimos avances del kernel Linux. El gestor de pantalla GDM adopta el soporte para el atributo boot_display introducido en Linux 6.18, una mejora técnica necesaria para identificar correctamente la GPU principal en equipos modernos, especialmente aquellos con gráficas AMD que ya no soportan los antiguos modos VGA. Asimismo, la seguridad se refuerza en el asistente de configuración inicial, que abandona pkexec en favor de run0 para la ejecución de tareas privilegiadas. Con estos cambios, GNOME 50 se perfila no solo como una actualización estética, sino como una reingeniería profunda que prepara al escritorio para la próxima década de la informática en Linux.

