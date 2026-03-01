Esta semana, GNOME publicó su nota en su calendario habitual, que es el viernes por la noche en España, pero nosotros no pudimos hacernos eco en ese momento. En cualquier caso, lo que publicaron fue lo ocurrido del 20 al 27 de febrero, y entre otras cosas tenemos nuevos «fichajes»: Gradia y Sudoku han entrado a formar parte del círculo de GNOME, que no llegan a formar parte de las aplicaciones oficiales, pero sí se acercan.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades.

Esta semana en GNOME

La última solicitud de fusión en Calendar introduce un sistema de navegación con reconocimiento de coordenadas en la vista mensual, que calcula las coordenadas de los widgets de eventos relevantes y encuentra el widget más cercano en relación con el que está en foco al usar las teclas de flecha. Al navegar con Tab, el foco se mueve cronológicamente, desplazándose hacia abajo hasta que no haya widgets de eventos superpuestos en esa celda específica; entonces pasa al widget de evento situado más arriba en las siguientes celdas o filas. La navegación con Shift+Tab se realiza en sentido contrario.

Blueprint 0.20.0 ya está disponible. Esta actualización incluye numerosas funciones de múltiples contribuciones. Destaca especialmente la incorporación de un linter gracias a Neighborhoodie y a la subvención STA. El linter detecta errores comunes que van más allá de la sintaxis y la comprobación de tipos. Debido a la naturaleza de estas comprobaciones, todavía puede presentar algunos detalles por pulir, por lo que se recomienda informar de cualquier aspecto susceptible de mejora. También se incluyen nuevas sugerencias de autocompletado durante la edición, mejoras en la comprobación de tipos en expresiones y compatibilidad con funciones más recientes de GTK como Gtk.TryExpression.

Sudoku fue aceptado en círculo. Se trata de una aplicación de GNOME sencilla y pulida para jugar al Sudoku.

Gradia fue aceptado en círculo. Permite editar y anotar capturas de pantalla, dibujar sobre ellas, añadir un fondo y compartirlas.

RustConn 0.9.3 ya está disponible. Este ciclo de lanzamiento se centró en cerrar la brecha entre “funciona” y “funciona exactamente como se espera”. Se cerraron todas las incidencias abiertas y solicitudes de funciones de este periodo, incorporando importantes mejoras de calidad de vida y seguridad para quienes trabajan en la terminal. Entre las novedades de esta versión: Supervisión remota sin agente: una barra al estilo MobaXterm se sitúa bajo los terminales SSH, Telnet y Kubernetes, analiza /proc/* a través de la sesión existente y muestra estadísticas en tiempo real de CPU, memoria, disco y red. Navegación ultrarrápida: una nueva Paleta de comandos (Ctrl+P) incorpora búsqueda difusa al estilo VS Code para conexiones, etiquetas y comandos. También se añade compatibilidad completa con atajos de teclado personalizados, lo que permite reasignar más de 30 acciones. Organización visual: permite gestionar grandes listas de conexiones con favoritos fijados, iconos GTK personalizados o emojis y pestañas coloreadas por protocolo con indicadores de grupo como “Producción” o “Staging”. Interfaz modernizada: ocho diálogos se migraron a adw::Dialog moderno con tamaño adaptativo y se añadió compatibilidad con lectores de pantalla en los diálogos de contraseñas y conexiones. Seguridad reforzada: profunda renovación del backend. Las credenciales almacenadas ahora utilizan AES-256-GCM con Argon2id y todo el código se migró a SecretString para evitar fugas de memoria. También se incorpora compatibilidad completa con el reenvío de puertos SSH (-L, -R, -D). Backend pass: se incorpora un backend para pass (passwordstore.org) con compatibilidad completa para GUI y CLI. Mejoras internas: migración a la edición Rust 2024, incorporación de mecanismos inteligentes de respaldo de protocolo para RDP/VNC que gestionan fallos de negociación de forma elegante y cobertura de traducción del 100 % en 15 idiomas.



Typesetter, el editor minimalista de Typst con enfoque local, recibe mejoras de calidad de vida en la versión 0.11.0: Nuevo icono de la aplicación. La vista previa ahora se ajusta automáticamente al tamaño de la ventana y de la pantalla sin necesidad de configurar manualmente los PPI. Opción para invertir la luminosidad de la vista previa al usar el modo oscuro. Posibilidad de simular diferentes formas de daltonismo en la vista previa para probar la accesibilidad del documento. Mejoras de rendimiento, incluida la reducción del uso de memoria.



oo7-daemon, el lado servidor del proveedor Secret Service, recibe una nueva versión con compatibilidad con KDE, lo que permite su funcionamiento tanto en GNOME como en KDE.

Custom Command Menu permite crear un menú personalizado para la barra superior de GNOME. Esta extensión de GNOME permite ejecutar comandos directamente desde la barra superior, iniciar aplicaciones, ejecutar scripts, lanzar comandos de shell y más mediante una interfaz sencilla e intuitiva. La versión 13 introduce compatibilidad con la creación de submenús, aumenta el número máximo de entradas permitidas y añade compatibilidad con GNOME 50. Esta versión también incluye traducciones adicionales al japonés, chino, portugués y polaco.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.